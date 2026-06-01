Si algo ha hecho particularmente bien Euphoria durante sus tres temporadas fue presentar a sus personajes. Antes de los dramas adolescentes, las traiciones, crímenes, recaídas, y romances, la serie de tomó el tiempo de preparar intros de personajes para contarnos quiénes eran, de dónde venían y qué experiencias los habían convertido en las personas que conocemos.

Algunas de esas intro en Euphoria son auténticas joyas narrativas, aunque también, otras se sienten un tanto incompletas o desaprovechadas. Pero todas ayudan a entender mejor un universo donde los personajes determinaban la narrativa (al menos en las dos primeras temporadas).

Ahora que la temporada 3 de Euphoria llega a su final, aprovechamos para hacer un ranking de las intro de personajes en Euphoria: desde las que menos nos convencieron hasta aquellas que prácticamente podrían funcionar como episodios perfectos por sí solos.

Imagen del intro del personaje de Rue en ‘Euphoria’ / Foto: HBO

Fez

Ep. 1, temporada 2 (2022)

“Intentando entrar al cielo antes de que cierren la puerta” es el nombre del primer episodio de la segunda temporada de Euphoria y la esperadísima intr al personaje de Fezco, quien mantuvo cierto nivel de importancia en la primera entrega como dealer y amigo de Rue, pero fue tan querido por la audiencia que tuvo que sobresalir en la segunda.

Por eso tuvimos la introducción de Fez en algunos de los momentos más cinemáticos de Euphoria, con una historia súper bien desarrollada, congruente y que explicó muchos de los misterios alrededor del personaje: la abuela, el hermano, el negocio de las drogas… hasta su forma de hablar.

Además, el personaje de la abuela vive tanto en la zona gris (the OG) que prácticamente necesitábamos una introducción exclusiva para ella. Pero, en general, la entrada de Fez al negocio, su talento para las matemáticas, la llegada de Ashtray (porque se comió un cigarro cuando era bebé), la tragedia del golpe y la caída de la abuela casi ameritan una serie por sí solos.

Kat

Ep. 3, temporada 1 (2019)

“Te hice mirar” es el nombre del episodio que nos sirve de intro para Kat Hernandez, un personaje increíble en la primera temporada, pero que lamentablemente quedó de lado en la segunda… hasta el anuncio de Barbie Ferreira de no participar en la tercera temporada.

Hay una secuencia de animación completamente inesperada para contarnos la historia del fan fiction que la hace famosa en Tumblr: La primera noche, la fantasía de una relación íntima entre Harry Styles y Louis Tomlinson.

Es la segunda introducción de personaje con más elementos cinemáticos, y no solo por la referencia directa a Wings (1927) en la cafetería de la escuela, sino también por toda la fantasía de ThunderKitKat como una suerte de khaleesi de sus lectores, convirtiendo a Kat, creemos, en el personaje más dinámico de la primera temporada de Euphoria.

Lástima que hayan desperdiciado tanto a un personaje como ella.

Maddy

Ep. 5, temporada 1 (2019)

“Bonnie y Clyde” es el episodio que funciona como intro al personaje de Maddy Pérez: una reina de belleza que, desde niña, confiando muchísimo en sus instintos y en sus planes de vida (y lo bueno de la confianza es que nadie sabe si es real), se ganó a todos sin ser, como dicen, la más delgada, la más alta o la más bonita.

La introducción de Maddy nos parece de las más geniales porque va acorde como único personaje que, a lo largo de las tres temporadas, con la excepción de Rue, se mantiene fiel a su esencia. Eso quiere decir que, desde niña y hasta donde la vemos en la tercera temporada, sigue siendo exactamente lo que nos presentaron desde el principio.

Nate

Ep. 2, temporada 1 (2019)

“Presumiendo como mi papi” es el nombre del episodio de intro para Nate Jacobs, un personaje que durante dos temporadas se mostró como un individuo perverso y calculador… para, en la tercera temporada, romper con todo lo que era y sin una explicación aparente.

La introducción de Nate es aterradora porque revela el momento en que, siendo niño, descubrió los videos de encuentros sexuales de su padre y cómo eso lo afectó directamente hasta convertirlo en una persona obsesiva. Y precisamente por lo perturbadora que resulta, creemos que es una de las mejores introducciones de personajes en Euphoria.

Cassie

Ep. 7, temporada 1 (2019)

“Las dificultades y vicisitudes de intentar orinar deprimida” es el nombre del episodio que nos presenta a Cassie Howard y la dinámica familiar y social que la convierte en una suerte de proyección de las fantasías patriarcales más desagradables.

Cassie era una niña dulce, con un padre carismático que, tras un accidente, desarrolló una adicción a las drogas. La salida de su padre de su vida, sumada a los comentarios constantes del resto del mundo sobre su cuerpo como único elemento de valor, convierten a Cassie en un personaje complejo que, siendo honestos, pierde cierta profundidad en la segunda y tercera temporada. Pero siempre tendremos su introducción en Euphoria.

Cal

Ep. 3, temporada 2 (2022)

“Pequeños y grandes abusadores” es el episodio que sirve de intro para el personaje de Cal, cuya importancia radica en la forma en la que moldea a uno de los protagonistas: Nate, pero también sirve para incentivar una trama con Jules.

Musicalmente hablando, es de los mejores episodios de la serie, con un soundtrack que integra a INXS, Depeche Mode, Roxette, Echo & the Bunnymen y Lenny Kravitz.

La relación entre Cal y Derek, su mejor amigo, es el corazón de esta introducción, además de aportar una nueva dimensión a un personaje que hasta entonces parecía imposible de comprender.

Rue

Ep. 1, temporada 1 (2019)

La introducción al personaje de Rue aparece en “Piloto”, el primer episodio de la primera temporada. Nacida unos días después del 11 de septiembre, la mente y el cuerpo de Rue parecían destinados a una tragedia marcada por la ansiedad, la sobreexposición, la paranoia y la pérdida constante.

No la colocamos entre los primeros lugares porque nos pareció que, una vez avanzada la primera temporada, la introducción de Rue estaba más trabajada para funcionar como presentación del concepto de la serie que del personaje en sí mismo. Y ojo, no es que sea mala, sino que las demás son más específicas y memorables por los detalles que aportan sobre cada personaje.

Jules

Ep. 4, temporada 1 (2019)

“Los que se creen rudos” es el episodio de intro para Jules. Quizá sea el primero de la temporada 1 que no se siente tan profundo ni tan dinámico como el resto. Nos cuentan el ingreso de Jules a la Unidad, un centro psiquiátrico destinado a tratar a niños con problemas psicológicos.

Tras su salida, y sin explicarnos con claridad el conflicto de su madre (quien simplemente desaparece de la historia, a diferencia del desarrollo que recibe el padre de Cassie, por ejemplo) ni las afectaciones que esto tiene en Jules, nos muestran el inicio de su transición mediante un salto temporal que no parece tan preciso ni tan efectivo como el que vemos en la introducción de Nate.

Sentimos que la introducción de Jules pudo haber sido más clara y extensa, como ocurre con la mayoría de los demás personajes.

Alamo

Ep. 6, temporada 3 (2026)

“Detente y observa” es la introducción al personaje de Alamo, uno que apenas apareció en la tercera temporada, pero que se ha convertido prácticamente en el centro de las narrativas de varios personajes, como Rue, y ahora también Maddy y Cassie.

Su introducción parecía destinada a ser una de las mejores de toda la serie, a pesar de tratarse de un personaje que no aparece desde el principio. Nuestro conflicto con su presentación en Euphoria es que desarrolla toda una historia que no termina de encajar de manera congruente con lo que hemos visto después.

Se trata de un niño cuya madre, calculadora y manipuladora, mantiene una larga relación con un hombre para, al final, revelar que todo obedecía a intereses económicos. Eso deja una profunda herida en Alamo, al grado de que el engaño de su madre hacia un hombre aparentemente bueno se plantea como el origen de su transformación en traficante y abusador de mujeres.

McKay

Ep. 6, temporada 1 (2019)

“El próximo episodio” es la introducción de McKay y ocupa un lugar similar al de Jules: la serie no se detiene demasiado en explorar detalles importantes sobre el contexto del personaje ni en profundizar en su psicología.

El conflicto de McKay intenta vincularse con su relación con Cassie, pero no termina de desarrollarse del todo en relación con las batallas que enfrenta para sobresalir en el futbol universitario.

Ali

Ep. 7, temporada 3 (2026)

Colocamos hasta abajo la intro de Ali porque, en realidad, no funciona como una presentación del personaje. Más bien, se enfoca en lo que sucede con él durante el periodo de la pandemia, cubriendo así el lapso de ausencia de Euphoria dentro de su propia narrativa.

Esta secuencia aparece en “Llueva o truene” y es, visualmente, una de las mejores aperturas de episodio de toda la serie.

Nuestro conflicto es que no nos dice mucho o, en realidad, nada sobre lo que llevó a Ali al punto en el que se encuentra actualmente. Sabemos que tuvo problemas familiares derivados de episodios de violencia; de hecho, eso nos lo dijeron de manera explícita desde la primera temporada.

Imagen del intro de Ali en Euphoria / Foto: HBO

Sin embargo, su introducción, en lugar de explicarnos de dónde venía, simplemente vuelve a recordarnos que golpeaba a su esposa, por ejemplo. Después aparece una escena en un hospital que, más tarde, lo conduce a rehabilitación.

A partir de ahí vemos al Ali que conocemos, junto con algunas referencias a lo que vivió durante la pandemia, un periodo del que la serie nos ha contado muy poco, considerando que representa el tiempo transcurrido entre la segunda y la tercera temporada.