Estamos tan acostumbrados a la ausencia de Euphoria pero con la idea de que eventualmente volvería, que la espera casi se convirtió en parte de la experiencia. Después de todo, pasaron cuatro años entre la segunda y la tercera temporada, así que ya sabíamos cómo sobrevivir a la sequía.

Pero ahora la situación es distinta. Con el final de la tercera temporada y la confirmación de que esta fue la última entrega de la serie, la despedida es definitiva.

¿Qué ver después de Euphoria?

Ahora bien, si les dijera que voy a armar una lista de series para ver pensando en la narrativa, las temáticas y la intensidad emocional de Euphoria, probablemente las primeras opciones que vendrían a la mente serían Skins, Élite, Sex Education o 13 Reasons Why.

Pero no. Esta vez armamos una lista diferente. Una selección de series que, por distintas razones, podrían ayudar a llenar el vacío mientras asimilamos que Rue y compañía ya no volverán.

Sydney Sweeney en el final de ‘Euphoria’ / Foto: HBO

Baby

2018-2020

Uno de los aspectos más destacados de Euphoria era su representación de la adolescencia, específicamente de la llamada Generación Z, enfrentándose a conflictos sociales derivados de estructuras culturales profundamente ligadas a la era digital.

En ese caso, la serie ideal para sobrellevar el final de Euphoria es Baby, una producción italiana inspirada en uno de los casos más mediáticos del país europeo: una red de explotación sexual de menores que involucró a integrantes de las élites italianas en 2013.

La controversia del caso radicó en que varias de las personas involucradas provenían de algunas de las familias más adineradas del país, lo que abrió una conversación sobre privilegio, poder y explotación.

Baby nunca se permite caer en el sensacionalismo, algo especialmente valioso considerando la delicadeza del tema que aborda, y eso la se convierte en una de las mejores opciones para ver después del final de Euphoria.

Baby está disponible en Netflix.

Maximum Pleasure Guaranteed

2026

Si lo que les gustaba de Euphoria era que Rue nos mantenía constantemente con el Jesús en la boca por sus malas decisiones, entonces Maximum Pleasure Guaranteed probablemente les va a gustar. Ambas series tienen algo en común: colocan en el centro de sus historias a mujeres incapaces de dejar atrás los problemas que ellas mismas alimentan.

Rue lucha contra una fuerte adicción a las drogas que la mantiene atrapada en un círculo constante de conflictos y recaídas. En Maximum Pleasure Guaranteed, la protagonista atraviesa un complicado proceso de divorcio en el que está en juego la custodia de su hija, mientras intenta lidiar con las consecuencias de una relación digital que sigue generándole problemas.

En ambos casos, el drama surge de personajes que parecen incapaces de escapar de las decisiones que los llevaron hasta ese punto.

Maximum Pleasure Guaranteed está disponible en Apple TV.

Grand Army

2020

Uno de los grandes temas que Euphoria exploró hasta el final fue el de los traumas derivados de distintas formas de violencia: mediática, digital, sexual y psicológica, entre otras. También abordó cómo buena parte de una generación ha construido su identidad a partir de esas experiencias.

Por eso, si después del final de Euphoria lo que buscan es otra historia centrada en adolescentes enfrentándose a conflictos complejos, entonces Grand Army es una gran opción.

Aunque solo tuvo una temporada, la serie ofrece más que suficiente para conocer a un grupo de estudiantes de una escuela pública de Brooklyn que deben lidiar con problemas como el racismo sistémico, la identidad atravesada por la clase social, las relaciones de poder y la desigualdad.

Al igual que Euphoria, Grand Army utiliza la experiencia adolescente para hablar de problemas mucho más amplios, convirtiéndose en una propuesta ideal para quienes buscan una serie que combine drama juvenil con una mirada crítica sobre la sociedad contemporánea.

Grand Army está disponible en Netflix.

P-Valley

2020-2022

Una de las subtramas de la tercera y última temporada de Euphoria fue la del club de baile nudista controlado por Alamo, donde conocimos a varias de las bailarinas y trabajadoras sexuales que formaban parte de ese entorno, entre ellas Magick, interpretada por Rosalía.

Si esa fue una de las partes que más les interesó de Euphoria, entonces la siguiente serie que deberían ver es P-Valley, basada en la obra de Katori Hall. La producción nos presenta la vida, los conflictos y las aspiraciones de un grupo de bailarinas queer y afrodescendientes que trabajan en el club Dirty Delta.

A diferencia de Euphoria, siendo honestos, la serie utiliza un entorno asociado al trabajo sexual para explorar temas mucho más amplios, como la identidad, las relaciones de poder, la desigualdad económica y la construcción de comunidad.

P-Valley está disponible en MGM+.

Industry

2020-Actual

Pusimos Industry en esta lista porque creemos que es la única serie que mantiene un nivel de dinamismo comparable al de Euphoria, especialmente a través de una narrativa asociada con la juventud, el consumo de sustancias ilegales y las dinámicas sociales y de poder que sostienen una estructura en constante descomposición.

Euphoria estaba vinculada, en primer lugar, a la vida estudiantil y a las presiones de una sociedad marcada por el consumo. En Industry, el escenario cambia hacia el mundo de las finanzas, pero sigue explorando las tensiones que nacen de una sociedad consumista y, por si fuera poco, profundamente narcisista.

Si lo que les gustaba de Euphoria era su ritmo frenético y la manera en que sus personajes navegaban constantemente en una zona gris, entonces Industry es la serie perfecta para ustedes.

Industry está disponible en HBO Max.