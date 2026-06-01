Llegó el final de la tercera temporada de Euphoria y, con ello, el de toda la serie. Aunque muchos apostaban por una cuarta temporada enfocada en personajes como Maddy o Cassie, HBO confirmó que la tercera sería la última.

Después de siete años y un total de 26 episodios, la serie creada por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya llegó a su fin. Hasta antes del estreno del octavo y último episodio de la tercera temporada, HBO había manejado toda la comunicación alrededor de la serie como un simple “final de temporada”, no como una “temporada final”.

Pero ahora, con el cierre de la entrega más reciente de Euphoria, queda confirmado que este fue el último capítulo de la historia. De hecho, la noticia fue confirmada por el propio Levinson durante su participación en Popcast, el podcast de The New York Times.

Zendaya en el episodio final de ‘Euphoria’ / Foto: HBO

¿En serio es el final de Euphoria?

Ahora bien, algunos podrán pensar que quienes creían que “In God We Trust” no era el último episodio de la tercera temporada de Euphoria, simplemente estaban negando la realidad.

Pero lo cierto es que el contexto era más complejo: la tercera temporada recibió reacciones mixtas y, en muchos casos, negativas, por lo que parecía difícil imaginar que una historia con tantos cabos sueltos fuera a concluir de manera definitiva.

Sin embargo, el final ya se veía venir, sobre todo desde que Zendaya declaró en repetidas ocasiones que consideraba esta temporada como el posible cierre de Euphoria.

Así que, este 2026, casi sin darnos cuenta, le dijimos adiós a una de las series más polémicas y comentadas de los últimos años.

Jules en ‘Euphoria’ / Foto: HBO

Euphoria, el trampolín de su elenco

Euphoria funcionó como un trampolín para gran parte de su elenco. Zendaya ya contaba con una carrera sólida, pero el reconocimiento que obtuvo gracias al personaje de Rue y los premios que recibió por su interpretación la llevaron a un nuevo nivel.

Desde entonces ha trabajado con directores de la talla de Denis Villeneuve en la franquicia Dune y, este mismo año, con Christopher Nolan en La Odisea.

De Jacob Elordi ni hablar. Este 2026, el actor australiano recibió su primera nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Frankenstein, de Guillermo del Toro. Además, ha acumulado una impresionante cantidad de créditos cinematográficos en los últimos años.

Sydney Sweeney en ‘Euphoria’ / Foto: HBO

Sydney Sweeney es otra de las actrices de Euphoria que acapara constantemente los titulares. Envuelta en diversas polémicas relacionadas con sus relaciones personales, vínculos empresariales e incluso debates ideológicos, la realidad es que se ha consolidado como una de las intérpretes más famosas de la actualidad.

Hunter Schafer y Alexa Demie quizá tienen perfiles menos mediáticos y, por lo tanto, menos escandalosos. Sin embargo, eso no hizo que coordinar sus agendas para la filmación de la tercera temporada de Euphoria dejara de ser un auténtico desafío.