¿Están emocionados por el estreno de Daredevil: Born Again 2? Pues deberían estarlo y es que después de muchos años de espera, al fin vimos la primera aparición de Krysten Ritter en su papel de ‘Jessica Jones’ en el tráiler oficial. Algo que sin duda han estado esperando los fans desde hace un tiempo.

En está segunda temporada veremos a ‘Matt Murdock’ convertirse en el enemigo público número 1 de ‘Wilson Fisk’, el alcalde de Nueva York y uno de los villanos más importantes en la historia.

Imagen @MarvelStudios vía X

Tráiler oficial de Daredevil: Born Again 2

El tráiler oficial de Daredevil: Born Again 2 nos mostró varias escenas de ‘Matt Murdock’ siendo perseguido por las autoridades, hasta que en una de sus tantas peleas se encuentra con ‘Jessica Jones’, quien tiene algunas deudas pendientes con ‘Kilgrave’.

Acá les dejamos el tráiler para que disfruten de lo que se viene en la segunda temporada.

“El alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York bajo sus pies mientras le da caza al enemigo público número uno, el vigilante de Hell’s Kitchen conocido como Daredevil. Pero bajo la máscara con cuernos, Matt Murdock tratará de dar pelea desde las sombras para destruir el imperio de corrupción de Kingpin y redimir su hogar. Resiste. Rebélate. Reconstruye“.

Estreno Daredevil: Born Again 2

La segunda temporada de Daredevil: Born Again se estrena el 24 de marzo del 2026 en la plataforma de Disney+ y tendrá un total de 8 episodios.

Serie: Daredevil: Born Again

Fecha de estreno: 24 de marzo 2026

Plataforma: Disney+

Temporada: 2

Episodios: 8

Fotografía @Daredevil

Si no han visto la primera temporada, no se preocupen aún tienen tiempo de ponerse al corriente antes del estreno. Solo necesitan tener su cuenta en Disney+ y listo.