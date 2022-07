Si algo está más que claro, es que los fans de Marvel quieren al Matt Murdock/Daredevil de Charlie Cox de nuevo en pantalla. Ok, ya lo tuvimos en Spider-Man: No Way Home, pero la neta ese personaje es tan rifado que no nos caería nada mal que le dieran más espacio en el MCU.

Pues bien, parece que ese deseo podría cumplirse de acuerdo con un reciente informe de The Hollywood Reporter donde se menciona que Cox volverá a aparecer como el “Hombre sin miedo” en una próxima serie de Disney+. Y no solo él, sino también el Kingpin de Vincent D’Onofrio (el cual ya apareció en Hakweye a finales del 2021).

Foto: Netflix

Daredevil y el Kingpin se podrían reencontrar en la serie ‘Echo’

Hay varias razones para pensar que el Daredevil de Charlie Cox regresaría a las andadas, ahora directamente en el MCU. La primera es que después de un rato, su serie del 2015 ya forma parte del catálogo de Disney+ luego de que originalmente perteneció a Netflix.

Y la segunda es que Marvel Studios supuestamente ya está trabajando en revivir ese mismo show (ACÁ el dato). Las especulaciones no solo siguen, sino que ahora reciben un nuevo impulso… y lo mejor es que el también llamado “diablo de Hell’s Kitchen” se podría reencontrar con un viejo enemigo.

Marvel’s Daredevil

Como les decíamos, la revelación viene el medio The Hollywood Reporter (THR), quienes afirman que Daredevil (Cox) y el Kingpin (Vincent D’Onofrio) se volverán a ver las caras en pantalla, esto en medio de la trama de la serie Echo que se filma actualmente en Atlanta y que se podría estrenar en el 2023.

Según los informes, el plan de Marvel Studios es que en este show haya una breve subtrama enfocada en Matt Murdock, donde él está en busca de un antiguo aliado. THR (citando al medio The Weekly Planet) dice que esa persona a la que busca Murdock es Jessica Jones, el personaje que interpretó Kristen Rytter en su serie individual hace unos años y que ya compartió continuidad con Daredevil en The Defenders.

Eso sí, por el momento Marvel Studios no ha confirmado ni desmentido ese detalle sobre la supuesta subtrama del personaje de Charlie Cox. Pero lo que es casi un hecho es que tanto él como D’Onofrio, están prácticamente listos para reencontrarse en pantalla. ¿Será que Kirsten Rytter también aparecerá en el MCU dado que Jessica Jones igual se agregó a Disney+ recién? No suena descabellado, pero habrá que esperar.

¿De qué tratará ‘Echo’?

Echo será una de las próximas series de Marvel Studios y el MCU que lleguen a Disney+. Este programa se enfocará en el personaje conocido como Maya López (Alaqua Cox) que vimos en el Hawkeye.

Como recordarán, Maya se nos presenta en Hawkeye como una guerrera que a pesar de su sordera, es formidable en combate. A su vez, ella es hija del fallecido William Lopez, excomandante del equipo Tracksuits que también tiene relación con el Kingpin.

En su serie individual Echo, Maya viajara a su ciudad natal y las primeras sinopsis oficiales indican que deberá lidiar con algunos asuntos del pasado, además de reencontrarse con sus raíces nativas. Dada la relación del fallecido padre de Maya con el Kingpin (D’Onofrio), es en este show donde se espera que el famoso capo criminal y Daredevil hagan su reencuentro.

Foto: Marvel Studios.