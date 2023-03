Uno de los momentos más emocionantes para cualquier figura de la escena cinematográfica de Hollywood, es cuando sube a la tarima a recibir un premio. Y en el caso de la entrega de los premios Oscar, eso nos ha traído algunos discursos de aceptación memorables.

Actores, actrices, directores… Son varios los que han aprovechado el recibimiento de una estatuilla de los premios Oscar no solo para dar un agradecimiento genérico, sino también para lanzar discursos de aceptación que se nos queda en la mente.

Los discursos de aceptación más memorables en la historia de los premios Oscar

Aprovechando que estamos a días de vivir la edición 95 de los premios Oscar, queremos recordar algunos de los discursos de aceptación más memorables en la historia de la ceremonia más grande de la industria del cine.

1.- Marlon Brando y Sacheen Littlefeather en 1972

Para muchos, este debe ser el discurso de aceptación más recordado de todos los tiempos en la historia de los premios Oscar: Marlon Brando había ganado la estatuilla a Mejor Actor por su aparición en El Padrino, la película que volvió a impulsar su carrera luego de varios años.

Sin embargo, Brando prefirió no asistir y en su lugar envió a una mujer llamada Sacheen Littlefeather, de origen nativo apache y presidenta del National Native American Affirmative Image Committee, quien dio un discurso que marcó la historia de los premios Oscar.

Sacheen fue a la ceremonia de ese año en representación del icónico actor, quien se negó a recibir la estatuilla como una protesta contra la industria cinematográfica por la imagen con la que regularmente se representaban a los pueblos indígenas de EE.UU.

“La comunidad cinematográfica ha sido tan responsable como cualquiera por degradar al indio y burlarse de su carácter, describiéndolo como salvaje, hostil y malvado“, escribió Brando en uno de los fragmentos de la carta que leyó Littlefeather en el discurso de aceptación de los premios Oscar de 1972 (vía History)

2.- Halle Berry en 2002

Posiblemente, uno de los discursos de aceptación más emotivos en la historia de los premios Oscar. Halle Berry ganó la estatuilla a Mejor Actriz en la ceremonia del 2002 por su actuación en Monster’s Ball, y con eso se convertía en la primera mujer afroamericana en ganar dicha categoría

“Este momento es mucho más grande que yo. Este momento es para Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diahann Carroll”, comenzó Halle Berry en su discurso de aceptación en los premios Oscar de ese año.

“Es para las mujeres que están a mi lado, Jada Pinkett, Angela Bassett, Vivica Fox. Y es para cada mujer de color sin nombre y sin rostro que ahora tiene una oportunidad porque esta puerta se ha abierto esta noche“. Simplemente emotivo. e

3.- Roberto Benigni en 1999

La vida es bella es una de las películas más emotivas jamás realizadas y en 1999, se llevó el Oscar a ‘Mejor Película Extranjera’. Pero más allá del discurso de aceptación, muchos recuerdan la curiosa reacción del director y protagonista Roberto Benigni.

Beningni no dudó en desbordar su emoción bajando a recibir el premio caminando sobre las butacas de los asistentes. “No soy capaz de expresar toda mi gratitud, porque ahora, mi cuerpo está en tumulto porque es un momento colosal de alegría”, mencionó el director.

“¡Quisiera ser Júpiter! Y secuestrar a todos y acostarme en el firmamento haciéndoles el amor a todos, porque no sé cómo expresarme. Es una cuestión de amor…. Es algo que no puedo olvidar, desde el fondo de mi corazón“, dijo Roberto quien puso en alto el nombre de Italia.

Emotivos, políticos y trascendentes: Así han sido los discursos de aceptación más destacados en la historia de los premios Oscar

4.- Sally Field en los Oscar de 1984

Pueden creerlo o no, pero parece que ganar un segundo Oscar es quizá más significativo que el primero. Al menos así lo expresó Sally Field en la entrega de 1984 cuando recibió el premio a Mejor Actriz por la película Places in the Heart.

“Esto significa mucho más para mí esta vez, no sé por qué. Creo que la primera vez apenas lo sentí porque era todo tan nuevo. No he tenido una carrera ortodoxa y he querido más que nada tener su respeto. La primera vez no lo sentí, pero esta vez lo siento“, mencionó Sally en uno de los discursos de aceptación más relevantes de los premios Oscar.

5.- Heath Ledger en la ceremonia del 2009

La interpretación de Heath Ledger como el Joker en The Dark Knight, es una de las mejores actuaciones del cine de superhéroes de la historia. Para muchos, el propio Heath incluso opacó a los demás miembros del reparto con aquella actuación.

Desafortunadamente, Ledger falleció poco después de que se estrenó la cinta y no fue capaz de ver el éxito que había logrado con su trabajo. En la ceremonia de los Oscar del 2009, se llevó el premio a Mejor Actor de Reparto y su familia recibió la estatuilla.

“Heath, ambos sabíamos que lo que habías creado en ‘Joker’ era extraordinariamente especial e incluso habíamos hablado de estar aquí ese mismo día”, dijo la hermana del actor, Kate Ledger en uno de los discursos más emotivos

“Realmente desearíamos que estuvieras, pero aceptamos con orgullo este premio en nombre de tu hermosa [hija] Matilda“, agregó.

6.- Leonardo DiCaprio en 2016

No lo vamos a negar: cuando Leonardo DiCaprio ganó por fin a Mejor Actor en la entrega del 2016, el mundo entero sintió alivio. Uno de los mejores actores de la última época por fin coronaba su estupenda carrera en los premios Oscar después de varias nominaciones.

DiCaprio ganó por su actuación en The Revenant, y aprovechó que finalmente daría uno de los discursos de aceptación en los premios Oscar, para concientizar a la gente sobre el cambio climático.

“El cambio climático es real. Está sucediendo ahora mismo. Es la amenaza más urgente a la que se enfrenta toda nuestra especie y tenemos que trabajar colectivamente y dejar de procrastinar”. dijo el actor.

“Necesitamos apoyar a los líderes de todo el mundo que no hablan por los grandes contaminadores, sino que hablan por toda la humanidad, por los pueblos indígenas del mundo, por los miles y miles de millones de personas desfavorecidas que serían más afectados por esto. Por los hijos de nuestros hijos y por aquellas personas cuyas voces han sido ahogadas por la política de la codicia”.

Varias celebridades se han destacado por sus discursos de aceptación en los premios Oscar

7.- Joaquin Phoenix en 2020

La entrega del 2020 fue épica porque nuevamente, el personaje del Joker -aunque en una franquicia diferente– volvía a llevarse un Oscar ahora de la mano de Joaquin Phoenix.

Y claro que todos querían que el actor se llevara el premio, pues su compromiso con el personaje y su retrato sobre una persona con problemas de salud mental maltratada por el mundo, nos tocó en el fondo.

Además, su discurso de aceptación en los premios Oscar fue demasiado emotivo ya que aprovechó para recordar un poco a su hermano River Phoenix, fallecido en los 90, y también para abogar por los derechos humanos, la igualdad, el veganismo y más.

Estamos hablando de la lucha contra la creencia de que una nación, un pueblo, una raza, un género, una especie, tiene derecho a dominar, usar y controlar a otra con impunidad. Creo que nos hemos desconectado mucho del mundo natural. Muchos de nosotros somos culpables de una visión egocéntrica del mundo y creemos que somos el centro del universo… Cuando tenía 17 años, mi hermano [River] escribió esto. Dijo: ‘corre al rescate con amor y la paz vendrá'”.

8.- Alejandro González Iñárritu en 2015

Como mexicanos y en el contexto de los Oscar, siempre nos emocionará recordar lo que cineastas como Alfonso Cuarón, Guillermo Del Toro y Alejandro González Iñárritu han logrado.

Este último, por ejemplo, dio un gran discurso de aceptación en los premios Oscar tras ganar Mejor Película por Birdman, y lanzó un emotivo mensaje dedicado a nuestro país:

“Quiero dedicar este premio a mis compatriotas mexicanos, a quienes viven en México. Rezo para que podamos construir el gobierno que nos merecemos”, dijo el director mexicano esa noche de los Oscar.

“Y sobre aquellos que viven en este país y son parte de una nueva generación de inmigrantes, rezo para que sean tratados con la misma dignidad y respeto que aquellos que han venido antes y construyeron esta increíble nación de inmigrantes”. ¡Maestrazo!

9.- Michael Moore en los premios Oscar del 2003

Si somos honestos, pocos discursos de aceptación son tan directos y desafiantes como el que Michael Moore pronunció en la ceremonia de los Oscar del 2003. A grandes rasgos, le dijo al presidente George Bush que su operación militar en Irak era una vergüenza.

El mismo Michael Moore escribió sobre su experiencia tras el discurso en un artículo de 2017 para The Hollywood Reporter. El director que ganó el premio a Mejor Documental por Bowling For Columbine, dijo que tan pronto como recogió su estatuilla tuvo que ser resguardado por varias personas que lo comenzaron a acosar.

“Nos gusta la ‘no ficción’ y vivimos en tiempos ficticios. Vivimos en una época en la que tenemos resultados electorales ficticios que eligen a un presidente ficticio…. Nosotros, vivimos en una época en la que tenemos a un hombre que nos envía a la guerra por razones ficticias. Ya sea la ficción de la cinta adhesiva o las alertas naranjas ficticias, estamos en contra de esta guerra, Sr. Bush. Qué vergüenza, señor Bush, qué vergüenza”.

10.- Kathryn Bigelow y su discurso de aceptación en los premios Oscar 2010

Si hubo un momento que fue realmente icónico en la historia de los Oscar, ese debe ser cuando Kathryn Bigelow ganó en 2010 el Oscar a Mejor Director… o directora en este caso.

Los libros de la historia de la Academia recordarán ese instante como aquel en el que por primera vez una mujer ganaba dicha categoría en la premiación. Algo que logró gracias a su trabajo en The Hurt Locker, y premio que dedicó a la milicia estadounidense.

“Me gustaría dedicar esto a las mujeres y los hombres en las fuerzas armadas que arriesgan sus vidas a diario en Irak y Afganistán y en todo el mundo. Y que vuelvan a casa sanos y salvos”, remató Bigelow al final de su discurso de aceptación.

11.- Thomas Vinterberg en 2021

Desde Dinamarca para todo el mundo, Another Round -o ‘Druk’ en su idioma original- ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. El director Thomas Vinterberg subió a recibir su premio y aprovechó el momento para recordar a su hija Ida, quien falleció en 2019.

La joven iba a aparecer en la película de su padre y lamentablemente murió tan solo algunos días antes de que se comenzara a rodar la cinta: “Esto es un milagro que acaba de ocurrir y tú eres parte de este milagro. Tal vez has estado moviendo algunos hilos en alguna parte, no lo sé. Pero esto es para ti“, dijo.

¿Cuál de los discursos de aceptación creen que ha hecho más eco en la historia de los premios Oscar?