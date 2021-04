Este fue el emotivo discurso de Thomas Vinterberg tras ganar el Oscar por ‘Another Round’

Los Oscars 2021 arrancaron con todo, pues no solo nos encantó ver a todas estas estrellas reunidas para la fiesta más grande de Hollywood, sino que bajita la mano también hubo palabras que nos llegaron al corazón. Desde el inicio, Regina King se aventó un discurso sobre la importancia del cine en tiempos de pandemia, todas las personas que hemos perdido y movimientos sociales, pero nadie esperaba las palabras de Thomas Vinterberg.

Luego de recibir la estatuilla dorada a Mejor Película Internacional por Druk (Another Round) –categoría donde era la favorita–, el cineasta danés subió al escenario en medio de aplausos sin saber que estábamos a punto de conmovernos con lo que diría a todo el mundo, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues al aceptar el premio se lo dedicó especialmente a una persona muy importante para él y que lamentablemente ya no está a su lado para festejar.

De entrada, Thomas Vinterberg dijo que quería hacer una película que celebrara la vida y de inmediato recordó a su hija Ida, quien murió el 4 de mayo de 2019 a los 19 años. Dentro de todo lo que mencionó, declaró que días antes de filmar esta cinta sucedió esto que para él era imposible –mientras se le cortaba la garganta y pedía disculpas a los presentes por esto–, recordando el accidente donde perdió la vida y del cual le costó trabajo recuperarse.

Después de decir abiertamente que la extrañaba –y con justa razón–, Thomas le contó al mundo que ella estaba en África y fue ahí donde leyó el guión de Druk y estaba sumamente emocionada con la producción y de la cual formaría parte. “Esto es un milagro que acaba de ocurrir y tú eres parte de este milagro. Tal vez has estado moviendo algunos hilos en alguna parte, no lo sé. Pero esto es para ti”, concluyó Vinterberg.

Thomas Vinterberg remembers his late daughter in moving acceptance speech: “This is a miracle that just happened—and you’re a part of this miracle. Maybe you’ve been pulling some strings somewhere, I don’t know. But this one is for you.” https://t.co/PF9E3EDPpR #Oscars pic.twitter.com/tT5oiATGQr

— Evan McMurry (@evanmcmurry) April 26, 2021