Ahora más que nunca, el mercado del streaming está muy competido, así que no es raro que estos servicios se las ingenien para traernos todo tipo de ofertones. Y en ese sentido, Disney+ es una de las marcas que más ganitas le echa.

Como recordarán, esta plataforma hace algunos meses puso a nuestro alcance un paquete combo con el que podíamos tener su programación junto con la de Star+ (que en sentido estricto, es una de sus cadenas hermanas). Pues bien, ahora nos traen un nuevo paquete con el que además de estos dos servicios, también tendremos acceso a StarzPlay. OLV.

Foto: Disney

Disney y StarzPlay se unen y así está el paquete

Cada vez es más difícil apartar una parte de nuestras quincenas para suscribirnos a dos o más plataformas de streaming. Pero de repente, algunas de estas compañías armar iniciativas chidas para poner algunos de los mejores contenidos del mercado a nuestro alcance.

Así mero le está haciendo Disney, que acaba de asociarse con StarzPlay (perteneciente al conglomerado de Lionsgate) para agregar un nuevo paquete de suscripción dentro de sus servicios de transmisión en la región de América Latina, específicamente en Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

Imagen ilustrativa/ Foto: Getty Images

Desde este mismo momento, puedes entrar ya sea al sitio web de Disney+ o al de Star+ y en los apartados de paquetes de suscripción, encontrarás tres opciones: uno para contratar una sola plataforma, el ya conocido Combo Plus (D+ más S+)… y ahora, también puedes tener Disney+, Star+ y StarzPlay todo junto.

El proceso de suscripción es el mismo y no hay pierde. Registras tu correo electrónico, eliges el paquete con las tres plataformas, registras tu método de pago y listo. ¿Y el precio? Bueno, está en $309.00 pesitos al mes (acá en México). Ya tienen el dato pa’ que no haya pierde.

Ojo: si ya tienes una cuenta en Disney+ ya existente, la puedes cambiar al nuevo plan para tener la tercia de servicios (con el cambio de precio que se reflejará en tu sistema de pago). También ten en cuenta que por ahora, para este nuevo paquete de suscripción no hay periodo de prueba sin costo.

Paquetes disponiblespara contratar en Disney+. Foto: Captura de pantalla.

¿Qué programación nos ofrece cada una?

Como seguro ya saben, el fuerte de Disney+ es que nos ofrece los clásicos y las mejores cintas tanto de Walt Disney Pictures como de Pixar Animation, junto con las producciones (series y películas) de Marvel Studios, Lucasfilms, entre otras cosas.

Star+, por su parte, tiene una programación más adulta (por decirlo de alguna manera) donde destacan series como Los Simpson, The Walking Dead, Dopesick, American Horror Story, programación de la cadena deportiva ESPN y originales como No fue mi culpa: México.

StarzPlay no se queda atrás pues tiene varios contenidos destacados como Dr. Death, Gangs Of London, High Fidelity, Señorita 89, recientemente el estreno El Refugio, Becoming Elizabeth, además de películas como Mamma Mia!, Posdata, te amo, Marie Antoinette, Ex Machina, entre otras cosillas cool.