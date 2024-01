La temporada de premios sigue a todo lo que da. Sin embargo, en medio de todos los eventos que habrá dentro del mundo del entretenimiento durante la próximas semanas, tuvieron que hacerle un huequito a una ceremonia que se tuvo que posponer. Así es, hablamos de los Emmy que es hasta ahora que están armando su edición 2023.

Como recordarán, a raíz de la huelga de guionistas y actores de Hollywood, a la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión no le quedó de otra más que mover su máxima premiación para el 2024. Afortunadamente las cosas ya se arreglaron y volvieron a la normalidad, pero quedó pendiente premiar a lo mejor de la televisión del último año.

Pero ahora, después de varios meses de espera, este 15 de enero por fin se llevaron a cabo los premios Emmy 2023, los cuales nos dejaron una que otra sorpresa. Aunque en general, podemos decir que la mayoría de las categorías estaban cantadas. Y si ustedes no han visto las series ganadoras de esta edición (por cierto, acá les dejamos la lista completa), aquí les decimos dónde pueden checar cada una de estas producciones para que armen el maratón.

Acá les contamos dónde pueden ver las películas que ganaron en los Emmy 2023

The Bear

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia – Ayo Edebiri

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia – Ebon Moss-Bachrach

Mejor Actor en una Serie de Comedia – Jeremy Allen White

Mejor Dirección en una Serie de Comedia y Mejor Guion en una Serie de Comedia- Christopher Storer

Mejor Serie de Comedia

Sin duda, se esperaba que The Bear sería una de las grandes ganadoras de los premios Emmy 2023. Sin embargo, no imaginábamos que de plano arrasaría por completo con las categorías de comedia dentro de la ceremonia. Y es que no exageramos, solamente dejaron un premio para los demás nominados… una locura.

Y es que no es para menos, si esta serie es una verdadera maravilla. Esta es la historia de Carmy, un joven chef de alta cocina, vuelve a casa, a Chicago, para dirigir el local de sandwiches de su hermano, quien lamentablemente se quita la vida. Mientras lucha por transformar el lugar y a sí mismo, trabaja junto a un equipo entrañable que los hará reír y llenar de tensión con todas sus vivencias.

Puedes ver The Bear en Star+

Abbott Elementary

Mejor Actriz en una Serie de Comedia – Quinta Brunson

Ok, The Bear triunfó en todo lo que tiene qué ver con comedia. Sin embargo, hubo un premio de los Emmy que no lograron llevarse en esta categoría y ese se lo quedó Quinta Brunson, por interpretar a Janine Teagues en Abbott Elementary, una de las series cómicas más elogiadas por la crítica en los últimos tiempos.

En esta producción seguimos a un grupo de profesores de una escuela pública en Estados Unidos con escasos recursos. Sin embargo, están decididos a ayudar a sus alumnos a tener éxito y triunfar en la vida. Definitivamente, si ustedes son fans de las sitcom y además de reír, quieren ver algo que les deje un gran mensaje, esto es algo que deben ver sí o sí. No hay de otra.

Puedes ver Abbott Elementary en Star+.

The White Lotus

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama – Jennifer Coolidge

En 2022, The White Lotus se llevó casi todas las nominaciones importantes dentro de la categoría de Serie Limitada o Antología de los premios Emmy. Sin embargo, para 2023 y con la llegada de su segunda temporada, entró a la competencia con muchas otras series enormes de drama. Es por eso que en esta ocasión, solo se llevaron un premio y eso fue gracias, una vez más a la gran actuación de Jennifer Coolidge.

En esta segunda temporada, cambiamos de ubicación y llegamos a otro resort del White Lotus. Lo que quiere decir que hay nuevos huéspedes, entre ellos Dominic Di Grasso, un hombre que viaja para descubrir sus raíces sicilianas con su padre y su hijo. Por ahí también está una mujer, quien se encuentra vacaciones con su esposo y una pareja de amigos. Y sí, como en la primera entrega el humor negro y el misterio están presentes en todo momento.

Puedes ver The White Lotus en HBO Max.

Succession

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama – Matthew Macfadyen

Mejor Guion en una Serie de Drama – Jesse Armstrong

Mejor Dirección en una Serie de Drama – Mark Mylod

Mejor Actor en una Serie de Drama – Kieran Culkin

Mejor Actriz en una Serie de Drama – Sarah Snook

Mejor Serie de Drama

Desde que supimos todas las nominaciones que Succession tenía en los Emmys 2023, estamos casi seguros que la gran mayoría pensó que iban a arrasar con todo. Y por supuesto que no se equivocaron, pues (finjamos sorpresa) se llevaron prácticamente cada una de las categorías en las que estaban compitiendo.

Y para ser honestos, se merecen los reconocimientos que les den. Si con las tres temporadas anteriores, la trama de la familia Roy dejó la vara muy alta, en la cuarta y última parte llevaron todo al siguiente nivel. No solo nos dieron drama familiar, un montón de humor negro y momentos tragicómicos, también consiguieron algo más complicado: darle un cierre espectacular a esta historia que por años nos tuvo a la expectativa.

Puedes ver Succession en HBO Max.

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Película para la TV – Niecy Nash-Betts

Algo que nos dejó con el ojo cuadrado cuando se anunciaron las nominaciones de los Emmy 2023 fue ver a Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story en casi todas las categorías de Serie Limitada o Película para la TV, lo que nos hizo pensar que tenía posibilidades de ganar varios premios. Sin embargo, se tuvieron que conformar con el reconocimiento de Niecy Nash-Betts como Glenda Cleveland.

En esta miniserie seguimos la vida del asesino Jeffrey Dahmer, y explora los diferentes motivos que probablemente lo llevaron a convertirse en uno de los asesinos seriales más famosos de los Estados Unidos. A lo largo de los 10 episodios se exploran vivencias de su infancia y adolescencia, influenciadas por un padre ausente y una madre drogadicta. ​Un drama criminal que los tendrá al filo del asiento.

Puedes ver Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story en Netflix.

Beef

Mejor Dirección en una Serie Limitada o Antología y Mejor Guion en una Serie Limitada o Antología – Lee Sung Jin

Mejor Actor en una Serie Limitada o Antología – Steven Yeun

Mejor Actriz en una Serie Limitada o Antología – Ali Wong

Mejor Serie Limitada o Antología

A pesar de que en la parte de Serie Limitada o Antología había fuertes candidatos que podían dar la sorpresa en los Emmy 2023, la realidad es que la cosa estaba más que cantada para Beef. Y la verdad es que lo merecían, prueba de ello es que arrasó con cada una de las categorías en las que estaba nominada esta alucinante producción.

En esta historia seguimos a Danny y Amy (un contratista fracasado y una empresaria descontenta) que después de conocerse en un incidente de tráfico, desatan un conflicto entre ambos que saca su lado más oscuro y hasta violento. Y definitivamente, si a ustedes les late la comedia dramática combinada con un poco de thriller y hasta tragicomedia, esta es una joyita que no se pueden perder.

Puedes ver Beef en Netflix.

Black Bird

Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Antología – Paul Walter Hauser

Para cerrar con broche de oro la lista de series ganadoras de los Emmy 2023, tenemos una producción que quizá no tenía tantos reflectores, pero definitivamente merecía llevarse aunque sea una categoría. Esa es Black Bird, que se quedó con el premio por la actuación de Paul Walter Hauser como Larry Hall.

Esta trama basada en la novela In with the Devil: a Fallen Hero, a Serial Killer, A Dangerous Bargain for Redemption nos cuenta la historia del hijo de un policía de Chicago que acaba en la cárcel. Al poco tiempo de iniciar su condena, el abogado que llevó su caso se acerca a él con un trato: si consigue que un compañero de prisión, sospechoso de ser un asesino en serie, confiese, saldrá en libertad. A partir de aquí se desarrolla un thriller policial que los dejará al filo del asiento.

Puedes ver Black Bird en Apple TV+.

