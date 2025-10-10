Lo que necesitas saber: Platicamos con The Rock sobre 'The Smashing Machine', la nueva película de Benny Safdie basada en la historia real de Mark Kerr. Una conversación honesta sobre la fuerza, la vulnerabilidad y la empatía.

Dwayne Johnson —The Rock o La Roca, para los cuates— está frente a uno de sus retos más grandes como actor. Acostumbrados a verlo en comedias o películas de acción, ahora llega a las pantallas con una biopic en ‘The Smashing Machine’, una cinta dirigida por Benny Safdie en la que conocemos la historia de Mark Kerr.

¿La empatía por Mark Kerr en ‘The Smashing Machine’?

En Sopitas.com y en Cinemática tuvimos la oportunidad de platicar con Dwayne Johnson sobre algunos temas interesantes en ‘The Smashing Machine’.

Más allá de interpretar a un luchador —un papel que lo tiene en la sangre—, The Rock se encontró con un personaje que no conoce la palabra derrota y que, al enfrentarse a ella, todo su universo se va por la borda. También, un tipo complicado con relaciones difíciles con su pareja, sus compañeros o su abuso de sustancias. Mark Kerr no es un héroe.

Entre otras cosas, nos contó lo difícil que es encontrar empatía por Mark Kerr, pero al lograrlo, te acercas a muchas cosas más.

“Aquí hay un tipo que parece invencible, grande, fuerte, capaz. Es el campeón. Está invicto. Pero la gran lección es que nunca sabes por lo que la gente está pasando. Y hay un término que Benny Safdie, nuestro director, acuñó al comienzo de nuestra película, que fue empatía radical: empatizar radicalmente con alguien y con todos los que ves”.

The Rock como Mark Kerr en ‘The Smashing Machine’ // Foto: A24

Al mencionar su personaje o su relación con la derrota, nos recuerda que es algo que también podemos ver en la vida diaria. “Tú no sabes lo que me pasa a mí, yo no sé lo que te pasa a ti. Hay una fachada que ponemos en público, queremos sonreír, queremos lucir bien en redes sociales, pero nunca sabes por lo que la gente está pasando, y esa es la verdad más cruda. Si la gente puede sentir empatía con Mark Kerr , que aparentemente es invencible, entonces deberías poder empatizar con todos los demás allá afuera”.

¿Quién es Mark Kerr?

Mark Kerr fue mucho más que un peleador: fue una fuerza bruta con rostro de tragedia. A finales de los noventa, cuando las artes marciales mixtas eran territorio salvaje, él se alzó como el “The Smashing Machine”, un apodo que ahora le da título a la película con Dwayne Johnson.

Detrás de esa fuerza, claro, había un hombre roto. Una figura que encarnaba el precio de la gloria antes de que existieran los contratos millonarios y las luces de la UFC moderna.

The Rock como Mark Kerr en ‘The Smashing Machine’ // Foto: A24

La historia de Mark Kerr es una de esas que suenan a leyenda y advertencia a la vez. Lo tuvo todo para ser el más grande, pero también todo lo necesario para derrumbarse. Las adicciones, las lesiones y la presión de mantenerse invencible lo convirtieron en un personaje trágico de su propio deporte.