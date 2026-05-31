Lo que necesitas saber: México jugará su último partido amistoso antes del Mundial contra Serbia el 4 de junio.

México derrotó a Australia con gol de Johan Vásquez y eso fue lo más importante del partido. El juego no fue espectacular, no dominaron y tampoco generaron muchas llegadas, al contrario, nos quedó más que claro que hay jugadores que no tienen el nivel para jugar un Mundial, aún así, están contemplados en la lista final de Javier Aguirre.

Lo peor es que a pocos días de que arranque la Copa del Mundo, el ‘Vasco’ no juega con su 11 titular y en teoría, para eso son estos amistosos para pulir detalles y llegar completamente listos.

Fotografía @miseleccionmx vía X

Lo bueno de la victoria de México contra Australia

Johan Vásquez

Johan Vásquez le dio la victoria a México sobre Australia; logró superar la altura de la defensa para marcar el único gol del partido. Fue uno, o mejor dicho, el mejor jugador de Javier Aguirre.

Defiende cuando tiene que hacerlo y ataca cuando es necesario; se nota que ha tenido muchos minutos con el Genoa y que, a diferencia de varios de sus compañeros, sí anda en buen ritmo.

Mateo Chávez

Mateo Chávez fue de los jugadores más participativos de México. Intentó generar algunas llegadas y hacía por quedarse con el balón. Su mejor momento es atacando, porque en temas defensivos no es tan fino.

Luis Chávez

Luis también estuvo muy participativo, no solo lo vimos generar, también estuvo organizando un poco el ataque y logró hacer una buena mancuerna junto a Mateo. Los Chávez parece que se entienden muy bien en esa zona.

Erik Lira

Otro que anda con buen nivel es Erik Lira, entró de cambio al segundo tiempo por Luis Chávez y tuvo varias jugadas interesantes. Lo único malo es que se enfrasco en algunas discusiones con los australianos.

No sabemos si le alcanzará para ser titular, pero es un hecho que anda en mejor nivel que varios de sus compañeros.

Lo malo de la victoria de México contra Australia

Los cambios (innecesarios)

Estamos a 12 días de que arranque el Mundial 2026 y Javier Aguirre todavía se da el lujo de cambiar de portero para darle minutos a Guillermo Ochoa. Se supone que debería de aprovechar estos partidos para que sus titulares acumulen más minutos y pulan los errores de cara al debut.

Y entendemos que aún tenga dudas para la lista final, pero

Pero al parecer el ‘Vasco’ tiene otras intenciones para los amistosos.

‘Chino’ Huerta

César Huerta entró de cambio en el segundo tiempo por Orbelín Pineda y poco (o nada pudo hacer). En lugar de buscar el balón, el ‘Chino’ se dedicó más a pelear con los australianos, entre empujones y reclamos se fue su participación. Apenas tuvo una llegada, pero sin claridad.

¿Quedó a deber? Sí, ¿Nos sorprende? No. Con la poca actividad que tuvo durante el año con Anderlecht y recién recuperado de la pubalgia, era de esperarse que no tuviera un buen nivel de competencia.

Chino Huerta / Foto: @rscanderlecht

Santi Giménez

No dudamos de talento de Santiago Giménez, el problema es que igual que el ‘Chino’ Huerta ha tenido pocos minutos de juego. Su lesión en el tobillo también lo dejó fuera de las canchas varios meses y aunque ya está recuperado, su nivel no es el mejor.

Intenta atacar y generar algunas jugadas, pero le cuesta mucho. Se ve complicado que pueda ser titular en el Mundial.

Edson Álvarez

En esa misma situación tenemos a Edson Álvarez, también viene saliendo de una lesión, ha tenido pocos minutos con el Fenerbahce. Contra Australia se vio fuera de ritmo, perdió varios duelos en la defensa y errores así en el Mundial pueden ser determinantes entre seguir o ser eliminados.

El segundo tiempo

Aunque México ganó el partido, en el segundo tiempo se quedó sin ideas, no sabía atacar y poco a poco dejó de defender, si Australia hubiera tenido más puntería, les habría alcanzado para empatar el partido.

¿Qué sigue para México?

Después de la victoria sobre Australia, México conocerá la lista definitiva de los 26 jugadores elegidos por Javier Aguirre para el Mundial 2026. Y para el juego contra Serbia del 4 de junio, ya veremos a los 11 titulares, a menos que Aguirre decida lo contrario.