El anuncio de una película live action de Betty Boop ya tiene su controversia con apenas un día de que se dio a conocer la noticia. Muchos usuarios han criticado no que el icónico personaje animado sea llevado a la pantalla grande, sino a su actriz protagonista, Quinta Brunson.

Ahora bien. Uno podría pensar que las críticas van sobre las cualidades como actriz de Quinta Brunson que, siendo honestos, no tendrían ni justificación ni argumento válido más allá del gusto personal.

Sin embargo, la controversia que se armó se relaciona con que Brunson es una actriz afrodescendiente. Lo que esas personas no saben es que la inspiración de Betty Boop como personaje vino de la Era del Jazz y el trabajo de varias cantantes negras de la década de los 20 y 30.

Quinta Brunson / Foto: Shutterstock

La Era del Jazz y Betty Boop

Betty Boop apareció por primera vez el 9 de agosto de 1930 en un cortometraje titulado Dizzy Dishes, ambientado en un club de jazz en donde animales antropomórficos se presentaban. Ahí estaba ella, con su vestido negro corto y un magnetismo que la hizo inolvidable.

El creador fue el dibujante y caricaturista Max Fleischer, convirtiendo a Betty Boop en el primer símbolo sexual animado de la historia.

Betty Boop fue descrita como una flapper, o una chica moderna. Y ella vaya que lo era con su corte bob redondo y sus dramáticas y finas cejas.

Primera aparición de Betty Boop en 1930 / Foto: IMDb

Su imagen formaba parte, como les decíamos, de la estética de la Era del Jazz de los años 20, mejor descrita como un movimiento cultural y social de la posguerra, definido por el jazz, el cual tuvo una fuerte evolución que lo llevó a convertirse en un arte popular en todo Estados Unidos.

Betty Boop era sexy, pero tierna. Y su forma de hablar, un tanto aniñada, con el famoso boo-boop-see-doo, la convirtió en uno de los iconos más grandes de la cultura pop.

Es así como mucho se ha comentado sobre su origen. La familia de Max Fleischer ha insistido en que su inspiración viene de muchos lugares, pero al mismo tiempo, se cree que una de las fuentes principales fue Esther Jones, conocida también como Baby Esther.

¿Esther Jones fue la inspiración de Betty Boop?

Esther Jones fue una cantante de jazz de Harlem que se presentaba en el Cotton Club, famoso por recibir a los artistas más grandes de la década durante la Ley Seca.

La artista se presentaba ahí y usaba los ahora ya famosos boops para cantar, así como otros sonidos infantiles que le dieron su apodo.

Ahora bien. Podríamos pensar en Helen Kane como la viva imagen de Betty Boop. De hecho, en 1932, cuando Paramount produjo la serie animada de Betty Boop, Helen Kane demandó a la empresa por robarse todo lo que la constituía para crear la caricatura.

La cosa es que el famoso scat-singing, que es cuando los artistas hacen sonidos como bop, doo, da y demás, era algo propio de las artistas del jazz como reflejo de su improvisación, más allá de una sola persona.

Y ahí es cuando aparecen más nombres como posible inspiración de Betty Boop, como Clarence Williams, Gertrude Saunders, Florence Mills y la misma Esther Jones.

La diferencia entre la popularidad de todos esos nombres y la de Helen Kane es que esta última era una mujer blanca.

La evolución de Betty Boop / Foto: Fleischer Studios vía PBS

Betty Boop y Quinta Brunson

Todo esto lo decimos porque la gente ha reaccionado de manera muy intensa a la participación de Quinta Brunson en el live action de Betty Boop. Sí, es una actriz negra, como muchas de las cantantes que construyeron la Era del Jazz de la que surgió el personaje.

Y si tienen dudas, Brunson es una de las creadoras más interesantes que hay actualmente en la industria. Es mayormente conocida por ser la creadora de Abbott Elementary para ABC, la cual ha recibido decenas de nominaciones a los Emmy y los Golden Globes.

De hecho, la misma Quinta Brunson se llevó el Emmy como actriz en 2022 y 2023, y un Globo de Oro en 2023, todos por su trabajo como Janine Teagues.