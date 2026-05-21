El verano de 2026 arranca el 21 de junio y termina el 22 de septiembre. Pero en términos de cine, estrenos, películas y taquilla, se recorre un poco, arrancando en mayo y cerrando hacia principios de agosto. ¿Por qué? Las vacaciones juegan un papel importante para que la audiencia vaya al cine.

Y eso, a su vez, hace que los estudios estrenen algunas de sus películas más importantes en una competencia a muerte por obtener la atención de las y los espectadores con sus blockbusters. Así que, ya iniciado el verano en el cine, recapitulemos cuáles son las películas que dominarán la taquilla.

Imagen de una sala de cine vacía / Foto: Shutterstock

The Mandalorian & Grogu

The Mandalorian & Grogu es importante porque rompe con siete años de ausencia de Star Wars en la pantalla grande. Y lo hace con una apuesta más segura que cualquiera de sus proyectos fílmicos “originales”: unos personajes ya conocidos como Din Djarin y Grogu.

La cinta está dirigida y coescrita por Jon Favreau en una nueva aventura en la que los protagonistas deberán poner a prueba su nuevo código moral: trabajar para la Nueva República. La película se estrena a partir del 21 de mayo de 2026… el inicio de este verano.

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Scary Movie

Scary Movie, la sexta entrega de la franquicia, trae de vuelta a los hermanos Wayans como protagonistas y creadores. Hace muchos años se las arrebataron, pero la recuperaron para producir la que, dicen, pondrá en jaque la cultura de la cancelación que vivimos en la actualidad.

Marlon Wayans y Shawn Wayans convencieron a Anna Faris de volver como Cindy junto a Regina Hall como Brenda, burlándose de varias cintas de terror como M3GAN, Weapons, Halloween, Terrifier y más. Scary Movie se estrenará el 4 de junio de 2026.

Disclosure Day

Disclosure Day es uno de los eventos fílmicos que los fans de la ciencia ficción más esperan porque supone el regreso de Steven Spielberg al género, específicamente a los relatos de invasiones alienígenas que conoce bastante bien gracias a War of the Worlds, E.T. the Extra-Terrestrial y Close Encounters of the Third Kind.

Disclosure Day está protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth como unas personas que deben comprender y enfrentar una realidad alterada con la presencia de seres alienígenas. La película llegará a cines el 12 de junio de 2026.

Toy Story 5

Nadie pidió una quinta entrega de Toy Story, la franquicia más extendida de Pixar. Pero la realidad es que todos la vamos a ver porque no podemos no saber qué sucedió y sucederá con Woody, Buzz, Jessie y compañía. Además, suena interesante una premisa en la que los juguetes más tradicionales se enfrentan a una amenaza imparable: la tecnología.

Para el elenco de voces en inglés vuelven Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack, con la incorporación al elenco de la villana de esta historia en voz de Greta Lee. Toy Story 5 se estrenará el 19 de junio, así que esperen ver las salas llenas de millennials nostálgicos.

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Supergirl

Supergirl es la segunda producción para televisión del nuevo universo de DC comandado por James Gunn, quien en el verano de 2025 estrenó Superman. Ahora, el turno de tomar el protagónico es de Milly Alcock, la actriz australiana que nos presenta a Kara Zor-El.

Supergirl está dirigida por Craig Gillespie y nos adelanta que toda la historia sucederá fuera de este mundo, explorando galaxias y criaturas mientras Kara encuentra su lugar en el universo. Supergirl se estrenará el próximo 26 de junio en pleno verano.

Minions & Monsters

Y para arrancar julio, ahora sí ya entrados en el verano, tenemos otra película animada, pero esta vez en manos de Illumination con la nueva entrega de Minions & Monsters, la cual forma parte de la saga de Despicable Me, centrándose una vez más en los adorables Minions.

Desde luego que todo será un caos con ellos, quienes persiguen una carrera como actores, pero terminan liberando a los monstruos que forman parte del Monsterverse de Universal. Minions & Monsters llegará a salas de cine el 1 de julio de 2026.

Moana

Este verano es el momento para ver la muy mala peluca de Dwayne Johnson, quien regresa al personaje de Maui que interpretó con su voz en las dos entregas animadas de 2016 y 2024. Este live action busca replicar el éxito de la primera película, pero con la nueva tradición de Disney.

Moana se estrenará este verano con una fecha programada para el 9 de julio de 2026.

La Odisea

No queremos despreciar a nadie, pero The Odyssey de Christopher Nolan, creemos, es la película definitiva del verano de 2026. Se trata de la adaptación del poema épico atribuido a Homero y que retoma uno de los relatos más importantes en la cultura de Occidente: el extenso viaje de regreso a casa de Odiseo.

Nolan reunió a un elenco lleno de estrellas de Hollywood con Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page y más. La película se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026. Y no, no habrá película más definitiva este verano.

Spider-Man 4

La agenda ocupada de Tom Holland este verano no es cosa menor. Ya les contamos que primero estrenará The Odyssey y unas semanas después llevará por todo el mundo la cuarta entrega de Spider-Man para Sony Pictures, como parte del universo de Marvel Studios.

La historia se retomará casi de manera inmediata desde que el mundo, con un hechizo de Doctor Strange, borró la existencia de Peter Parker… incluida su novia MJ y su mejor amigo Ned. Esta nueva aventura de Spider-Man es el primer evento grande del MCU antes de Avengers: Doomsday, programada para el cierre de 2026.

¿Y cuándo se estrena? Spider-Man 4 llegará el 31 de julio de 2026.