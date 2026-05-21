El próximo 21 de junio se estrenará la temporada 3 de House of the Dragon, la cual nos lleva de regreso a Westeros para ver, a mayor escala, el conflicto entre los Targaryen por el Trono de los Siete Reinos. Hay muchas cosas que nos emocionan, pero la que más es la presentación de los Winter Wolves.

En su nombre está su penitencia. Desde luego que los Winter Wolves son del Norte, y si son de allá, sirven a los Stark.

Hasta ahora, con las dos temporadas de House of the Dragon que vimos, la familia de Winterfell no se había involucrado directamente en el conflicto de los Targaryen. Pero no más. Su entrada a la guerra será en la temporada 3 con los temidos Winter Wolves.

Imagen de los Winter Wolves en ‘House of the Dragon’ / Foto: HBO

Winter Wolves

Ya les decíamos que los Winter Wolves son hombres del Norte que forman parte de la Casa Stark. Se caracterizan por ser un grupo de guerreros mayores, muchos de la tercera edad, que reconocen el honor de morir en la lucha.

Esto es importante porque, una vez que los Winter Wolves están en el campo de batalla, no tienen nada que perder; y eso significa que son fuertes, experimentados, despiadados y pelean a muerte.

Tenerlos en tu ejército representa una ventaja enorme, y para la historia de House of the Dragon, pelearán en nombre de Rhaenyra Targaryen.

Imagen del nuevo tráiler de la temporada 3 de House of the Dragon / Foto: HBO

El Pacto de Hielo y Fuego

¿Se acuerdan del primer episodio de la segunda temporada de House of the Dragon (2024)? Aquí vemos a Jacaerys Velaryon, el hijo mayor de Rhaenyra, volando al Norte para hablar con los Stark y unirlos a su causa.

En el Muro lo recibe Cregan Stark, Lord de Winterfell y Guardián del Norte, reconociendo que ellos respetan los juramentos y que la corona le pertenece a Rhaenyra.

Pero, durante el invierno —el estacional, no el que sirve como amenaza—, los Stark deben fortalecer la Muralla más allá de sus deberes en el sur. Y por eso, sus hombres se quedarán en el Norte.

Jacaerys y Cregan Stark en la temporada 2 de ‘House of the Dragon’ / Foto: HBO

Sin embargo, le ofrece a miles de “barbas blancas”: hombres viejos, sí, pero curtidos porque han visto demasiados inviernos y han peleado muchas batallas.

Esto es conocido como el Pacto de Hielo y Fuego. Y es así como, en el episodio 8 de la segunda temporada de House of the Dragon, los vimos marchar a la guerra.

Dato curioso: sólo como chisme, el acuerdo de los Targaryen y los Stark se firmó con una promesa de matrimonio: la hija mayor de Jacaerys con el hijo mayor de Cregan.

La Batalla de la Orilla del Lago

En total, son 2 mil hombres los que conforman los Winter Wolves, y van liderados por un sujeto llamado Roderick Dustin, un hombre tan canoso y de apariencia decrépita que lo apodaban “Ruin”. La cosa es que era el mejor guerrero del Norte.

Los Winter Wolves, así, se convirtieron en los protagonistas de la que se considera la batalla más sangrienta de toda la Danza de los Dragones: la Batalla de la Orilla del Lago, conocida entre los pocos sobrevivientes como la Carnada para Peces por la cantidad de cadáveres que quedaron en el lago.

Los Winter Wolves y los hombres de Riverlands derrotaron a los Lannister. Pero el costo para los norteños fue severo: sobrevivieron 600 barbas blancas.

Ilustración de Roderick Dustin de los Winter Wolves / Foto: theMarkyGallery©

La Hora del Lobo y el futuro de los Stark

Los Winter Wolves pelearon en otras batallas de las que resultaron triunfantes y que determinaron el rumbo de muchos personajes importantes en el llamado Baile de los Carniceros (sí, porque también estuvo terrible).

Otra gran pelea de los Winter Wolves fue la Batalla de Ladera. Pero más allá de este grupo aterrador de norteños, los Stark tuvieron otras participaciones en la Danza de los Dragones.

Más adelante, el mismo Cregan marchó al sur con 10 mil de sus hombres, protagonizando un evento increíble en la historia de Westeros que se conoce como la Hora del Lobo, la cual confirmó el poder de los Stark como la casa más importante después de la que ocupara el trono.

Pero suponemos que esa historia llegará después, muy probablemente en otra temporada de House of the Dragon.