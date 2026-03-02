Han pasado 26 años desde que Scary Movie tomó el slasher por los cuernos y lo convirtió en una de las comedias más cancelables y memorables. Y por eso, porque vivimos en una época en la que burlarse de lo que en teoría ya no es correcto, es que la franquicia está de regreso.

Los cuatro protagonistas originales, interpretados por Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall, están de regreso para la nueva entrega de Scary Movie, la sexta para ser exactos. Y justo liberaron un nuevo tráiler que está lleno de referencias fílmicas a las películas de terror tanto clásicas como nuevas.

Imagen del nuevo tráiler de ‘Scary Movie’ / Foto: Paramount Pictures

El tráiler de Scary Movie

En el nuevo tráiler de Scary Movie vemos a Shorty, Ray, Cindy y Brenda, todos con vidas muy distintas a las que recordamos. Por ejemplo, Cindy ahora es republicana, y por eso debe ser racista con la que fue su mejor amiga, Brenda. Ya saben, ese tipo de cosas.

Pero lo que más nos gustó de este tráiler, pensando en el estilo de la franquicia de los Wayans, es que tiene un montón de referencias y parodias a algunos clásicos del horror (específicamente a los slashers), pero también a las películas del género más recientes como:

Sinners, Weapons, Longlegs, Get Out, The Substance, Smile, MaXXXine, Terrifier y M3gan. Desde luego que también hay referencias a los clásicos como Friday the 13th, The Texas Chain Saw Massacre y Scream. Una de las que nos sorprendió, es la referencia a Laurie en Halloween, pero la representación de Jamie Lee Curtis en su regreso en 2018.

El regreso de Scary Movie

Scary Movie salió en el 2000 y se convirtió en una de las películas de horror y comedia más taquilleras en la historia. Para que se den una idea del impacto que tuvo en esa época, fue la película que más recaudó dirigida por un director afrodescendiente.

Esta nueva entrega, ya les decíamos, marca el regreso del elenco original junto a Lochlyn Monroe, Dave Sheridan, Jon Abrahams, Cheri Oteri y Chris Elliott. Además de actuar, los Wayans vuelven a escribir y producir Scary Movie 6, reuniéndolos después de 18 años de ausencia.

Algunos de los nuevos rostros en Scary Movie son Damon Wayans Jr., sobrino de los Wayans, y su hermana llamada Kim Wayans. Heidi Gardner, Olivia Rose Keegan, Savannah Lee Nassif, Cameron Scott Roberts, Sydney Park, Gregg Wayans, Ruby Snowber y Benny Zielke se suman al elenco.