El universo de J.R.R. Tolkien está de regreso con la serie de El señor de los anillos: Los anillos de poder de Amazon Prime Video, la cual se estrenará el próximo 2 de septiembre (AQUÍ el más reciente tráiler). Los planes para esta producción son enormes, pues se tiene mapeado un prespuesto de dimensiones nunca antes vistas para expandir el universo de fantasía.

Para que se den una idea, la primera temporada tiene un presupuesto de más de 400 millones de dólares, y se planea un total de cinco temporadas a las que se les va a destinar más del mil millones de dólares (ACÁ la noticia). ¡Es una locura! Pero todo toma sentido al revelarse que la historia cubrirá una buena parte, específicamente lo relacionado con la Segunda Edad de la Tierra Media.

Eso significa que en El señor de los anillos: Los anillos de poder haremos un recorrido de más de tres mil años para cubrir cuatro etapas importantes. ¿Cuáles son y qué ocurrió en ellas? Acá les platicamos la línea del tiempo que servirá como base para esta esperada serie.

Imagen de la serie de ‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’ / Foto: Amazon Prime Video

También puedes leer: Un orco de ‘El Señor de los Anillos’ fue creado para verse como Harvey Weinstein

¿Cómo se forjan los Anillos de Poder?

En esta etapa en la que se forjan los anillos, tomarán relevancia los personajes de Elrond y Celebrimbor, interpretados por Robert Aramayo y Charles Edwards, respectivamente. Como sabemos, Sauron ordena a este último y los Noldor crear los Anillos de Poder, y esto sucede entre el 1500 y el 1600.

Para que estemos en el mismo mapa, nos llevaría 5 mil años antes de lo que vimos en las películas de Peter Jackson tanto en El hobbit como El señor de los anillos. En realidad, todo arranca a partir de que Sauron, después de estar escondido por 500 años, se establece en Mordor y construye la torre de Barad-dûr.

Así es como comienza a crear su ejército de orcos conformado también por algunos hombres. Deseoso de conquistar la Tierra Media, Sauron toma la forma de Annatar, un ser hermoso que gracias a su belleza, logra engañar a algunos elfos de Eregion para que forjen los Anillos de Poder, los cuales fueron repartidos entre elfos, enanos y hombres.

Charles Edwards es Celebrimbor en ‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’ / Foto: Amazon Prime Video

El ascenso de Sauron

La segunda es el ascenso de Sauron, el cual va relacionado con el desarrollo del personaje de Galadriel. Como les contamos, Sauron engaña a algunos elfos, pero ciertamente no lo logra del todo con Elrond y Galadriel, y esta parte podriamos verla en El señor de los anillos: Los anillos de poder.

Después de que los anillos son creados y entregados, Sauron forja en secreto el Anillo Único en el Monte del Destino y escribe en lengua negra: One Ring to Rule Them All, One Ring to Find Them, One Ring to Bring Them All, and in the Darkness Bind Them.

Casi de manera inmediata, los elfos descubrieron la traición de Sauron, y decidieron esconder sus anillos. Los enanos resistieron a la tentación del poder y el control del Anillo Único. Los hombres fueron aquellos que cedieron al poder, y los nueve que habían recibido el anillo, se conviertieron en los Nazgûl (los seres que persiguen y hieren a Frodo en La comunidad del anillo).

Imagen del Anillo Único de ‘El señor de los anillos’ / Foto: New Line Cinema

La caída de Númenor

La tercera etapa es la caída de Númenor con un joven Isildur al centro de la historia. Tras la revelación de la existencia del Anillo Único, inicia la guerra entre los elfos y Sauron, quien ganó territorio de la Tierra Media imponiéndose ante todos.

Sin embargo, el rey de Númenor, Tar-Minastir, interviene y logra derrotar a Sauron, obligándolo a retirarse en Mordor. Por acá vuelve a ganar algo de poder, y se proclama “Rey de los Hombres”; pero pronto es tomado prisionero y llevado a Númenor. Aquí, comienza a corromper a los hombres incluido al último rey de Número, Ar-Pharazôn.

Sauron logra imponerse utilizando una nueva forma que engaña a los demás por su belleza. Poco a poco, provoca la destrucción del lugar, lo cual hace que pierda su capacidad para tomar formas diversas y, además, destruye su cuerpo. Por lo que debe huir a Mordor y crear un nuevo cuerpo que lo hace más poderoso.

Imagen de Sauron en ‘El señor de los anillos’ / Foto: New Line Cinema

También puedes leer: Aquí el primer tráiler de ‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’ de Amazon Prime Video

La última alianza entre elfos y hombres

Los pocos hombres que pudieron escapar de la destrucción de Númenor, llegaron a la Tierra Media y fundaron Arnor y Gondor. Ellos iban liderados por Elendil, quien logra unirse al rey de los elfos Gil-Galad para participar en la Guerra de la Última Alianza.

Sauron logra matar a Elendil y Gil-Galad, pero el hijo del hombrem Isildur, toma la espada partida de su padre y corta la mano de Sauron, quitándole el Anillo Único. Como este era su única fuente de poder, Sauron pierde su cuerpo, su ejército huye, y se esconde en Mordor.

El rey Gil-Galad en ‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’ / Foto: Amazon Prime Video

Esta parte nos resulta familiar porque es relata el inicio de la trilogía de El señor de los anillos. Isildur toma el Anillo, pero cegado por su poder, rechaza destruirlo y se lo queda. Pero es asesinado por un grupo de orcos. Con esto, el anillo queda perdido por más de 2 mil 500 años hasta que los hobbits Sméagol y Déagol lo encuentran.

Cuando Sméagol toma el Anillo tras asesinar a Déagol, huye hacia las Montañas Nubladas donde es absorbido por su poder. Y es así como se convierte en Gollum. Esto marca el inicio de la Tercera Edad del Sol o la Edad de los Anillos de Poder

Gollum en ‘El señor de los anillos’ / Foto: New Line Cinema