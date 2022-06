Hace unas semanas, Todd Phillips publicó una imagen que rompió el internet: Joaquin Phoenix leyendo el guion de la próxima entrega de Joker, titulada Folie à deux (ACÁ la noticia). Y ahora, otra noticia relacionada con esta película vuelve a generar conversación en relación con el elenco, pues Lady Gaga podría sumarse a la cinta.

Así como lo leen. De acuerdo con algunos medios como The Hollywood Reporter, Lady Gaga estaría en conversaciones para sumarse a la siguiente película de Joker junto a Phoenix. La noticia ha tomado por sorpresa a todos, pues no sólo se ha revelado el nombre de la actriz, sino un par de detalles más. Acá se los contamos.

El guion de ‘Joker: Folie à deux’ / Foto: Instagram

Lady Gaga para ser Harley Quinn

Lady Gaga podría sumarse al elenco de Joker. ¿Con qué papel? Los rumores indican que podría tratarse de Harley Quinn. Y tendría sentido considerando la relación que tanto el Joker como Harley Quinn tienen. Recordemos que el final de la película, Arthur está encerrado en un manicomio, el cual pidría ser el Arkham Asylum. Aquí se daría el inicio de esa relación.

Desde luego, esto confirmaría que este universo de Joker, no se relaciona con nada de lo que ha hecho DC hasta ahora. Lady Gaga tomaría el papel de Harley Quinn, ya interpretado por Margot Robbie en tres producciones de Warner Bros: Suicide Squad, Birds of Prey y The Suicide Squad.

Foto: Getty

¿Un musical?

Los mismos reportes indican que esta entrega de Joker podría ser un musical. Sí, es lo que más ha llamado la atención con la noticia, pues de alguna manera rompería con la línea que se estableció con la cinta de 2019. Sin embargo, también hemos de reconocer que la película por sí misma, fue una apuesta riesgosa en todo sentido.

Empezando por Todd Phillips, quien había estado involucrado en comedias como la trilogía de The Hangover o Due Date. También al retomar un personaje tan trascendente como lo es Joker para darle una historia sobte sus orígenes. También lo fue al poner al centro de la conversación el tema de salud mental.

Y por último, el tono de la cinta: un drama que apeló a clásicos como Taxi Driver y King of Comedy. ACÁ un listado de películas. Quizá si Joker: Folie à deux es un musical, siga con esta tendencia para apostarle a algo que no sea esperado. En 2019, Joker recaudó más de mil millones de dólares con un presupuesto de 64 millones.

Joaquin Phoenix como Joker / Foto: Warner Bros.