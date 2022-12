Agárrense que el 2023 se acerca con un montón de regresos cinematográficos de primerísimo nivel y uno de los que más nos emociona es el de Indiana Jones, esto con su quinta película de la franquicia.

Y como no podía ser de otra forma, el legendario Harrison Ford está de regreso para interpretar al aventuro favorito del mundo que, aunque ya entrado en edad, nos seguirá demostrando su destreza. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque tenemos por fin un tráiler oficial de esta nueva cinta llamada The Dial of Destiny.

Ilustrativa. Foto: Disney/Lucasfilms

Aquí el nuevo tráiler de ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’

Han pasado más de diez años desde la última película de Indiana Jones, pero no por eso hemos olvidado su legado. Ahora que se viene The Dial of Destiny, es momento de volverse a poner el sombrero y el látigo.

Este jueves 1 de diciembre, Disney y Lucasfilms liberaron un tráiler oficial de la película, donde vemos al personaje principal interpretado por Harrison Ford recordando sus mejores tiempos como el aventurero icónico que todos conocemos. “Echo de menos despertarme cada mañana preguntándome qué maravillosa aventura nos traerá el próximo día”, escuchamos en un diálogo para erizar la piel justo antes de que Jones, que aparentemente ahora se dedica a dar clases, reciba una propuesta para una misión imperdible.

Phoebe Waller-Bridge y Harrison Ford en el tráiler de ‘IJ5’. Foto: Disney/Lucasfilms

En esta nueva historia, nos ubicamos en 1969 en el contexto de la carrera aeroespacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Indiana Jones, dudoso sobre la decisión del gobierno estadounidense de reclutar antiguos enemigos de la Segunda Guerra Mundial para competirle a la URSS, se embarca nuevamente en una lucha donde deberá detener a un expartidario nazi conocido como Voller (Mads Mikkelsen) involucrado en un programa de vuelo de la NASA que podría tener repercusiones globales.

Pero Indy no estará solo en esta aventura, pues la acompañará su intrépida e irreverente ahijada Helena (interpretada por Phoebe Waller-Bridge). Chequen acá el tráiler oficial de Indiana Jones and the Dial of Destiny, con todo y unas escenas de Harrison Ford rejuvenecido con tecnología.

¿Cuándo se estrena la película?

Aparten su agenda de estrenos y anoten: Indiana Jones and the Dial of Destiny llegará a salas de cine el 30 de junio del 2023. Una de las cosas geniales de esta nueva peli es que veremos el regreso de algunos viejos conocidos de películas anteriores como John Rhys-Davies, quien regresa para interpretar a Sallah como lo hizo en The Last Crusade.

El elenco lo completan Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson. , Toby Jones y Antonio banderas, entre otros. Andaremos atentos con próximos anuncios o detalles que se revelen sobre esta entrega.