En la intimidad de Hollywood hay un montón de historias que podrían convertirse en películas. Y para nosotros, una de las más poderosas es el relato —bello, inspirador y profundamente trágico— del corto pero intenso romance entre Meryl Streep y John Cazale.

Hoy, Streep está de nueva cuenta en boca de todos por el estreno de El diablo viste a la moda 2, la secuela de la icónica película que comparte con Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. Una cinta que, 20 años después, regresa con sus personajes principales y se coloca como uno de los estrenos más esperados de 2026.

Pero antes de entrarle de lleno a El diablo viste a la moda 2, queremos contarles de esta parte dela vida de Meryl Streep porque su histori no sólo se construyó en pantalla, sino también fuera de ella.

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Meryl Streep y John Cazale

Como les decíamos, Hollywood escribe historia y se escribe entre historias.

Meryl Streep inició su carrera en el teatro, específicamente en Broadway, con la obra Trelawny of the “Wells” en 1975. Recién se había graduado de la ahora llamada David Geffen School of Drama de la Universidad de Yale.

En 1976 participó en varias obras. Una de ellas fue Measure for Measure de William Shakespeare en el Teatro Delacorte, donde compartió créditos con John Cazale, quien interpretaba a Angelo, mientras ella daba vida a Isabella.

Meryl Streep y John Cazale en ‘Measure for Measure’ de 1976 / Foto: The Meryl Streep Archives

Cazale le llevaba 14 años, pero comenzaron una relación y ella se mudó al departamento del actor en Nueva York. Tanto se enamoró Cazale, que fue a decirle a su amigo Al Pacino (el hermano al que le rompe el corazón en El padrino) que había encontrado a la mejor actriz del mundo.

En una entrevista, Pacino contó que quizá su amigo estaba demasiado enamorado como para ser objetivo con el talento de su pareja. Sin embargo, después de verla en acción, reconoció que, efectivamente, era la mejor actriz del mundo… y que él la amaba profundamente.

John Cazale y Al Pacino en ‘El padrino’ / Foto: Paramount Pictures

The Deer Hunter y el reconocimiento de Meryl Streep

Un año después, en 1977, arrancó la producción de The Deer Hunter, dirigida por Michael Cimino y protagonizada por Robert De Niro, quien podía hacer prácticamente lo que quisiera tras el enorme éxito de El padrino II en 1974.

De Niro llevó a su amigo John Cazale para formar parte del elenco. Y ahí también entró Meryl Streep, elegida para interpretar a la tímida pero empática Linda. El papel era relativamente pequeño, pero su talento era tan evidente que sobresalió dentro del drama de los soldados, lo que le valió su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto.

Meryl Streep como Linda en ‘The Deer Hunter’ / Foto: Universal Pictures

Pero antes de vivir la aprobación de Hollywood como industria, las cosas se complicaron en el set cuando John Cazale fue diagnosticado con cáncer de pulmón. La enfermedad estaba tan avanzada que los estudios, ya presionados por el presupuesto (la película arrancó con 7 millones de dólares y terminó en 15), temían que su participación representara un problema económico.

Negocios son negocios, y Hollywood es uno de los más grandes. Desesperada por que Cazale pudiera continuar en la producción, Streep habló con Robert De Niro para ver si podía ayudar.

Robert De Niro y John Cazale en ‘The Deer Hunter’ / Foto: Universal Pictures

Robert De Niro y su amistad con Cazale

Lo que hizo el actor fue pagar, de su propio bolsillo, el seguro de Cazale y, además, convencer al estudio de que filmaran primero todas las escenas en las que aparecía. Y así fue.

La película se completó, pero antes de su estreno en diciembre, John Cazale falleció a los 42 años. Meryl Streep acompañó a su pareja en todo momento.

John Cazale en ‘Dog Day Afternoon’ de Sidney Lumet / Foto: Warner Bros.

La relación de Meryl Streep con Don Gummer

¿Recuerdan que la actriz se había mudado al departamento de Cazale? Tras la muerte del actor de Dog Day Afternoon (Sidney Lumet siempre dijo que Cazale actuaba con una “profunda tristeza”), Meryl se mudó al estudio de un joven escultor, amigo de su hermano Harry. El artista se llamaba Don Gummer.

Mientras convivían, Meryl Streep y Gummer se enamoraron y se casaron. Como fruto de su relación, tuvieron cuatro hijos juntos (sus tres hijas son actrices y su único hijo es músico). Mantuvieron su relación durante décadas, hasta separarse en 2017.