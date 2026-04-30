Volvemos a Raccoon City, pero esta vez no de la mano de Alice Abernathy o Jill Valentine, sino de un personaje completamente nuevo creado por Zach Cregger, el mismo detrás de Weapons, para una nueva adaptación de Resident Evil, una de las franquicias más exitosas en la historia de los videojuegos.

Así como lo leen. PlayStation no piensa soltar Resident Evil (y no es queja). Y ahora apostó por uno de los directores más interesantes del terror actual para escribir y dirigir una nueva película que claramente apunta a convertirse en otra franquicia en la pantalla grande. Ya tenemos el primer vistazo. Y no es por nada, pero se ve bastante prometedor.

Imagen del tráiler de ‘Resident Evil’ / Foto: Sony Pictures

Tráiler de la nueva película de Resident Evil

La historia arranca con algo aparentemente sencillo: un sujeto que debe entregar un paquete. Pero antes de siquiera completar su misión, todo se descontrola. Un brote en Raccoon City desata el caos, impidiéndole cumplir con su encargo… y también mantener contacto con su novia.

El tráiler muestra al protagonista hablando por teléfono, aceptando —con resignación— que probablemente no volverá a comunicarse con ella. De ahí, todo va escalando mientras vemos cuerpos ensangrentados, caídas desde alturas imposibles y una figura perturbadora en la oscuridad.

El protagonista de Resident Evil

Zach Cregger no quiso continuar con la franquicia anterior. En lugar de eso, decidió tomar el universo de Resident Evil y construir una historia completamente original. El protagonista es interpretado por Austin Abrams, quien ya había trabajado con Cregger en Weapons. También lo hemos visto en Euphoria, Dash & Lily y Chemical Hearts.

Esto significa algo importante: no veremos a Alice (Milla Jovovich), ni a Jill, ni a los personajes de las adaptaciones anteriores o personajes que vengan directamente de los videojuegos.

Austin Abrams en ‘Resident Evil’ / Foto: Sony Pictures

¿Qué pasa con las películas anteriores?

La franquicia cinematográfica previa, protagonizada por Milla Jovovich, nos dejó seis películas:

Resident Evil (2002)

Resident Evil: Apocalypse (2004)

Resident Evil: Extinction (2007)

Resident Evil: Afterlife (2010)

Resident Evil: Retribution (2012)

Resident Evil: The Final Chapter (2017)

Después, en 2021, Johannes Roberts intentó reiniciar la saga con Resident Evil: Welcome to Raccoon City, protagonizada por Kaya Scodelario y Avan Jogia.

Ahora, esta nueva versión busca algo distinto, que es regresar a sus raíces de horror con una historia nueva y más perturbadora.

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¿Cuándo se estrena Resident Evil?

Sony Pictures programó esta nueva película de Resident Evil para el 18 de septiembre de 2026.