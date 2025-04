Lo que necesitas saber: En 1988 se estrenó 'The Naked Gun: From the Files of Police Squad!', protagonizada por Leslie Nielsen.

Agárrense porque se viene otro reboot en el cine. Liam Neeson será el protagonista de la secuela ‘The Naked Gun’, una cinta que fue protagonizada originalmente por Leslie Nielsen.

Neeson no será el nuevo ‘Frank Drebin’, por el contrario, dará vida a su hijo ‘Frank Drebin Jr.’, quien seguirá sus pasos. Si bien, estamos acostumbrados a ver a Liam en roles policiacos, está vez será con un toque muy cargado de comedia. A qué no se esperaban este anuncio.

Liam Neeson / Fotografía Getty Images

Liam Neeson protagoniza The Naked Gun

Por allá de 1988 se estrenó ‘The Naked Gun: From the Files of Police Squad!’, protagonizada por Leslie Nielsen. Una película que cuenta la historia de un teniente de policía que tiene la misión de dar con los responsables de controlar mentalmente a las personas para acabar con sus enemigos.

Y aunque suena a otra historia de policías y ladrones, la ‘magia’ de la película es que gran cantidad de comedia que tiene. En la secuela podemos ver de una escena a otra a Liam Neeson disfrazado de una niña con calzones de fresa. Y en otra recordando a su padre ‘Frank Drebin’ (Leslie Nielsen). Acá va el tráiler.

“Solo un hombre posee las habilidades necesarias… ¡para liderar un escuadrón policial y salvar el mundo! El teniente Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) sigue los pasos de su padre en The Naked Gun”. Escribió Paramount Pictures

The Naked Gun: Estreno en cines

El 1 de agosto del 2025 se estrena de ‘The Naked Guy’, además de Liam Neeson, también veremos la participación de Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu y Danny Huston.

Una película que promete muchas risas y traer de vuelta una historia que fue popular en los 80’s.

Película: The Naked Gun

Protagonista: Liam Neeson

Dirigida: Akiva Schaffer

Producida: Seth MacFarlane

Fecha de estreno: 1 de agosto 2025

Póster oficial, The Naked Gun / @NakedGunMovie

Cuéntennos: ¿Ustedes vieron la versión original? ¿Les emociona está secuela?