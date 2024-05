Lo que necesitas saber: Y ahora en noticias que de plano no esperábamos, Liam Neeson, Sharon Stone y más actores mostraron su apoyo a Kevin Spacey.

En los últimos años, el nombre de Kevin Spacey es más recordado por las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra que terminaron en gran medida con su carrera desde 2017. Sin embargo, a pesar de que a raíz de todo esto, lo sacaron de la mayoría de los proyectos que tenía en puerta dentro la industria del entretenimiento, hay quienes buscan que regrese a la actuación.

Desde hace un buen rato les contamos que el legendario guionista y director estadounidense, Paul Schrader confesó que quería a Spacey de vuelta para una película biográfica centrada en Frank Sinatra… así como lo leen (por acá les contamos cómo estuvo el asunto). Pero aunque ustedes no lo crean, hay otras figuras importantes del cine que piden lo mismo.

Kevin Spacey / Foto: Getty Images

Varias figuras del cine pidieron el regreso de Kevin Spacey a la actuación

Resulta que a través de The Telegraph, varios amigos y colegas de Kevin Spacey compartieron mensajes al medio británico con la intención de expresar su apoyo al actor de 64 años y pedir su regreso a la industria cinematográfica. Entre ellos se encuentra nombres muy grandes de este mundo, como Liam Neeson, Sharon Stone, F Murray Abraham y Stephen Fry.

Y vaya que estos actorazos dejaron claro que están convencidos de que Spacey es inocente. “Kevin es un buen hombre y un hombre de carácter. Es sensible, articulado y sin prejuicios, con un fantástico sentido del humor. También es uno de nuestros mejores artistas en teatro y ante la cámara. Personalmente, nuestra industria lo necesita y lo extraña mucho”, dijo Liam Neeson al respecto.

Liam Neeson fue uno de los actores que apoyó a Kevin Spacey/Foto: Getty Images

Por su parte, Sharon Stone declaró que para ella, Kevin Spacey “es un genio” y debería ser bienvenido nuevamente. Pero no solo eso, la actriz nominada al Oscar por Casino declaró lo siguiente: “Es terrible que (las personas que acusaron a Spacey) lo culpen por no ser capaz de llegar a un acuerdo consigo mismos, por usarlo y negociar consigo mismos porque no obtuvieron sus agendas secretas”.

En su declaración, F Murray Abraham –quien también ha enfrentado acusaciones de conducta sexual inapropiada– dijo: “Respondo por él de manera inequívoca. ¿Quiénes son esos buitres que atacan a un hombre que ha aceptado públicamente su responsabilidad por una determinada conducta, a diferencia de tantos otros? Es un buen hombre, yo estoy con él, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”.

Sharon Stone es una de las tantas figuras de la industria cinematográfica que quiere el regreso de Kevin Spacey/Foto: Getty Images

Spacey no se ha alejado como tal del cine

Claro que las palabras de todas estas figuras de la industria cinematográfica sorprendieron a propios y extraños. Sin embargo, todas estas palabras de apoyo vienen a raíz de las nuevas acusaciones en contra de Kevin que aparecieron en Spacey Unmasked, un documental que se estrenó a inicios de mayo en Channel 4 para el Reino Unido y Max en Estados Unidos (uno de los títulos más vistos de la plataforma).

Cabe recordar que bajita la mano, Kevin Spacey ha tenido un par de papeles después de toda esta situación. En 2023 apareció en la película británica independiente, Control, la cual no se pudo estrenar en su fecha de estreno original por presiones en torno a la participación del actor. Sin embargo, en 2024 está programado que llegue a los cines Peter Five Eight, su más reciente cinta.

¿Ustedes qué opinan? ¿Kevin Spacey debe regresar a la actuación y ser considerado para proyectos grandes en la industria cinematográfica o no? Si algo tenemos claro es que hay muchos que quieren verlo de vuelta en el cine y la televisión, a pesar de las acusaciones y problemas legales en su contra.

Te puede interesar