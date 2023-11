Lo que necesitas saber: Nintendo y Sony trabajarán de la mano para armar esta película, que ya tiene director y productores asignados. Esto sabemos.

Y luego del hitazo que significó la película de Super Mario Bros, parece que en Nintendo están dispuestos a llevar otra de sus icónicas franquicias al cine. Así como lo leyeron arriba, tendremos un live-action de The Legend of Zelda.

La confirmación vino el mismísimo Shigeru Miyamoto (creador de la saga de videojuegos), quien ya dio detalles bastante reveladores sobre el proyecto. Por aquí les contamos lo que se sabe por el momento.

Imagen ilustrativa de Zelda. Foto: Nintendo/Especial

Confirman el live-action de ‘The Legend of Zelda’

La posibilidad de una película live-action de The Legend of Zelda ha estado en mente de los creadores de la franquicia desde hace tiempo. Y esto no lo decimos nosotros, sino el propio Miyamoto, quien tomó las redes sociales de Nintendo para dar a conocer que oficialmente el proyecto está en desarrollo.

Como lo reveló Shigeru Miyamoto en un post de X/Twitter, Avi Arad es uno de los productores que trabajarán junto a él para desarrollar la cinta. Para quienes no les suene el nombre de Arad, él fue un alto ejecutivo de Marvel Studios a mediados de los 2000 y uno de sus fundadores…

Shigeru Miyamoto dio detalles sobre la realización del live-action de The Legend of Zelda. Foto: Getty

Sin embargo, luego de salir del estudio, Avi se hizo más conocido por ser productor de las diferentes películas de Spider-Man (tanto de acción en vivo con sus diferentes actores, como el spider-verse animado), entre otras cosas.

“Le pedí a Avi que produjera esta película conmigo y hemos comenzado oficialmente el desarrollo de la película, con la propia Nintendo involucrada en la producción“, escribió Miyamoto en X/Twitter sobre el live-action de The Legend of Zelda.

Avi Arad, conocido por su trabajo de producción en películas de Marvel, producirá la nueva cinta de Nintendo. Foto: Getty.

Ya hay director para el live-action de ‘The Legend of Zelda’

La cosa no termina ahí, eh… Miyamoto confirmó que Wes Ball será el director de esta película. El cineasta es reconocido por su trabajo en las tres películas de Maze Runner (2014-2018), además de que pronto volverá a las alfombras rojas con el estreno de Kingdom of the Planet of the Apes que se estrena en el 2024.

También se reveló que Sony Pictures –viejos concidos de Avi Arad– serán el estudio que distribuirá e incluso financiara junto al gigante japonés de los videojuegos parte de la película.

Por el momento, no se ha revelado al elenco ni se ha estimado una fecha de estreno. Sin embargo, Shigeru Miyamoto dijo que “llevará tiempo hasta su finalización, pero espero que estéis deseando verla”. Estaremos atentos a próxima info para actualizarles qué onda con el live-action de The Legend of Zelda… ¿A quién les gustaría ver en el papel principal?

Te puede interesar