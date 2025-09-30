Lo que necesitas saber: La segunda película de Los Simpson llegará a cines el 23 de julio de 2027.

Casi 20 años después de su éxito en taquilla, Disney confirmó que Los Simpson estarán de vuelta a los cines con una nueva entrega… y aunque aún no tenemos grandes detalles, lo que ya se reveló es que se estrenará en el 2027.

Foto: Fox-Springfieldiano VM

¿Qué sabemos sobre la nueva película de Los Simpson?

¡Buenas noticias amantes de Los Simpson! Disney y 20th Century Studios han anunciado que una nueva película de la familia amarilla está por llegar…

Por el momento no se dieron grandes detalles respecto a esta nueva entrega, pues en la imagen promocional solo podemos ver lo que parece ser la mano de Homero sosteniendo su clásica rosquilla rosa acompañada de: “Homer’s coming back for seconds”.

Eso sí, lo que ya sabemos es su fecha de estreno y es que en el póster se muestra que esta segunda entrega llegará a cines el 23 de julio del 2027.

Imagen promocional de la nueva película de Los Simpson // X:@20thcentury

¿Ya nos habían anunciado su estreno?

Algo que ha caracterizado a la serie con el paso de los años es que han hecho “predicciones” con éxito de algunos acontecimientos. Aunque esto no se trató de una predicción, sino un adelanto de Matt Groening y la fecha de estreno de esta próxima película.

En un episodio de la temporada después del estreno de su película, durante su clásica introducción en donde Bart se encuentra escribiendo en el pizarrón, podemos leer: “No esperaré 20 años para hacer otra película”.

Y ahora que ya conocemos la fecha de estreno de la segunda entrega, podemos confirmarlo, pues la primera película de Los Simpson se estrenó el 27 de julio de 2007 y la segunda entrega llegará tan solo 19 años, 11 meses y 26 días después.