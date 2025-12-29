Lo que necesitas saber: No será una temporada tal cual, sino cuatro capítulos especiales en los que sabremos qué pasó con cada uno de los personajes...

Lo anunciaron hace un año y, desde entonces, se han ofrecido algunos detalles. Ahora, se ve cada vez más cercano el estreno de los nuevos episodios de Malcolm el de En Medio… porque ya tenemos el primer trailer (una probadita, pues).

Imagen de Malcolm el de En Medio / Captura de pantalla

Para empezar, ya sabemos de qué van los cuatro capítulos que Hulu estrenará: Malcolm parece nunca cambió y el muy manchado se alejó de su familia por 10 años… pero el momento de la reunión llegó y eso es lo que veremos.

Y el personaje interpretado por Frankie Muniz no regresa solo: va acompañado de su hija para romper la racha que él presume. “Mi vida es fantástica… sólo tenía que alejarme de mi familia”.

El reencuentro de Malcolm con su familia se da en medio de la fiesta por el 40 aniversario de bodas de Louis y Hal. Mucho caos, muchos gritos y, esperemos, que haya muchas risas.

¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de Malcolm el de En Medio?

Este no es la primera probadita de los nuevos capítulos de Malcolm el de En Medio. Hace unas semanas, un teaser refrescó la memoria de fans, al evocar las primeras imágenes de la serie: un rasuradora y cayendo pelo, como si le estuvieran dando su buena trasquilada de espalda a Hal.

Y ya, ese recuerdo del personaje de Bryan Cranston es lo único que ofreció el teaser… y con la promesa de que los nuevos capítulos se estrenarán el 10 de abril de 2026 (por Disney+, claro).

Regresan todos… bueno, casi todos

No se tratará de una temporada nueva, como tal: sólo serán cuatro capítulos especiales de Malcolm el de En Medio. Así es… cuatro y ya. Sólo para saber qué ha sido de cada uno de los personajes y listo.

Pero con eso. Estará toda la banda de regreso: Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson, Justin Berfield… bueno, casi toda: Erik Per Sullivan (o sea, el Dewey) no participará y su lugar será tomado por su clon, Caleb Ellsworth-Clark.

Con reboot de Malcolm, Frankie Muniz es la primera vez que está feliz de llamarse “actor”

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair ya terminó de grabarse y, sobre su experiencia en el set habló recientemente Frankie Muniz… y, pues quién sabe qué tan buenos sean los capítulos de estreno, pero él se la pasó bastante bien haciéndolos.

De hecho, confesó que esta es la primera vez que se siente feliz de llamarse a sí mismo “actor”.

Fotos: Getty Images/@frankiemuniz

“Fue una experiencia muy divertida y genial, así que espero que a todos les encante”, comentó Muniz en entrevista con People.

“Fue como si no hubiera pasado ni un solo día. Todos, cada uno, nos metimos de nuevo en nuestros personajes al instante”.