Lo que necesitas saber: Apple TV+ arrancará el 2024 con el estreno de 'Masters of the Air', una serie con un elencazo de actores y hasta productores.

El próximo año, las plataformas de streaming nos traerán un montón de producciones ambiciosas que de plano nos harán pasar horas frente a nuestras pantallas. Sin embargo, hay quienes arrancarán el 2024 sacando estrenos bastante fuertes. Una de ellas es Apple TV+, que nos presentará Masters of the Air.

Desde hace un buen rato les contamos de este proyecto, basado en el libro Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany del escritor estadounidense Donald L. Miller, el cual tiene mucho hype. Sobre todo porque cuentan con la producción de ni más ni menos que Steven Spielberg y Tom Hanks, quienes trabajaron juntos en Band of Brothers.

Imagen de la serie. Foto: Apple TV+.

Apple TV+ por fin estrenó el tráiler oficial de ‘Masters of the Air’ con Austin Butler

Poco a poco han surgido detalles sobre Masters of the Air que causaron un montón de expectativa, como el elenco, la trama y hasta la fecha de estreno, además de un primer adelanto que nos dejó con el ojo cuadrado por el nivel de detalle, drama y acción. Pero ahora, Apple TV+ lanzó el tráiler oficial de esta serie de 9 episodios y promete ser una de las historias más impresionantes del 2024.

En este nuevo adelanto conocemos un poco más del Major Gale Cleven (interpretado por Austin Butler), quien formó parte de la 100ª Ala de Reabastecimiento Aéreo del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Este grupo también era conocido como los Bloody Hundredth (o Centésima Sangrienta), debido a las grandes pérdidas que sufrían en las misiones de combate contra las fuerzas de la Alemania nazi.

Austin Butler en ‘Masters of the Air’/Foto: Apple TV+.

La tarea de Gale Cleven y compañía era bombardear instalaciones y bases militares del ejercito de Adolfo Hitler, así como algunas de sus estaciones navales comandadas. Así que en Masters of the Air además de checar a estos soldados tratando de cumplir tareas casi suicidas, también veremos los conflictos morales y personales a los que se enfrentaron durante este periodo oscuro de la humanidad.

El elenco y fecha de estreno de la serie

Además de Austin Butler, el elenco de la serie incluye nombres jóvenes bastante interesantes, como Barry Keoghan, Ncuti Gatwa, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Josiah Cross y Branden Cook. Por si esto no fuera suficiente, algunos de los episodios fueron dirigidos por Cary Fukunaga (quien estuvo a cargo de proyectos como True Detective, Maniac y No Time to Die de James Bond), ¿será que incluirá algo de suspenso y acción en esta trama?

Que no se les pase la fecha, porque Masters of the Air estará disponible en el catálogo de Apple TV+ el próximo 26 de enero. Pero mientras esperamos a que llegue el día para ver esta historia que seguro impactará a muchos y para calentar motores, échenle un ojo a continuación al tráiler oficial de la serie.

