Si hablamos de los personajes de Stranger Things que más queremos, sin duda. tenemos qué mencionar a Robin Buckley, interpretada por Maya Hawke. Fue en la tercera temporada donde conocimos a esta chica que era compañera de Steve en la heladería. Sin embargo, más adelante y junto a Dustin se convierten en un equipazo que ayuda a derrotar a los rusos y salvar Hawkins de una posible llegada del Mind Flayer.

En la quinta temporada de la serie de Netflix, una vez más tuvo protagonismo. No solo se lanzó con Nancy a ver al temible Victor Creel, también con ella y Steve se armó un equipo donde fueron hasta el mismísimo Upside Down para hacerle daño y en una de esas matar a Vecna. Afortunadamente nos quedamos tranquilos por saber que este personaje tan cool estuviera bien pero al parecer, la actriz que le da vida no quiere que siga dentro de la historia para la siguiente entrega.

Foto: IMDb

Ah, caray… ¿Cómo está eso de que Maya Hawke quiere que Robin muera?

Resulta que recientemente, Maya Hawke está promocionando Do Revenge, su nueva película junto al gigante del streaming. Sin embargo, en entrevista para Deadline, le preguntaron sobre el futuro de Robin en Stranger Things y dijo tal cual, que le gustaría que su personaje muriera en la temporada final de esta serie… sí, no es broma. Aunque eso sí, quiere que se despida con una escena épica donde se sacrifique para salvar a todo el grupo cuando ya no quede opción.

“Me encantaría morir y tener mi momento de héroe (…) Me encantaría morir con honor, como haría cualquier actor. Pero me encanta la forma en que los hermanos Duffer aman a sus actores. La razón por la que escriben tan bien para mí y para todos los demás es porque se enamoran de sus actores y sus personajes, y no quieren matarlos. Creo que es una hermosa cualidad que tienen, y no la desearía”. Dijo Maya Hawke sobre la idea de matar a Robin

Foto: Netflix

Por último pero no menos importante, Maya Hawke también mencionó que Robin es parte del equipo de Steve y Nancy, y analizando la relación de los personajes interpretados por Joe Keery y Natalia Dyer, habló sobre el verdadero sentimiento que hay entre ellos: “Personalmente creo que lo que es tan hermoso de la serie es que en realidad nunca ha sido realmente sobre el romance. La gente siempre está emparejando a los personajes en esa serie, pero realmente esa serie es sobre la amistad”.

¿Cómo ven? ¿Les gustaría que Robin muriera en la quinta y última temporada de Stranger Things? A nosotros no, pero bueno, todavía falta rato para descubrir si esto será una realidad o una simple idea de Maya Hawke. Mientras eso pasa y hablando de Natalia Dyer, chequen la plática que tuvimos con ella y Charlie Heaton sobre la más reciente entrega de la serie.