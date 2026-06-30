Se termina junio, llega a su final la mitad del año, el verano está en todo su esplendor, y es momento de hacer un recuento de las mejores películas que hemos visto en lo que va de este 2026.

Les prometemos que hay de todo: terror, drama, ciencia ficción, comedia, películas mexicanas, latinoamericanas, en inglés, español, polaco, animadas, documentales… de todo para que quede robusta la lista de películas que más nos han gustado.

Nota: no vienen en ningún orden establecido, sino aleatorio.

Meme de cine / Foto: X

The Drama

Zendaya y Robert Pattinson son la pareja que no sabíamos que necesitábamos. The Drama, escrita y dirigida por Kristoffer Borgli, es una de nuestras películas favoritas en lo que va de 2026 porque tiene todo: humor negro, buenas actuaciones, una historia con un gran plot twist y el drama suficiente para hacer que una sala completa reaccione al unísono.

The Drama va sobre Emma y Charlie, una pareja que, a días de casarse, descubre el más oscuro secreto uno del otro… solo que el de uno es peor que el del otro. Y eso pone en jaque la confianza y las razones por las cuales han estado juntos tanto tiempo.

The Drama llegará a streaming dentro de poco.

Leviticus

El género de horror tiene dominada la cartelera este 2026. Y la última película de este género en estrenarse es la producción australiana Leviticus, el debut en largometraje de Adrian Chiarella que tiene entre sus protagonistas a Joe Bird, Stacy Clausen y Mia Wasikowska.

Leviticus nos presenta a Ryan y Naim, dos adolescentes gay de un pequeño pueblo religioso. Cuando Naim descubre que Ryan tiene otra relación con un sujeto de la comunidad, lo ventila, convirtiéndolo en víctima de un ritual que manifiesta a una criatura que debe “curarlo”.

Leviticus está en cines.

Project Hail Mary

Uno de los actores que más disfrutamos ver en la pantalla grande es Ryan Gosling, y qué mejor que de vuelta en la ciencia ficción con la que ahora es catalogada como una de las grandes cintas del género: Project Hail Mary, de Phil Lord y Christopher Miller.

Project Hail Mary nos lleva a un mundo en el que el Sol está enfermo y, conforme pasa el tiempo, la vida en la Tierra queda contada. Es así como nos presentan a Ryland, un profesor de ciencia que es llamado para liderar una misión especial sin vuelta a casa y encontrar una cura para la enfermedad que aqueja al Sol.

La cosa es que hay muchos otros seres que quieren lo mismo, por lo que Ryland deberá trabajar en equipo con un alien/roca/el mejor personaje de los últimos años para salvar a la humanidad y, de paso, a otros seres de distintas galaxias.

Project Hail Mary está disponible en MGM+.

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Exterminio: El templo de los huesos

Nia DaCosta tomando la batuta de la nueva entrega de la saga de Exterminio es de lo mejor que le ha pasado a una franquicia de por sí genial, respaldada por Danny Boyle como director y Alex Garland como guionista. La primera entrega es de 2002, seguida por la infame de 2007 y dando un salto de décadas para la tercera de 2025.

A inicios de 2026 se estrenó El templo de los huesos, donde volvimos a ver a Ralph Fiennes como Ian Kelson, quien de alguna manera descubre una cura para el virus de la rabia, a la par que ayuda a Spike a liberarse de la secta de psicópatas liderada por Sir Lord Jimmy Crystal.

Exterminio: El templo de los huesos está disponible en HBO Max.

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Hoppers

Hoppers, la película que eres. Esta película no sólo nos parece importante que aparezca en nuestro listado de las mejores que hemos visto en lo que va de 2026 por ser genial, divertida e intensa, sino porque le comprobó al mundo que, si bien la nostalgia deja mucha lana —cof, cof, Toy Story 5—, las producciones originales siempre serán mejor apuesta.

Hoppers, de Daniel Chong, es una producción de Pixar que nos presenta a Mabel, una de las activistas por los derechos de los animales más férreas que existen. Así que, cuando tiene la accidentada oportunidad de camuflajearse en un estanque para descubrir la ausencia de castores en su comunidad, lo hace.

Y lo que sigue es el viaje más intenso e inesperado que hemos visto en mucho tiempo. Hoppers está disponible en Disney+.

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En el camino

Ahora vamos con algo de cine mexicano. En 2025, como parte de la competencia del FICM, vimos En el camino, de David Pablos, con Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez, un drama queer sobre la intimidad como un vehículo de salvación y de amor.

En el camino nos presenta a Veneno, un joven gay que atraviesa el norte de México pidiendo ride a traileros hasta que llega al camión de Eduardo, un conductor adicto con el que llega a un nivel tan profundo de intimidad que se convierten en el amparo uno de otro.

En el camino está en cines.

Send Help!

No le fue muy bien en taquilla, no hizo mucho ruido, pero es genial. Hablamos de Send Help!, de Sam Raimi, protagonizada por Rachel McAdams junto a Dylan O’Brien, la cual es la película perfecta de slapstick con un chorro de elementos gore.

Send Help! tiene como protagonista a Linda, una mujer de mediana edad, soltera, que es muy buena en su trabajo, pero no en un nivel social. Por lo que siempre está sola, convirtiéndose en experta en supervivencia. Cuando el puesto de VP que le prometen se lo dan a un inútil y realizan un viaje que sale mal, ella toma venganza.

Send Help! está disponible en Disney+.

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Backrooms

Desde luego que Backrooms debía aparecer en la lista. Es una de las sorpresas de la taquilla internacional este 2026, con varios detalles a conversar que la hacen especial. Para empezar, está dirigida por Kane Parsons, un joven de 21 años que arrancó con una serie de backrooms en su cuenta de YouTube sobre horror liminal.

La cinta costó 10 millones y recaudó más de 330 millones de dólares. La historia sigue a Clark, un hombre que se siente miserable mientras trabaja en una tienda de muebles. Un día descubre una puerta que le permite entrar a una suerte de dimensión infinita plagada de cuartos semivacíos, los cuales representan el trauma colectivo y la memoria.

Backrooms sigue en cines.

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Los domingos

Los domingos es el tercer largometraje de Alauda Ruiz de Azúa, el cual se llevó la Concha de Oro del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el Premio Goya a la Mejor Película, superando otros títulos que prometían ser favoritos, como Sirat.

Los domingos nos presenta a Ainara, una chica de 17 años que quiere ser monja. Su padre, mayormente preocupado por las deudas de un restaurante fallido, no quiere oponerse a la decisión; pero su tía busca a toda costa convencerla de lo contrario.

Los domingos está disponible para compra.

Li cham

Li cham es un documental mexicano, el primero escrito y dirigido por la cineasta tsotsil Ana Ts’uyeb, que se llevó el premio a Mejor Largometraje Documental en el FICM 2025.

Con esta historia hacemos un recorrido por la selva chiapaneca a través de la vida de mujeres que nacieron sin ninguna oportunidad, pero que entonces deciden crearlas para ellas y para las próximas mujeres que habitarán su comunidad.

Obsesión

Obsesión es la película que más ha dado de qué hablar en lo que va del año. Bajo presupuesto, un youtuber como director primerizo, actores desconocidos y una historia que perturbó a muchos: parece que esa es la clave del éxito para pasar de costar 750 mil dólares a superar 371 millones internacionales.

Obsesión nos presenta a Bear, un sujeto que siempre ha estado enamorado de Nikki, quien jamás ha mostrado interés en él más allá de una amistad. Cansado de no poder confesarle su amor, Bear pide un deseo: que Nikki lo ame más que a nada en el mundo. Cuando se cumple, él no puede asumir las consecuencias de sus decisiones, desencadenando una espiral de violencia.

Obsesión sigue en cines.

Erupcja

Ya sabemos que a Charli xcx le gusta el cine. Pero no solo a nivel de tener una cuenta muy activa en Letterboxd, sino de participar de manera activa en producciones. Ya sea con la música original, como en Cumbres borrascosas, o escribiendo y actuando, como en Erupcja.

Erupcja, de Pete Ohs, fue una sorpresa. Apenas dura una hora con 10 minutos, y nos cuenta una historia simple, pero linda: la de dos amigas que, cada vez que se ven en Varsovia, provocan la erupción de un volcán en alguna parte del mundo. Cuando se reencuentran después de años, descubren que la magia de un volcán sirve solo para evadir sus responsabilidades afectivas y emocionales.

Erupcja llegará a cines el 8 de julio.

La misteriosa mirada del flamenco

Por acá tenemos otro debut, pero en este caso del director chileno Diego Céspedes. La misteriosa mirada del flamenco lo llevó a Cannes en 2025, llevándose el premio de Una Cierta Mirada.

La misteriosa mirada del flamenco nos lleva al desierto de Atacama, en Chile, en 1982, a las entrañas de un pueblo minero donde se cree que una enfermedad mortal se contagia a través de la mirada y del amor. Algunos se enferman porque aman a las mujeres con nombres de animales de una familia que dirige una cantina que también funciona como teatro.

La misteriosa mirada del flamenco está disponible en MUBI.

Moscas

Moscas es el quinto largometraje de Fernando Eimbcke, protagonizado por Teresita Sánchez, Hugo Ramírez y Bastian Escobar como una familia improbable. La cinta está filmada en blanco y negro para contarnos la historia de una señora que vive sola con el dolor de una pérdida.

Al necesitar dinero, decide rentar uno de los cuartos de su departamento, y lo hace a la familia de una paciente del Hospital 20 de Noviembre. No llega sola, sino con su hijo, quien necesita ver a su mamá para que esta sepa que no la olvidaron.

Moscas llegará a cines desde el 2 de julio.

Nos falta ver:

The Invite de Olivia Wilde