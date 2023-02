La categoría a Mejor Director en los Oscar 2023 está reñida. Sí, habrá quien tenga a su favorito para ganar la estatuilla este año, pero sea quien se la lleve, no faltarán los cinéfilos que sentirán que hubo un robo. Lo de cada año pues.

Muy a pesar de eso, es justo decir que los nominados de esta edición han entregado excelentes películas en todos los sentidos. Y en el caso de algunos propiamente, su genialidad detrás de la cámara sigue extendiendo su propio legado… Puro rifado.

Así que, bueno, por acá repasaremos algunas de las mejores películas de los directores nominados en esta edición de los Premios de la Academia (y POR ACÁ pueden checar la lista completa de nominados).

Imagen ilustrativa de los Oscar / Foto: Getty Images

Martin McDonagh

En estos Oscar 2023, Martin McDonagh está nominado en la categoría antes mencionada por su trabajo en The Banshees of Inisherin, que si bien tiene sus tintes de comedia bien marcados, no deja de ser una historia bastante trágica.

Ambientada en la Guerra Civil Irlandesa y en una calmada pero poco emocionante isla, esta peli nos muestra la historia de dos amigos de toda la vida justo cuando uno de ellos, sin más, decide que ya no quiere volver a ver al otro.

Colm (Brendan Gleeson) tiene aspiraciones musicales y ganas de dejar un legado. Pádraic (Colin Farrell) es más convencional, le gusta su rutina diaria… y bueno, la realidad es que el tipo es bastante aburrido.

La cosa se pone intensa cuando Colm, que esta harto de su amigo, pone un ultimátum: si Pádraic lo sigue buscando, el músico se cortara a sí mismo uno de sus dedos en cada ocasión. Sí, una locura, pero todo tiene un trasfondo que sirve como una interesante referencia al contexto histórico en el que se encuentran. AQUÍ les dejamos 5 datos curiosos sobre The Banshees of Inisherin.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

La puedes ver en: Star+

Algunos críticos de cine especializados, ya han posicionado a The Banshees of Inisherin como la mejor película que Martin McDonagh ha hecho hasta el momento. Y puede que lo sea por supuesto, pero la filmografía del director inglés de origen irlandés (que no es muy amplia en realidad) tiene otras joyas como Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, conocida en Latinoamérica como Tres anuncios por un crimen.

En esa película, Frances McDormand interpreta a una madre afligida y enfurecida por la violación y asesinato de su hija en la ciudad de Ebbing. Su caso permanece impune ante la prácticamente nula acción de la policía, comandada por el jefe Bill Willoughby. Contra todo, la mujer emprende una intensa campaña por su propia cuenta, denunciando el pobre accionar policial a través de tres vayas publicitarias con mensajes que dejan ver la incompetencia de las autoridades.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri se llevó varias nominaciones a los Oscar del 2018, incluidas Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Actriz (que ganó McDormand) y dos por Mejor Actor de Reparto (Woody Harrelson y el ganador Sam Rockwell).

Daniels

Una de las grandes sorpresas del cine en el 2022, nos las trajeron el combo de directores como The Daniels –Daniel Scheinert , Daniel Kwan– con Everything Everywhere All At Once, que busca también el Oscar a Mejor Película dicho sea de paso.

¿Por qué es una sorpresa? Bueno, sobre todo, porque en un nivel muy superficial podría parecer una película de ciencia ficción con algo de comedia absurda. Pero en realidad, eso solo son elementos que forman parte de una trama más emotiva y que en todo su conjunto, hacen de esta una apuesta cinematográfica más que interesante.

Michelle Yeoh se ha llevado los aplausos por su actuación y la cinta, además, está cargada de muchas referencias cinematográficas imperdibles. Chequen nuestra entrevista con los directores a continuación.

Swiss Army Man

La puedes ver en: HBO Max

La filmografía de Daniel Scheinert y Daniel Kwan es realmente corta en cuestión de largometrajes. Everything Everywhere All At Once es apenas su segunda película (aunque tienen una buena carrera con cortometrajes y videos musicales). Y de hecho, EEAAO se convirtió en la película más taquillera de A24, por lo que podríamos decir que esta es la mejor cinta que han hecho este combo de directores.

Sin embargo, los Daniels ya habían dado muestra de su estilo irreverente con otra película de ‘comedia absurda’ que en realidad es bastante buena: Swiss Army Man, protagonizada por Paul Dano, Daniel Radcliffe y Mary Elizabeth Winstead.

Así, tan raro como se lee, la cinta habla sobre un náufrago que se hace amigo de un cadáver el cual las olas han arrastrado hasta la isla donde se encuentra. Y así, por inexplicable que parezca en primera instancia, vemos una hermosa y peculiar amistad florecer en medio de la locura. Sí, de locos, pero vale la pena echarle ojo.

Steven Spielberg

¿Qué podemos decir de Steven Spielberg que no se sepa en realidad? El señor es una leyenda viva y por mucho, uno de los nombres más grandes del cine de la historia. Y bueno, tras sus diversas nominaciones en 2022 por West Side Story, ahora lo vemos buscando el Oscar con The Fabelmans.

La cinta ha sido descrita por la crítica como el trabajo más personal que Spielberg ha realizado jamás, basándose en buena parte en su propia vida para esta historia sobre perseguir los sueños y el amor al cine. Échenle ojo a la entrevista que tuvimos con el protagonista Gabrielle LaBelle.

Schindler’s List

La puedes ver en: HBO Max

Aquí si nos agarraron en curva porque la verdad, es casi imposible hablar de la mejor película de Steven Spielberg dada la extensa filmografía del cineasta. Tienes a Jaws, E.T., Indiana Jones, Jurassic Park, Catch Me If You Can, Ready Player One, Saving Private Ryan… ufff, puro clásico con el que la lista sigue y sigue.

Pero para quitarnos de dudas, remontémonos precisamente a la premiación de los Oscar. En los Premios de la Academia, Schindler’s List es la peli que le ha dado el honor de ganar tanto el premio a Mejor Director como a Mejor Película, esto en la ceremonia de 1994.

Y es que cómo no si Liam Neeson y Ralph Fiennes entregan grandes actuaciones en esta historia sobre cómo Oskar Schindler le salvó la vida a cientos de judíos del Holocausto propiciado por la Alemania Nazi.

Todd Field

Como les decíamos, la categoría a Mejor Director de los Oscar 2023 estará reñida, pero uno de los favoritos en toda la extensión de la palabra es Todd Field. Y es que su trabajo en Tár, por decir lo menos, impresionó bastante a otros grandes cineastas como Martin Scorsese quien no dudó en elogiarla prácticamente en todos los sentidos (ahora sí que aplicó un ‘esto sí es cine’).

Gracias a esta película, Cate Blanchett también apunta –con más seguridad– a llevarse el Oscar a Mejor Actriz, pues su interpretación domo Lydia Tár, una reconocida directora de orquesta que de a poco ve su vida caer, es intensa.

In the Bedroom

No disponible en plataformas

En cuestión de largometrajes, Todd Field apenas tienes tres películas hechas. De hecho, Tár rompió con una racha de 16 años desde la última película de larga duración del cineasta (Little Children del 2006).

Y bueno, es justo decir que la cinta protagonizada por Blanchett es la mejor que Field ha hecho hasta ahora. Pero no podemos restarle mérito a In the Bedroom del 2001, que es uno de los dramas más intensos del nuevo milenio, sin duda.

La película nos muestra a un joven llamado Frank, quien se enamora de una mujer separada llamada Natalie. Sin embargo, el exesposo de esta última, que es un tipo violento y peligroso, mata al chico en un enfrentamiento. Y así, veremos cómo la familia de Frank se desmorona de a poco, aunque el padre del chico no está dispuesto a olvidar el incidente, del cual se quiere cobrar una venganza que lo llevará hasta las últimas consecuencias.

Ruben Östlund

Mucha comedia y humor negro sobre las clases privilegiadas y su ostentoso pero hueco estilo de vida… Así es como podríamos definir a grandes rasgos a Triangle Of Sadness del sueco Ruben Östlund, que fue una de las grandes favoritas en la temporada de festivales del 2022.

Resulta bastante entretenido ver cómo los ricos, los influencer, la gente hermosa de moda y con privilegios, puede llegar a ser bastante más grotesca de lo que se ve en los medios. Pero más allá de ese humor tan marcado y hasta absurdo por momentos, Östlund también ofrece su visión de conceptos como el marxismo, el capitalismo y esas ideologías/corrientes filosóficas a través de la sátira.

The Square

La puedes ver en: Prime Video

Lanzada en el 2017 y compitiendo en el 2018 por Mejor Película Extranjera, The Square fue la película que puso a Ruben Östlund en el mapa internacional de forma definitiva.

Y es que en esa cinta, también vemos esta constante del director por usar la sátira y el humor negro como sus principales armar creativas. El director de un reconocido museo de arte contemporáneo, busca impulsar una de las exposiciones más importantes que albergan.

La cosa se pone tensa cuando la agencia de relaciones públicas que alberga la muestra, está dispuesta a promocionarla incluso si es necesario hacer mala publicidad. Porque al final, buena o mala, la cuestión de la publicidad es llamar la atención.