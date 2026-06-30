Este martes 30 de junio se llevará a cabo el partido de México vs. Ecuador del Mundial 2026. Y se va a poner bueno, sobre todo porque la afición ecuatoriana estará de visita en el país para que se arme la fiesta, la conversación y la tensión mundialista (porque sabemos que las cosas andan intensas entre aficiones y embajadas).

Porque, como ya lo hemos dicho desde hace dos semanas que arrancó la Copa del Mundo, en estos partidos lo mejor no siempre ocurre dentro de la cancha. A veces termina pasando afuera: entre la fiesta, la chela, los tacos, la plática improvisada y todo eso de lo que uno termina hablando menos de futbol.

Entonces, si les toca ponerse de papadores con la afición de Ecuador, por acá les dejamos algunas recomendaciones de películas para ver y romper el hielo antes de que arranque el México vs. Ecuador.

México vs Ecuador

Ratas, ratones, rateros / La ley de Herodes

Si vamos a empezar con un clásico de Ecuador, también teníamos que hacerlo de México. Decidimos irnos por el año, 1999, y la película más representativa de la época.

Para Ecuador tenemos Ratas, ratones, rateros, de Sebastián Cordero, considerada la mejor cinta del país. Aquí conocemos a Salvador, un joven normal cuya vida se vuelve un caos cuando Ángel, su primo, sale de la cárcel con una que otra deuda pendiente.

La ley de Herodes no sólo es la película con la que Luis Estrada inició su carrera, sino la que levantó el cine mexicano para el cierre de los 90. El protagonista es Juan Vargas, un sujeto que cree poder hacer un cambio en un pueblo consumido por la corrupción. Pero pronto ve los beneficios de entrarle al juego…

Ratas, ratones, rateros está disponible en YouTube. La ley de Herodes está en Netflix.

Las antropófagas / Somos lo que hay

Es momento de pasar a algo más pesado, cerca del horror: un thriller sobre caníbales. Desde la cancha de Ecuador tenemos Las antropófagas, de Jorge Bastidas, de 2019, basada en la leyenda de dos amigas que consumen carne humana, pero de cadáveres.

En el caso de México, tenemos una de las mejores películas de terror que resulta ser sobre caníbales: Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau, de 2010, sobre una familia que come carne humana. Cuando muere el padre, quien se la procuraba, deben salir a buscarla.

Las antropófagas está disponible en Tubi y Plex, y Somos lo que hay está en YouTube.

UIO: Sácame a pasear / Todo el silencio

En 2015, Micaela Rueda estrenó UIO: Sácame a pasear, que nos presenta a una adolescente solitaria que se enamora de la nueva estudiante en la escuela, y con ella vive varias de sus primeras veces.

En el lado de México tenemos una producción más reciente titulada Todo el silencio, de Diego del Río, sobre una mujer que da clases de lengua de señas mientras ayuda a montar una obra. A la par, tiene una bella relación con una mujer llamada Lola… pero su relación y su vida comienzan a interrumpirse cuando descubre que está perdiendo el oído.

UIO: Sácame a pasear y Todo el silencio están disponibles en Prime Video.

Gafas amarillas / Corina

Podemos relajarnos con una comedia con tintes trágicos centrada en personajes femeninos de parte de Ecuador y México. Para el primer país elegimos Gafas amarillas, de Iván Mora Manzano, de 2020, sobre Julia, una chica de unos 30 años que, tras separarse de su pareja, vive la soledad de una manera tan intensa que se involucra en un nuevo romance.

Por parte de México tenemos Corina, de Úrsula Barba Hopfner, de 2024, sobre una chica que vive junto a su madre en una casa en Guadalajara. Ambas tienen agorafobia, por lo que su vida se reduce al trabajo, que queda a unas cuantas cuadras, y su casa. Pero cuando debe salvar “algo”, tomará decisiones que la cambiarán por siempre.

Gafas amarillas está disponible en Tubi. Corina la encuentran en Prime Video.

Pescador / Polvo

Ahora vamos con relatos basados en hechos reales. La cosa es que tanto en México como en Ecuador pasaron dos cosas similares, aunque extrañas. Hace casi 20 años, una embarcación que transportaba cocaína tuvo un accidente, dejando varios paquetes del producto en la orilla del mar.

Un pescador encontró uno y decidió venderlo… sin saber cómo. Así que en Pescador (2011), de Sebastián Cordero, vemos el recorrido que este hace para lograr acomodar el paquete y así salir de la pobreza.

En cuanto a Polvo, la cosa sucedió con una avioneta con cargamento de cocaína que choca, y su contenido termina en distintos pueblos. Esta historia de los 80 está dirigida por José María Yazpik.

Pescador no está disponible. Polvo está en YouTube.

Polvo y ceniza / Temporada de huracanes

Para cerrar, les contaremos de dos películas basadas en obras importantes de la literatura ecuatoriana y mexicana. Empezamos con Polvo y ceniza (1997), de César Carmigniani, basada en la obra homónima de Eliécer Cárdenas, ambientada en la década de los 30.

Seguimos parte de la vida y obra de Naún Briones, conocido como el Robin Hood ecuatoriano, un bandolero que hace justicia para favorecer a los más necesitados.

Del lado de México está Temporada de huracanes (2023), de Elisa Miller, basada en la obra de Fernanda Melchor, que nos lleva a un pueblo donde, tras el asesinato de una bruja, conocemos a los posibles implicados y su contexto de violencia.

Polvo y ceniza está disponible en YouTube. Temporada de huracanes está en Netflix.