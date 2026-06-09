México debutará en el Mundial 2026 en la mera inauguración, y lo hará frente a Sudáfrica el próximo 11 de junio. Y aunque esperamos que el partido termine mejor (para nosotros) que aquel empate de hace 16 años, la realidad es que la mejor parte de una Copa del Mundo casi siempre ocurre fuera de la cancha.

¿Por qué? Porque llegan personas de todas partes del mundo, los hacemos nuestros amigos y uno termina hablando de todo menos de futbol. Entonces, si les toca echar fiesta, trago, taco y plática con los rivales sudafricanos, por acá les dejamos algunas recomendaciones de películas qué ver para romper el hielo.

Foto: @gianni_infantino (Instagram)

District 9 / La región salvaje

Obviamente hay que empezar con District 9, el debut como director de Neill Blomkamp en aquel lejano 2009. No solo es una de las películas sudafricanas más populares de la historia reciente, sino también una de las mejores cintas de ciencia ficción del siglo XXI.

District 9 fue la primera película de estilo found footage en recibir una nominación al Oscar a Mejor Película. Además, retrata una convivencia marcada por la violencia, la discriminación y la marginación entre una raza alienígena que queda varada en Johannesburgo y los habitantes de la región. Es una de las poquísimas películas para las que seguimos deseando una secuela.

Imagen de ‘La región salvaje’ / Foto: Mantarraya Producciones

Y si quieren dejar el nombre de México en alto frente a Sudáfrica dentro de la ciencia ficción, entonces toca hablar de La región salvaje (2016), dirigida por Amat Escalante, uno de los cineastas más importantes del país. La película mezcla ciencia ficción, fantasía y horror.

La región salvaje sigue a un grupo de personas que se ven sexual y emocionalmente afectadas por la presencia de una extraña criatura que podría ser un alienígena, y que produce mucho placer.

Disponible: District 9 en HBO Max y La región salvaje en MUBI.

The Wound / Nudo mixteco

Hay una película sudafricana que, al momento de su estreno, dio muchísimo de qué hablar en su país de origen. Fue censurada e incluso vetada en algunos espacios. Se trata de The Wound (2017).

La cinta utiliza como escenario el Ulwaluko, un rito de iniciación dentro de la comunidad xhosa mediante el cual los jóvenes son reconocidos como hombres adultos. El proceso incluye una circuncisión ritual y un periodo de aislamiento que, dentro de la película, sirve para revelar secretos entre quienes participan y quienes actúan como guías.

En México, la extraordinaria Ángeles Cruz estrenó en 2021 Nudo mixteco, una historia que conecta a distintos personajes a través de las heridas que dejan el amor, la distancia y el paso del tiempo.

Ambas películas utilizan tradiciones, comunidades y relaciones personales para hablar de temas mucho más amplios relacionados con la identidad y el deseo.

Disponible: The Wound en MUBI y YouTube; Nudo mixteco en YouTube.

The Soul Collector / Desaparecer por completo

No podríamos hacer una lista para platicar con aficionados sudafricanos sin incluir una película de terror. Y mejor todavía si hablamos de horror sobrenatural, uno de esos géneros donde las tradiciones, las creencias y la necesidad de sobrevivir suelen mezclarse de maneras, a veces, mágicas pero aterradoras.

The Soul Collector sigue a una pareja y a su hija adoptiva en un entorno donde el peso del pasado se vuelve insoportable y donde las personas terminan convertidas en moneda de cambio dentro de una dinámica profundamente perturbadora.

Del lado mexicano tenemos Desaparecer por completo, protagonizada por el siempre genial Harold Torres. La película sigue a un fotógrafo de nota roja que, mientras busca imágenes cada vez más impactantes para alimentar su ambición profesional, comienza a perder gradualmente sus sentidos.

Convencido de que es víctima de una maldición, recurre a distintas prácticas asociadas a la brujería para descubrir quién está detrás de ella antes de que sea demasiado tarde.

Disponible: The Soul Collector en YouTube y Desaparecer por completo en Netflix.

My Octopus Teacher / ¿Qué les pasó a las abejas?

Pocas veces van a llorar tanto como con My Octopus Teacher. El documental sudafricano ganó el Oscar a Mejor Documental en 2021 y sigue siendo una de las producciones más hermosas que hemos visto sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza.

La historia sigue a Craig Foster, quien desarrolla una amistad inesperada con una pulpo hembra. Gracias a ese vínculo, logra registrar comportamientos y dinámicas que pocas veces habían sido observados con tanta cercanía.

Y si ya recomendaron este documental, entonces la contraparte mexicana podría ser ¿Qué les pasó a las abejas? (2018). Se trata de un documental igualmente doloroso, aunque desde una perspectiva más social y ambiental. La película denuncia la muerte masiva de abejas en Campeche y las consecuencias que esto tiene para comunidades enteras que dependen de ellas.

Dos documentales muy distintos, pero unidos por la fragilidad de los ecosistemas y nuestra relación con ellos.

Disponible: My Octopus Teacher en Netflix y ¿Qué les pasó a las abejas? en nuestrocine.mx

Kanarie / Huachicolero

Amamos las películas coming-of-age. No importa el género por el que naveguen; casi siempre terminan encontrando formas interesantes de hablar sobre identidad, crecimiento y pertenencia. Y todavía mejor cuando se mezclan con algo tan extravagante como un musical.

Ese es el caso de Kanarie, una película sudafricana de 2018 ambientada en la década de 1980. La cinta sigue a un joven que comienza a construir su identidad en pleno apartheid. Cuando llega el momento de cumplir con el servicio militar obligatorio, encuentra una suerte de refugio al integrarse al coro de las Fuerzas Armadas, conocidos como los Canarios.

En México tenemos una joya coming-of-age que no se parece en nada a un musical, pero es igual de genial porque Huachicolero también se desarrolla en medio de un contexto social complejo. La película sigue la historia de amor de un adolescente cuya vida se cruza con el mundo del robo de combustible y la violencia asociada al crimen organizado.

Disponible: Kanarie no se encuentra disponible actualmente en plataformas. Huachicolero está en Prime Video y Tubi.

For the Birds / Cindy la Regia

Todo país necesita una buena comedia romántica. En el caso de Sudáfrica está For the Birds, una película que nos lleva a la década de 1970 para conocer a Irma, una joven cuya forma de entender la libertad, el amor y el mundo cambia por completo cuando conoce a un hombre que desafía todo lo que creía saber.

Ya saben cómo funcionan estas historias: dos personas provenientes de contextos distintos intentando construir algo juntas mientras todo a su alrededor quiere complicarles las cosas. Y son bonitas.

Por eso, en México tenemos una de las romcoms más populares de los últimos años: Cindy la Regia. La película dividió a la audiencia, sí, pero también se convirtió en un enorme éxito gracias a la historia de una joven regiomontana que descubre que la libertad pasa por la autodeterminación y la posibilidad de decidir qué quiere hacer con su vida.

Al final, las dos películas hablan de mujeres que cuestionan el camino que otros habían trazado para ellas.

Disponible: For the Birds en YouTube. Cindy la Regia en HBO Max, Netflix y ViX.

Moffie / Heroico

Teníamos que encontrar un pretexto para incluir Moffie en esta lista. Y lo encontramos en el drama militar. No hablamos de películas centradas en una guerra específica, sino de historias donde los conflictos individuales terminan revelando problemas colectivos mucho más profundos.

Moffie es una película de 2019 dirigida por Oliver Hermanus, uno de los cineastas sudafricanos más importantes de la actualidad. La historia nos lleva a los años ochenta y sigue a un joven blanco y gay obligado a realizar su servicio militar en una sociedad profundamente homofóbica. El conflicto se presenta desde título: “moffie” es un término despectivo en afrikáans equivalente a “maricón”.

Parte de esos dos años de servicio incluyen un conflicto armado en la frontera de lo que hoy conocemos como Namibia, país que alcanzó su independencia de Sudáfrica en 1990.

Imagen de ‘Heroico’ / Foto: Cinépolis/Piano Films

Del lado mexicano tenemos Heroico, dirigida por David Zonana. La película nos lleva al interior del Heroico Colegio Militar para mostrar cómo el abuso, la violencia y la corrupción parecen formar parte estructural del entrenamiento de quienes aspiran a convertirse en soldados. Lo más perturbador en ambas cintas es cómo las dinámicas de violencia terminan reflejándose en la vida pública del país.

Disponible: Moffie en VK. Heroico en Prime Video.

Barakat / Tótem

Entre las películas sudafricanas que pueden recomendar para lucirse con los aficionados del partido inaugural del Mundial 2026 está Barakat, dirigida por Amy Jephta, la primera cinta filmada por completo en Afrikaaps, un dialecto del Afrikaans.

La película sigue a una familia de Cape Flats, una de las zonas más extensas, diversas y estigmatizadas de Ciudad del Cabo. Todo gira alrededor de una viuda musulmana que, tras reencontrar el amor en un hombre cristiano, se ve obligada a reunir a una familia que todavía intenta procesar la muerte del padre.

Imagen de ‘Tótem’/Foto: Cine Caníbal

Así que, si hablamos de reuniones familiares y duelos, México tiene una respuesta difícil de superar: Tótem. Dirigida por Lila Avilés, una de las voces más importantes del cine mexicano contemporáneo, la película se estrenó en la Berlinale de 2023 y rápidamente se convirtió en una de las producciones más celebradas de los últimos años.

La historia sigue a Sol, una niña de siete años que visita la casa de sus abuelos para celebrar el cumpleaños de su padre. Lo que vuelve especial la reunión es que él tiene cáncer y todos entienden que probablemente será el último cumpleaños que compartan con él.

Tanto Barakat como Tótem nos dicen que las familias rara vez se reúnen únicamente para celebrar. Muchas veces también lo hacen para aprender a despedirse.

Disponible: Barakat en Plex. Tótem en Netflix.

Ellen / La civil

Como última recomendación, teníamos que incluir dos de los relatos más duros de esta lista. Historias basadas en hechos reales que utilizan experiencias profundamente dolorosas para retratar algunas de las realidades más complejas de sus respectivos países.

Por un lado está Ellen (2018), una película biográfica sudafricana inspirada en el caso real de una madre acusada de asesinar a su hijo, quien durante años sufrió una severa adicción a las drogas que derivó en múltiples episodios de violencia y abuso contra ella.

La película aborda con crudeza el desgaste físico y emocional de una mujer atrapada en una situación límite, obligada a convivir con una violencia que parece no tener salida.

Imagen de ‘La civil’ / Foto: IMDb

Y si hablamos de madres enfrentándose a sistemas que las abandonan, entonces México tiene La civil. Dirigida por la cineasta rumana Teodora Ana Mihai y protagonizada por Arcelia Ramírez, la película toma inspiración en la historia de Miriam Rodríguez Martínez, madre y activista que emprendió la búsqueda de su hija desaparecida sin ayuda de las autoridades.

La protagonista en la realidad y ficción se enfrenta a las instituciones coludidas con los mismos grupos criminales responsables no sólo de la desaparición de su hija, sino de miles de personas más en todo el país.

Tanto Ellen como La civil son películas difíciles de ver porque ponen a las madres en el centro de historias donde el amor, la desesperación y la búsqueda de justicia terminan chocando contra formas distintas de violencia estructural.

Disponible: Ellen en YouTube. Por el momento, La civil no se encuentra disponible en plataformas de streaming.