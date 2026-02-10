Lo que necesitas saber: Las acusaciones llevaron a la suspensión de varios proyectos relacionados con la obra de Neil Gaiman. Uno de ellos, la serie 'Good Omens', la cual fue cancelada y sólo se trabaja en un capitulo especial que ponga fin a la historia.

En febrero de 2025, se destaparon las denuncias por abuso sexual en contra del autor de Coraline y otras obras que han sido llevadas a la pantalla. Un año después, Neil Gaiman se ha librado de ellas… al menos, en Estados Unidos.

Jueces pidieron que las denuncias sean realizadas donde se cometieron los delitos: en Nueva Zelanda

Jueces federales de Estados Unidos decidieron desestimar las tres denuncias que se interpusieron en contra de Neil Gaiman. La víctima, una exniñera del hijo de Gaiman denunció al célebre autor y su esposa, Amanda Palmer, en tres estados diferentes (Wisconsin, Massachusetts y Nueva York)… y ya: las tres han sido rechazadas.

De acuerdo con The Guardian, la presunta víctima de Gaiman y su esposa fue retirando paulatinamente las denuncias en contra de estos. No por desdecirse de sus acusaciones, sino porque Amanda cambiaba de residencia y no estaba segura de que Estado tenía la jurisdicción del caso como para procesarlo.

Neil Gaiman / Foto: Facebook/neilgaiman

En mayo pasado, Scarlett Pavlovich (nombre de la exniñera de la familia Gaiman) retiró su denuncia de Nueva York, luego hizo lo propio con la que presentó en Wisconsin y, en ese momento (octubre, 2025) el juez desestimó el caso, señalando que, ya que los hechos ocurrieron en Nueva Zelanda, la denuncia debía presentarse en ese país…

Pues bien, la última denuncia (la presentada en Massachusetts) recientemente fue desestimada por la misma razón: el juez consideró que no es su jurisdicción y el caso debe llevarse ante la justicia neozelandesa.

Neil Gaiman / Foto: Facebook/neilgaiman

¿De qué se le acusó a Neil Gaiman?

Por el momento, Scarlett Pavlovich no ha declarado nada sobre la desestimación de sus denuncias. Así que no se sabe si tomará la recomendación de los jueces federales de Estados Unidos y lleve su caso ante las cortes de Nueva Zelanda.

En febrero de 2025, Pavlovich denunció formalmente lo que dio a conocer en artículo publicado del New York Magazine: que Neil Gaiman y su esposa la agredieron repetidas veces mientras fue su niñera familiar, en 2020.

Originaria de Nueva Zelanda, Pavlovich habría sido contratada y desde el primer día el escritor abusó de ella. En la denuncia, la mujer acusó que le contó a Palmer de lo que pasaba, pero ésta ni se inmutó y le reveló que Neil Gaiman hacía lo mismo con decenas de mujeres.

Por lo anterior, mientras que a Gaiman lo acusó de violación, coerción y tráfico de personas, a Amanda Palmer la denunció por “conseguirla y presentarla” para que el escritor bestseller abusara de ella. Ella, debido a su situación de vulnerabilidad económico y por no contar con un hogar, lo habría permitido.