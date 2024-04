Lo que necesitas saber: 'Nosotros los Nobles' es una película mexicana de 2013 que tendrá un reestreno para celebrar su aniversario.

Era 2013 y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se aprobó una reforma constitucional (energética) que abría las puertas para que empresas privadas tuvieran mayor participación en todo el menjurje del petróleo. Bienvenida también la inversión extranjera en el sector de hidrocarburos, incluido el gas natural.

Ese mismo año, un junior tuvo la idea de crear las Gasonileras VIP (gasolina a domicilio, pues). *Nótese que la palabra “Gasonilera” está mal escrita porque así la redactó su creador al momento de presentarla.

Foto: Cuartoscuro

En el mundo de este mirrey, la cosa más molesta de todas era cargar gasolina. Ya saben: vas con prisa, te formas, y encima de todo, no te dejan hablar por tu celular. El plan era que con tu iPhone (el 5S y 5C), pidieras una pipa de gasolina y ellos te la llevaban a donde fuera porque “Si gasolina quieres cobrar, hazlo desde tu garage o la gas, a donde vas“.

Perdonarán ustedes. Pero me incluyo al pensar que este sujeto era un pendejo (con iniciativa). Otro niño rico con ideas que sólo atienden a sus necesidades de primer mundo porque no era el precio lo que le molestaba, ni siquiera la ubicación de las gasolineras. El conflicto era hacer cola y no usar tu cel. Fin.

Foto: Booster

Nosotros los Nobles

El genio detrás de las Gasonileras VIP se llama Javi Noble. Y el “afortunadamente” de esta historia, es que es un personaje. No existe… o bueno sí. Javi está basado en la imagen de la gente privilegiada que vive en una burbuja que los mantiene no alejados, sino fuera de la realidad de un país como México. La película es Nosotros los Nobles.

Javi, en su ficción, forma parte de una de las familias más adineradas del país, liderada por Germán Noble. Él es un empresario exitoso, dueño de una enorme constructora y padre de otros dos pelmazos llamados Bárbara y Carlos.

Ninguno de los tres ha hecho algo con su vida fuera de gastar el dinero que le da su padre. Cuando este se da cuenta del daño que les ha hecho por no exigirles que trabajen el dinero que reciben, pone en marcha un plan gigante, y cuyo objetivo es enseñarles algo de humildad.

Entrevista con Gaz Alazraki

Nosotros los Nobles se estrenó en 2013 y se convirtió, de manera inmediata, en una de las películas más exitosas de ese año. A la fecha, la cinta mantiene la segunda posición entre los títulos más taquilleros en México sólo por debajo de No se aceptan devoluciones (también estrenada en 2013).

¿Pero cómo es que Nosotros los Nobles se convirtió en un éxito tan grande? A propósito de su aniversario y reestreno en salas de cine (a partir del 11 de abril), platicamos con Gaz Alazraki, director y guionista de esta comedia.

Gaz Alazraki / Foto: Getty Images

¿Qué tiene que ver El gran calavera de Luis Buñuel?

La segunda producción que Luis Buñuel se armó en México fue El gran calavera, una suerte de tragicomedia de 1949 protagonizada por los hermanos Fernando y Andrés Soler. La película tiene como protagonista a un viudo con mucha lana que además es un borracho.

La mayor parte de su familia, sobre todo sus hijos, viven a costa de su dinero. En resumen, ellos no han hecho nada con su vida ni reconocen el esfuerzo por ganarse nada. Entonces, para cambiar toda la situación, simulan la pérdida de todo el patrimonio, lo que los obligará a enfrentarse a la realidad.

Luis Buñuel se nacionalizó mexicano y consiguió dos nominaciones al premio Oscar / Foto: Getty Images

De aquí nació la idea de Nosotros los Nobles. Gaz Alazraki quería hacer una sátira de la clase alta, y cuando le recomendaron ver El gran calavera, encontró su premisa. “Me dediqué a conseguir los derechos para tratar de hacer la nueva versión“.

Alazraki tomó la segunda parte de la cinta de Buñuel para desarrollar la historia. No le interesaba ver al padre como un borracho porque “ya sabemos mucho del alcoholismo para saber que un susto no te lo cura“.

Lo que sí quería ver era cómo la familia se enfrentaba ante un engaño destinado a darles una lección de vida. “A la mitad de la película es cuando el papá decide virarle la tortilla a los hijos. Y para mí, la película era la segunda mitad“.

La búsqueda de la lana para financiar la película

Ya se tiene la premisa. Ahora sigue el guion, y a la par, el financiamiento de la producción. Fue así como entró a la conversación Warner Brothers México y Leonardo Zimbrón, quien era jefe de producción en esos años. Aprobaron la historia e idearon que la película arrancaría en unos seis meses.

“Pero el guion no estaba quedando bien, Warner cerró sus oficinas en México, Leonardo quedó como productor y quienes iban a darnos el dinero, desaparecieron“, nos cuenta Gaz, quien no se dio por vencido con el proyecto y dedicó dos años de su vida a buscar la lana entre contribuyentes de la 189 del EFICINE.

Elenco y director de ‘Nosotros los Nobles’ en 2013 / Foto: Getty Images

“Visité, más o menos, a 60 empresarios. Hasta que una noche me habló mi primo para decirme que Sergio Chedraui iba a estar en un fundraiser en Acapulco, que me debía lanzar y él me conseguía un lugar en su mesa porque él daba dinero para el cine“.

Gaz se lanzó para allá, se chutó varios tragos con Sergio Chedraui y a la mitad de la noche, le preguntó a qué se dedicaba. Él contó que hacía cine, muy disimuladamente, y el empresario le contó que él fondeaba cine. Las coincidencias de la vida…

“Me invitó a su oficina a la siguiente semana. No leyó el guion, no quiso ver el tráiler, ni el modelo de recuperación. Me dijo, ‘Es tuyo’“. Lamentablemente, Sergio Chedraui falleció de manera repentina antes del estreno de Nosotros los Nobles.

El elenco y director de ‘Nosotros los Nobles’ en 2024 durante el reestrenó de la película / Foto: Getty Images

El elenco perfecto

Nosotros los Nobles está protagonizada por Gonzalo Vega como Germán Noble. Gaz Alazraki nos contó que escribió a este personaje con el primer actor en mente. ¿La razón? Había quedado fascinado con su capacidad para la comedia en la obra La señora presidenta.

Para Alazraki, “la comedia le pertenece al comediante, no al director“. Por lo que la búsqueda de los actores para Nosotros los Nobles se debía centrar en gente que lo hiciera reír y que encajara bien con el personaje que estaba en guion. Fue así como luego surgió el nombre de Luis Gerardo Méndez, quien había hecho reír al director en Hoy no me puedo levantar y No sé si cortarme las venas o dejármelas largas.

Foto: Captura de YouTube

Luego llegó Karla Souza. El mismo Luis Gerardo le recomendó castear a Souza para el personaje de Bárbara Noble. “Llegó al casting y ya se me había olvidado lo que me había dicho. Pero vi a Karla entre 60 actrices y solita subió“.

La filmación fue divertida. Tanto así que la asistente de producción renunció “por la falta de rigor en el set“. No sabemos a qué se refiera con la “falta de rigor”, pero nos damos una idea si consideramos que la asistente venía de trabajar para Arturo Ripstein…

La taquilla de Nosotros los Nobles

Como les contamos, Nosotros los Nobles es la segunda película mexicana más taquillera. En pleno 2024, viendo hacia atrás, podemos entender cuáles fueron los elementos de éxito de esta película como el hecho de que es una comedia, el género más visto por las audiencias en México.

Podemos hablar de la presencia de Gonzalo Vega, un actor importantísimo en el teatro, televisión y cine en nuestro país. También la calidad de la producción e incluso la originalidad en el desarrollo de su historia a pesar de que ya nos la habían contado.

Gonzalo Vega en la premiere de ‘Nosotros los Nobles’ / Foto: Getty Images

No es una sorpresa, pues. Pero el tamaño del éxito vaya que agarró a todas y todos los involucrados en curva. “No tienes forma de saber si la película va a gustar o no hasta que sale en salas. Pero cuando empezaron los primeros estrenos, nos dimos cuenta que se estaba sobrevendiendo y que ya no íbamos a salir con 350 copias. Salimos con 650“.

Hasta ese momento, el récord de lanzamiento más grande era de 500 pantallas para Rudo y Cursi de 2008, película dirigida por Carlos Cuarón con el protagónico de Gael García Bernal y Diego Luna. Pero no sólo eso. La producción corrió a cargo de “los tres amigos”: Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro.

Imagen de ‘Rudo y Cursi’ / Foto: Canana Films

“Una vez que salimos a salas, empezaron a hablar las distribuidoras de que se estaban quedando sin boletos. Tenían que abrir más pantallas. Y así se fueron a 850 pantallas. Todo orgánico“.

Para poner las cosas en perspectiva o en términos que podamos entender, Alazraki nos explicó el tamaño del éxito de Nosotros los nobles en cuanto a fines de semana. Titanic, la película de James Cameron que estuvo años y años en el primer lugar de la película más taquillera en la historia, estuvo 20 fines de semana en México.

Nosotros los Nobles estuvo 17 fines. Y superó en taquilla en nuestro país a la segunda entrega de la trilogía de Batman de Christopher Nolan y a seis de las ocho películas de Harry Potter, entre muchas otras.

El impacto de Nosotros los Nobles

Gaz Alazraki se echó un total de 18 borradores de Nosotros los Nobles. ¿El resultado? Fuera de la taquilla, se trata de una historia que funcionó en 2013 y continúa funcionado. Y no es porque nos siguen dando risa las babosadas de Javi o la ignorancia de Bárbara.

Es porque la película en sí misma, desde el objetivo de Alazraki, pretendía reflejar una parte de la sociedad que así como la vemos en la superficie, se comporta en la intimidad. Y no es que se minimicen los problemas de las clases altas quienes, al final, son personas. Eso mismo nos dice la película en varios puntos.

Pero nos permitió entrar a una historia que a la mayoría nos resulta absurda sin ser ridícula. “Tienes que caricaturizar para hacer comedia, especialmente una farsa o sátira. El chiste es que lo que vayas a exagerar, sea real“. Gaz nos explica que la idea fue contraponer las clases sociales. “Tiene que estar arraigado a algo real y tienes que exagerar la realidad. Tiene que estar ahí“.

Juan Pablo Gil, Karla Souza y Luis Gerardo Méndez en ‘Nosotros los Nobles’. Foto: Getty

Javi Noble… no te podemos odiar

Las Gasolineras VIP se hicieron realidad, por eso lo escribimos bien. En Estados Unidos hay algo llamado Filld, y nació cuando su fundador se quedó con el tanque vació a la mitad de la nada. No había manera de acercarse, ni tantito, a una gasolinera.

Crearon una app donde metes los datos de tu coche y tu ubicación. Solicitas el servicio y llega un camión para surtirte de gasolina. Pero no es la única. En estos años surgieron otras empresas como Yoshi, WeFuel, Purple y Booster Fuels que te llevan la gasolina al lugar que lo pidas.

Javi Noble y sus Gasolineras VIP en ‘Nosotros los Nobles’ / Foto: Warner Bros.

Quizá el argumento que presentó Javi Noble en la película era estúpido, pero la idea no lo era. Quizá sus necesidades no respondían a algo que debiera atenderse en ese momento.

10 años después, entendemos que Javi Noble sí era un pendejo, pero funcionaba como el reflejo de un grupo de personas que apuntan a sus necesidades y que, extrañamente, corresponden a las de otros que no les dé flojera hacer cola o no tengan tanta prisa, pero sí se les vacíe el tanque a la mitad de un Periférico.

