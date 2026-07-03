Apenas nos contaron que llevarán la creepypasta de Siren Head al cine, y ahora se anuncia que Steven Spielberg estará detrás de la adaptación fílmica de la serie de YouTube The Mandela Catalogue, creada por Alex Kister. Sí, eso significa que todos están en busca de otro Backrooms.

A diferencia de Backrooms, que está dentro del conocido horror liminal, The Mandela Catalogue forma parte del llamado horror análogo, y se considera una de las series más exitosas en la historia de internet, con más de 100 millones de vistas entre sus episodios.

Así que no es sorpresa que Steven Spielberg, a través de Amblin Entertainment, junto a United Artists y Amazon MGM, pelearan recio por conseguir los derechos de adaptación de The Mandela Catalogue. Reportan que unos 11 estudios buscaron hacerse de ella.

Imagen de un episodio de ‘The Mandela Catalogue’ / Foto: @Alex Kister

¿Qué es The Mandela Catalogue?

The Mandela Catalogue es una serie de YouTube que empezó en 2021. Nos lleva a un condado de Wisconsin llamado Mandela, donde unas criaturas inmortales y extrañas, con capacidad de cambiar de forma, invaden el lugar. Se les conoce como Alternates.

Lo que hacen es perseguir y atormentar física y psicológicamente a los habitantes de Mandela al robar sus identidades.

Las lecturas que se le han dado a The Mandela Catalogue son lo que la hace tan fascinante. Unos apelan a que los Alternates son aliens que invaden la Tierra. Y otros creen que, en realidad, Satanás ha derrotado a Dios, y los Alternates son los demonios que tomarán posesión, de a poco, del mundo.

Se sirve de imágenes, sonidos digitales y ambientales, animales, tomas fijas, diálogos, anuncios y stop motion. Desde luego que notarán algo de Backrooms en ella, pero es más sobre el lenguaje de internet y la creación de atmósferas aterradoras e inciertas.

Alex Kister, director de la película The Mandela Catalogue

La película de The Mandela Catalogue tendrá entre sus productores a Steven Spielberg, pero será dirigida por el mismo creador Alex Kister, basada en un guion que adaptó junto a Tyler Clifton.

Alex Kister tiene 22 años. Con la misma sorpresa con la que Kane Parsons dirigió Backrooms para A24 a los 19 y 20 años, es que ahora llega una generación de youtubers que saben hacer lo que nadie: retener la atención de las audiencias por años.