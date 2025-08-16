Hace unos meses se dio a conocer los planes financieros de Netflix para producir películas y series en México (con una inversión de miles de millones de dólares). No fue una sorpresa pensando que la primera oficina de la plataforma fuera de Estados Unidos, fue en nuestro país con la salida de Club de Cuervos.

Desde ahí han surgido un sinfín de producciones que además, han reunido a algunos de los directores, actores, productores y equipos más aclamados a nivel internacional. Entre los mejores ejemplos tenemos Roma de Alfonso Cuarón, BARDO de Alejandro González Iñárritu y Pedro Páramo de Rodrigo Prieto.

Para este 2025 las apuestas han aumentado en cantidad (lo cual es bastante notorio), y los planes contemplan varios largometrajes de ficción y documentales que próximamente formarán parte de su catálogo de originales. Así que por acá les contamos de las películas mexicanas que veremos.

Netflix / Foto: Netflix

Aura

Uno de los anuncios más grandes que Netflix hizo, es la adaptación de Aura, la novela de Carlos Fuentes publicada en 1962. Se trata de una de las obras más populares en México y Latinoamérica sobre un historiador que habita la casa oscura de la viuda de un general y su sobrina llamada Aura.

De acuerdo con la información publicada, la adaptación de Aura para una película correrá a cargo de Alonso Ruizpalacios quien, sin duda, es uno de los mejores directores en la actualidad. Su más reciente película, La cocina (2024), es una maravilla, sin olvidar la importancia de otros de sus filmes como Güeros (2014) y Una película de policías (2021).

Alonso Ruizpalacios dirigió tres episodios en la temporada 2 de ‘Andor’ / Foto: Getty Images

Contra el huracán

Contra el huracán es un drama dirigido por Jorge Michel Grau, responsable de una de nuestras películas mexicanas favoritas: Somos lo que hay (2010). Entre los anuncios de Netflix aparece esta película que nos presenta a Wirpul, un joven que junto a su medio hermano llamado Candi, quedan varados en medio del mar.

Todo esto sucede en contexto de una tormenta que se transforma en huracán, y que de alguna manera hace referencia a la tragedia sucedida a finales de 2023 en Acapulco con la llegada de Otis. Entre los protagonistas están Benny Emmanuel, Kristyan Ferrer, Mónica del Carmen, Mónica Jiménez, Gonzalo Vega y Andrew Leland.

Imagen del set de ‘Contra el huracán’ / Foto: Cortesía Netflix

La hora de los valientes

Para La hora de los valientes, el director Ariel Winograd trabajó con un guion de Damián Szifron, el protagónico de Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas, y un elenco que lo complementan Christian Tappan, Verónica Bravo y Noé Hernández.

La hora de los valientes es una comedia mexicana que sigue a un psicoanalista que, tras un accidente de tránsito, está obligado a realizar distintos trabajos comunitarios. Es así como le asignan acompañar como terapeuta a un agente que sufre por una tragedia personal (cof, cof infidelidad) y con quien deberá sortear algunos peligros del trabajo de policía.

Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas en ‘La hora de los valientes’ / Foto: Cortesía Netflix

Las locuras

Rodrigo García se vuelve a unir a Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti y Natalia Solián para Las locuras, su nueva película producida en México. Su reunión llega a dos años de la salida de Familia, la cual también vino resguardada por Netflix para su producción y distribución.

Rodrigo García, hijo del escritor Gabriel García Márquez, estrenará Las locuras en noviembre para presentarnos la historia de seis mujeres que, en un día lluvioso en la ciudad de México, se deben enfrentar a ellas mismas para descubrir su libertad, autonomía y determinación.

El elenco de esta cinta es bastante extenso con las actrices mencionadas, quienes estarán acompañadas por Alfredo Castro, Ángeles Cruz, Naian González Norvind, Raúl Briones, Fernanda Castillo, Mercedes Hernández, Roberto Sosa, Mónica del Carmen, Daniel Tovar, Vicky Araico, Natalia Plascencia, Luisa Huertas y Adriana Barraza.

México 86

Sin duda, uno de las películas mexicanas que más expectativas han provocado es la de México 86, la cual marca el regreso a la dirección de un filme de Gabriel Ripstein. Cabe destacar que el director escribió el guion de esta cinta junto a Daniel Krauze.

Ahora bien. Esa no es la única noticia. El protagonista de esta historia es Diego Luna, quien nos llevará por el complejo entramado burocrático y político para que México se convirtiera en la sede del Mundial de futbol en 1986, todo tras el drama vivido en Colombia, país que por una fuerte crisis económica, tuvo que retirarse.

Diego Luna en el set de ‘México 86’ / Foto: Cortesía Netflix

Un hijo propio

Uno de los nombres que más nos emocionan dentro de la industria del cine en Latinoamérica, es el de Maite Alberdi, la directora chilena que nos ha entregado documentales tremendamente personales, íntimos, a veces dolorosos, pero muy humanos.

Maite Alberdi es la responsable de bellezas como El agente topo de 2020 o La memoria infinita de 2023, ambas centradas en el ejercicio de la memoria, el objetivo de los recuerdos, los lazos familiares y la identidad forjada a partir de las experiencias.

Ahora vuelve con el documental Un hijo propio sobre uno de los casos más mediáticos en México: el de una mujer que fingió estar embarazada durante meses, y para cuando la situación era irreversible, cometió un delito para mantener la mentira.