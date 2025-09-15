Lo que necesitas saber: Si vieron a varios artistas usar un pin con una mano roja en los Premios Emmy 2025 se trata de una protesta contra el genocidio en Gaza.

Si han estado siguiendo los Emmy 2025 o han visto algunas fotos de los artistas en la alfombra roja es posible que encontraran un interesante pin de mano roja que muchas personas portaban en su ropa.

Ruth Negga en los Premios Emmy 2025 con el pin de la mano roja // Foto: Getty Images

La historia es importante porque es una protesta silenciosa contra el genocidio en Gaza. Y decimos silenciosa porque muchos artistas han visto su carrera en Hollywood afectada por sumarse a esta causa.

¿De qué es el pin de mano roja que vimos en los Emmy 2025?

Siendo un poco más directos, el pin de la mano roja que vimos en los Emmy 2025 es parte de una campaña que se llama Artists4Ceasefire. Que se ha presentado en muchos otros eventos antes de la premiación televisiva de este año.

La organización ha reclamado desde octubre de 2023 para pedir un alto al fuego en el “conflicto” de Israel.

Chris Perfetti con el mismo pin en la ceremonia de los Premios Emmy 2025 // Foto: Getty Images

Sin embargo, las cosas han cambiado en 2025.

Primero pedían una mediación del conflicto, pero ahora es un grito directo para frenar el genocidio. En una carta, actualizada hace apenas unas semanas, recuerdan que 63 mil personas de palestina han sido asesinadas y más de 159 mil heridas en Gaza.

Es parte también de una campaña que seguro escucharon, en la que cerca de 1,200 cineastas y actores rompieron relaciones con empresas de Israel.

El significado del pin de mano roja

El pin de la mano roja que vimos en los Premios Emmy 2025 tiene varios significados, más allá del símbolo de Artists4Ceasefire.

Fondo Rojo es la urgencia por salvar vidas .

es la . Mano Naranja por la comunidad diversa, de todo el mundo, que conmemora humanidad compartida.

por la comunidad diversa, de todo el mundo, que conmemora humanidad compartida. Corazón Negro es una invitación para caminar primero con amor.

Pin de la mano roja de Artists4Ceasefire // Foto: GettyImages

“Cuando lideramos con amor, entendemos que todos nuestros semejantes merecen ser amados y protegidos”, explica la organización en su sitio.