Cliff Booth es uno de los personajes más icónicos en la filmografía de Quentin Tarantino. Fue interpretado por Brad Pitt en 2019 para Once Upon a Time in Hollywood, y le dio a Pitt su primer Osar como actor. Y ahora, este 2026, está de regreso con su primer vistazo en un tráiler que salió durante el Super Bowl en su edición 60.

La cosa es que este personaje estará de regreso con una película para él solito. ¿Nos emociona? Desde luego. No sólo fue un gran personaje para la historia que construyó Tarantino para su novena película, sino que daba para más. Y aquí es donde veremos su potencial.

Brad Pitt vuelve como Cliff Booth en ‘Las aventuras de Cliff Booth’ para Netflix / Foto: Captura de pantalla

El tráiler que salió en el Super Bowl

Durante la transmisión de la edición Super Bowl, Netflix liberó un primer tráiler de Las aventuras de Cliff Booth en donde lo vemos en una situación no menos crítica que en la de la película. El doble de acción tiene algunas problemas que involucran asesinos después de reconocer que ayudó a Rick Dalton a sobrevivir a los “hippies”.

Es un hecho. Cliff Booth no se puede librar de estar en buenas historias.

¿Tarantino vuelve para Las aventuras de Cliff Booth?

Las aventuras de Cliff Booth no está dirigida por Quentin Tarantino sino por David Fincher. Antes de que salten de sus sillas, han de saber que Tarantino sí se hizo cargo del guion, sólo que decidió que esta no sería su décima y última película.

Teniendo en mente que Fincher se hará cargo, las expectativas aumentan porque en ese caso, se entiende como la reunión entre el director y el actor después de varias colaboraciones. La última ya cercana a cumplir 20 años.

Juntos hicieron Seven, Fight Club (consideradas por muchos como dos de las mejores cintas de Fincher) y El curioso caso de Benjamin Button. Ahora suman Las aventuras de Cliff Booth para Netflix.

El elenco de Las aventuras de Cliff Booth

Ya tenemos claro que el elenco de Las aventuras de Cliff Booth lo comanda El Brad Pitt. Pero junto a él estarán Scott Caan, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany, JB Tadena y Corey Fogelmanis.

Hasta ahora, no se tiene reporte de otros actores de Once Upon a Time in Hollywood que vuelvan para esta entrega. Eso quiere decir que no veremos a Leonardo DiCaprio interpretando una vez más a Rick Dalton.

¿Secuela o precuela?

Las aventuras de Cliff Booth funciona como una secuela para Once Upon a Time in Hollywood, por lo que veremos al personaje de Pitt después de salvar a Rick Dalton y su esposa de la Familia Manson. Recuerden que él, después de fumar un cigarrillo bastante cargado de drogas, debe enfrentarse a algunos miembros de los Manson que fueron a casa de Rick para matarlo.

Ahora bien. ¿Por qué expandir la historia de Cliff Booth? La realidad es que su desarrollo ya estaba expandido desde antes de que arrancara la producción de esta cinta. Parecía un movimiento “natural” hacer algo más con este personaje.

En la novela homónima de Quentin Tarantino, publicada en 2021, Cliff Booth tenía más historia y más contexto en varios aspectos de su vida. Ya sea como doble de acción, como actor, el por qué vive en las circunstancias que se muestran en la película, los conflictos con colegas, e incluso se resuelve el misterio de la muerte de su esposa que se muestra en la cinta.