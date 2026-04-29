Lo que necesitas saber: Musk demandó a su antiguo colega por presuntamente haber traicionado la misión sin fines de lucro de OpenAI en favor de ganancias comerciales y su alianza con Microsoft.

¿Recuerdan la pelea tóxica que tuvo Elon Musk con Donald Trump en 2025? Bueno, pues este año volvemos a vivir un drama del hombre más rico del mundo, aunque esta vez con Sam Altman, CEO de OpenAI.

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Elon Musk demanda a Sam Altman, CEO de OpenAI

Tal parece que Elon Musk no puede estar lejos de los reflectores, pues justo hace un año protagonizó todo un escándalo al enojarse con Trump y ahora, vuelve a ser tendencia por tener un conflicto con un magnate.

Aunque esta vez no fue con el presidente de Estados Unidos, sino con Sam Altman, CEO de OpenAI… y con quien tiene una larga historia, pues ambos son cofundadores de la empresa que creó ChatGPT.

Y justamente de eso se trata el conflicto entre ambos. Musk demandó a su antiguo colega por presuntamente haber traicionado la misión sin fines de lucro de OpenAI en favor de ganancias comerciales y su alianza con Microsoft.

En otras palabras, el dueño de ‘X’ acusó a Altman de no cumplir con el compromiso con el que la famosa empresa de inteligencia artificial fue creada en 2015: ser una empresa sin fines de lucro y en beneficio de la humanidad.

Foto: Pexels.

Así comenzó el juicio entre magnates

Y aunque este conflicto no es reciente, el tema vuelve a ser tendencia debido a que el conflicto entre ambos magnates llegó a un tribunal federal en California.

De hecho, Elon Musk ya declaró ante un jurado y falta la de Altman. Según informó New York Post, el multimillonario se llamó como tonto por proporcionarle financiación gratuita para crear una empresa emergente.

“Les di 38 millones de dólares de financiación prácticamente gratuita para crear lo que se convertiría en una empresa de 800 mil millones de dólares”, declaró.

En fin, habrá que ver en que termina esta demanda civil que por cierto, exige miles de millones de dólares por beneficios ilícitos, el despido de Altman y que la OpenAI regrese a ser una organización sin fines de lucro.