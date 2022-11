¿Qué podemos decir que no se sepa ya de Quentin Tarantino? Para bien o para mal, para fans o incluso para sus contados haters, hablamos de uno de los cineastas más destacados de su tiempo. Y si hay algo que lo distingue de repente más allá de los sets de grabación, son sus peculiares opiniones sobre su propio trabajo y la industria del cine.

Ahora, en una reciente entrevista con Howard Stern para Sirius XM, el director se aventó la confesión de decir cuál cree que es su mejor película hecha. Y de paso, le tiró un poquito de hate a la escena hollywoodense actual en otra intervención. Tsss.

La mejor película de Quentin Tarantino… según el propio Quentin Tarantino

Si a ustedes les preguntaran cuál es la mejor película de Quentin Tarantino, ¿qué contestarían? Si a uno mismo se le dificulta esa respuesta, es de suponerse que para el propio director el asunto no sería nada fácil… o eso creíamos.

Pues bien, el buen Quentin respondió esa cuestión en esta charla reciente que tuvo con Howard Stern y dijo que la mejor película que ha hecho es Once Upon a Time in Hollywood, que es la más reciente que ha filmado.

“Durante años, la gente solía preguntarme cosas así… Y yo decía algo como: ‘Oh, todos son mis hijos’. Realmente creo que ‘Once Upon a Time in Hollywood’ es mi mejor película“, contestó Quentin Tarantino a Stern (y seguro que los fans de Pulp Fiction, Inglourious Basterds, Kill Bill o Reservoir Dogs no van a estar muy contentos).

La película, eso sí, se llevó 10 nominaciones en los Oscar del 2020 y por ahí, se llevó la estatuilla a Mejor Actor de Reparto para Brad Pitt. Y ustedes, ¿creen que la película podría ser la mejor que Tarantino haya hecho hasta el momento?

Quentin dice que la industria Hollywoodense de hoy no está chida

Bueno, de paso, Quentin Tarantino también comentó recientemente su opinión sobre la industria del cine hollywoodense actual, comparándola también con otras épocas. Y vaya que su manera de verlo no es de lo mejor, por lo que dijo:

“Aunque los 80 fue la época en la que probablemente vi más películas en mi vida que nunca, al menos en lo que respecta a ir al cine, creo que el cine de los 80 es, junto con los 50, el la peor era en la historia de Hollywood… Emparejado solo por ahora e igualado solo por la era actual“, dijo en su programa The Video Archives Podcast.

¿Están de acuerdo con Tarantino? ¿Exagera? Ahí nos comentan qué opinan de toda esta onda.

