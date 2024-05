Lo que necesitas saber: Hasta finales de 2023, Jalisco se colocaba como la entidad con más desapariciones en México, con 4 mil 956 personas sin localizar.

El nombre de Fernanda Cano ha comenzado a circular en redes y medios donde se señala que está en calidad de persona desaparecida, luego de que el pasado viernes 3 de mayo, un grupo armado la privó de su libertad.

Lo anterior fue confirmado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). En su cuenta oficial, la Universidad Jesuita de Guadalajara difundió un comunicado en el que señala que su alumna Fernanda Cano fue secuestrada por un grupo armado la noche del pasado viernes.

Fernanda Cano, alumna de ITESO / Foto: Facebook

Fiscalía todavía no emite ficha de búsqueda de Fernanda Cano

“La universidad hace votos por su aparición con bien, y se mantiene atenta al trabajo de las autoridades”, señala el ITESO en su comunicación, agregando que colaborará, en caso de que se necesite su ayuda para la pronta localización de Fernando Cano.

Por el momento, la Fiscalía General de Jalisco no ha informado nada sobre el caso de la alumna del ITESO, de hecho, no hay ficha de búsqueda. Sin embargo, El Universal señala que la institución ya trabaja en su localización, luego de que se presentó la denuncia del caso (en redes, se indicó hasta ayer por la noche que ésta no existía).

Manifestación de familiares de personas desaparecidas en Jalisco / Foto: Fernando Carranza-Cuartoscuro.

Los reportes que se han hecho en redes indican que Fernanda Cano, alumna de Arquitectura en el ITESO, fue privada de su libertad mientras estaba en su domicilio, en un fraccionamiento de la colonia Bugambilias, en Zapopan, Jalisco.

Alumna del ITESO se suma a ola de desapariciones en Jalisco

“Hemos instruido a nuestro personal de seguridad para que, en coordinación con elementos de la fiscalía del Estado, siguiendo el protocolo que marca la ley, se lleve a cabo la revisión minuciosa de los videos de vigilancia y el informe de quienes laboraban al momento de lo acontecido”, indica el comunicado compartido por el grupo Colonos Bugambilias.

Fernanda Cano, alumna del ITESO / Foto: Facebook

En la página Facebook del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco se indica que Fernanda Cano fue secuestrada por tres sujetos encapuchados y, según la imagen tomada del reporte hecho por el que sería el hermano de la alumna del ITESO, esto sucedió en Guadalajara. En la imagen compartida por el colectivo, se agrega que la joven mide 1.65 metros y pesa aproximadamente 80 kilos.

De acuerdo con El Universal, el pasado 13 de abril fue reportada la desaparición de Algo González, un alumno de la Universidad de Guadalajara. La última vez que fue visto fue cuando salió de la casa en la que se hospeda para visitar a su familia. Al igual que en el caso de Fernanda Cano, la Fiscalía de Jalisco no ha difundido ninguna información al respecto. Lamentablemente, hasta ahora Aldo no ha sido localizado.

