Cada vez está más cerca el estreno de Frankenstein, la película de Guillermo del Toro que retoma la icónica obra escrita por Mary Shelley bajo el título de Frankenstein o el moderno Prometeo.

Cuando decimos que Frankenstein de Shelley es icónica, son varias las razones. La primera es porque sentó las bases de la literatura gótica; la segunda, es que es considerada una de las primeras novelas de ciencia ficción en la historia: un relato en donde la ciencia sirve como un vehículo para mitigar la falta de fe. AQUÍ les explicamos el experimento real que inspiró el la historia.

Frankenstein o el moderno Prometeo es tan universal y atemporal, que se convirtió desde su publicación en 1818 en un clásico, lo cual no sólo se refleja en las múltiples adaptaciones de la obra (como la que nos tiene preparada Guillermo del Toro), sino en lo complejo de sus personajes. Y aquí nos vamos a enfocar en la mención de Prometeo en el título: quién es, qué representa y qué significa.

Oscar Isaac como Victor Frankenstein / Foto: Netflix

Frankenstein o el moderno Prometeo

Frankenstein o el moderno Prometeo tiene como protagonistas a un médico llamado Victor Frankenstein, quien desde que era un niño se obsesionó con ciertas teorías que, por su edad, no pudo entender eran incorrectas. Hablamos de todos los textos relacionados con el elixir de la vida.

Una vez que creció, su obsesión se convirtió en una condena al estudiar fisiología, anatomía y los procesos de degradación de los cuerpos. Y así, enfermo por encontrar el secreto de la muerte en vida, descubrió cómo infundir vida en materia muerta.

Mary Shelley / Foto: Getty Images

Hacerlo implica, para muchos, un milagro. Pero para Victor Frankenstein representa su ruina, una que tiene como consecuencias la muerte. ¿Por qué? Porque creó a una criatura que él ve como un monstruo: un cuerpo de piel amarilla y traslúcida, pelo y labios negro, dientes blancos, ojos acuosos… y una necesidad tremenda de ser reconocido como humano.

La obsesión del médico y su éxito, se reflejan en la condena de la criatura: la búsqueda de la pertenencia y el amor, pero de maneras violentas y antinaturales; es decir, que la toda creación es reflejo de su creador. Esa es la premisa central de Frankenstein de Mary Shelley.

Imagen de ‘Frankenstein’ / Foto: Netflix

Prometeo en la mitología griega

Ya les decíamos que el título oficial de la obra es Frankenstein o el moderno Prometeo. Y si bien parece muy obvio a quién se refería la autora con la figura mitológica, puede prestarse a ciertas confusiones. O mejor dicho, es una figura que juega con distintos cuerpos y nombres.

En la mitología griega, Prometeo era un titán junto con otros nombres conocidos como Atlas. Descritos como gigantes poderosos, anteriores a los dioses, mantenían un nivel de importancia bastante similar.

La cosa es que se desató una guerra entre dioses y titanes como Prometeo y su hermano Epimeteo, quien traicionaron a los suyos para formar parte del ejército enemigo. Una vez que los dioses ganaron la guerra, encerraron a los titanes en el Tártaro, mucho más abajo que el temido Inframundo.

‘Caída de los titanes’ por Jan de Bisschop / Foto: Getty Images

Prometeo, el creador de los humanos

Zeus les pidió a los hermanos que crearan seres para habitar la Tierra. Epimeteo creó a los animales: a algunos les dio la capacidad de volar, a otros vivir bajo el agua, y a otros de trepar árboles y montañas. Mientras que Prometeo, con ayuda de Atenea, comenzó a esculpir una figura de arcilla a imagen y semejanza de los dioses. Y así, nacieron los humanos.

Prometeo se acercó a su hermano para que le diera algunos de los rasgos divinos otorgados por los dioses (como los “dones” de los animales para sobrevivir en la Tierra), pero este ya los había ocupado todos.

Zeus se burló de la creación del titán reconociendo que si bien se veían como ellos, eran mortales y su labor sería adorarlos. Los humanos de Prometeo eran “simples criaturas”, eran frágiles, y prometió algún día concederles un propósito mayor.

Prometeo y uno de los humanos que creó / Foto: Getty Images

El engaño y el castigo

Ahora que los humanos debían adorar a los dioses, Prometeo era el encargado de enseñarles cómo rendir tributo y cómo ofrecer sacrificios. Sin embargo, el titán estaba tan enojado por el desprecio de Zeus, que pensó en enseñarle una lección.

Tomó a un toro y lo partió en dos. De un lado puso la carne más rica y la piel más util, pero la cubrió por las apestosas vísceras del animal. Y del otro lado puso los huesos, pero cubiertos por la carne más grasosa. Zeus eligió la segunda pensando que era la mejor parte del sacrificio.

Pero cuando se dio cuenta que lo habían engañado, decidió castigar a Prometeo a través de los humanos. ¿Cómo? Prohibió a la creación del titán usar el fuego. No para cocinar, ni para calentarse, no para iluminar la oscuridad.

Sin fuego, los humanos no podrían sobrevivir. Y no sólo desobedeció las órdenes de Zeus, sino que robó el fuego de los dioses y se los entregó a sus frágiles creaciones. Y además, les enseñó muchas cosas más para potenciar su uso: matemáticas, arquitectura, navegación. Todo lo que Atenea también le había enseñado a él.

Una imagen de Zeus de 1800 / Foto: Getty Images

Prometeo encadenado

Gracias al fuego se crearon las civilizaciones. El fuego no sólo era una herramienta, sino se convirtió en un arma. Los humanos que tenían fuego, lastimaron a otros humanos; dejaron de adorar a los dioses; y algunos, se otorgaron un valor divino.

Zeus agarró a Prometeo y le pidió a Hefesto lo encadenara en un acantilado sin la posibilidad de soltarse. Todos los días, por la eternidad, un buitre desgarraría el cuerpo de Prometeo para devorar su hígado. Y todas las noches sanaría para ser nuevamente devorado. Esta es la famosa tragedia atribuida a Esquilo.

Pintura del castigo de Prometeo / Foto: Getty Images

Prometeo en la obra de Frankenstein

Ya sabemos quién es Prometeo dentro de la mitología griega. Entonces, ¿quién es en la historia de Frankenstein? Esta es una pregunta con varias respuestas.

El más visible es Victor Frankenstein, quien funciona como el creador tal y como Prometeo creó a los humanos. La unión de los cuerpos extraídos de las tumbas fue la misma manera en la que el titán moldeó a los primeros humanos con arcilla.

Pero infundirles vida, no es el equivalente de la criatura viva. La vida de la creación de Frankenstein, es el fuego que Prometeo les otorgó. La gran diferencia entre uno y otro es que mientras el titán les enseñó a usarlo y potenciar su uso, Victor despreció a la criatura y no le enseñó a vivir.

Oscar Isaac como Victor Frankenstein en la película de Guillermo del Toro / Foto: Netflix

Y cuando los humanos convirtieron el fuego en arma y conquistaron a otros humanos y se creyeron dioses, la criatura del relato convirtió el amor por odio y por violencia, y así se apoderó de la vida de muchas personas.

Ahora bien. Hablábamos de la complejidad de los personajes de la obra de Shelley. Y esto tiene que ver, en parte, con cómo Prometeo no es un único reflejo de Victor Frankenstein, sino de la criatura en sí misma.

Cuando Victor entiende su creación como un castigo, en realidad no lo es. El castigo de Frankenstein es reconocerse como el monstruo no por creador, sino por rechazar su creación. Y así, Prometeo se refleja, ahora, en la criatura en un eterno castigo de no pertenecer, y nunca hacerlo.

¿Cuándo se estrena Frankenstein de Guillermo del Toro?

Tremenda tragedia la que se armó Mary Shelley con Frankenstein o el moderno Prometeo. Una historia que explora todas las caras de la humanidad, que sigue siendo muy actual, sobre todo ahora que los humanos convierten en arma todo lo que tocan, incluidas las palabras.

Y esa exploración de la humanidad, es la que hace Guillermo del Toro en Frankenstein, su próxima película protagonizada por Jacob Elordi, Oscar Isaac como el creador, junto a Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer y Ralph Ineson. AQUÍ les contamos quién es quién.

Frankenstein se estrenará en algunos cines el próximo 23 de octubre, y llegará al catálogo de Netflix el 7 de noviembre. Sin embargo, en México llegará antes porque forma parte de los estrenos internacionales del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2025.