Frankenstein de Guillermo del Toro llegó al Festival de Venecia para estrenarse como parte de la Selección oficial; es decir, en competencia por el León de Oro. Ya una vez el director mexicano se llevó el galardón: lo hizo en 2017 con The Shape of Water… entonces, queda esperar para que se repita la hazaña.

Las críticas que hasta ahora ha recibido Frankenstein son bastante positivas, reconociendo el trabajo de Jacob Elordi como “el alma de la película” o como la pieza central de una historia universal que nos ha hecho cuestionarnos sobre lo que nos hace humanos y si es que parte de nuestra naturaleza contempla la maldad.

Guillermo del Toro junto al elenco y equipo de ‘Frankenstein’ / Foto: Getty Images

Sin duda, Frankenstein de Guillermo del Toro es una de las películas que más hemos esperado a lo largo de 2025. Desde que se anunció el proyecto hace unos años, ansiamos ver la versión de un artista cuya íntima relación con la figura de los monstruos, es la que ha construido su filmografía.

Así que en lo que esperamos su estreno oficial, por acá les contamos quién es quién y cómo es que Guillermo del Toro armó al elenco de su Frankenstein de una manera tan precisa, hermosa y cercana al relato con el que Mary Shelley nos presentó la literatura gótica.

Victor Frankenstein

Oscar Isaac interpreta al doctor Victor Frankenstein, un médico y científico obsesionado con descubrir cuál es el principio de la vida; es decir, cómo infundir vida en materia muerta.

Agobiado por una infancia bastante dura, Victor se mete de lleno de en el estudio de la fisiología y la anatomía. Un día logra su cometido, pero en lugar de abrazar su creación y enseñarle las vicisitudes del mundo, lo desprecia y actúa con total indiferencia. Victor Frankenstein es un hombre atormentado, frío y severamente castigado por sus actos.

Oscar Isaac es el protagonista de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro / Foto: Cinemática

“La Criatura”

Jacob Elordi interpreta a “La Criatura”. Usualmente se le menciona como un “monstruo”, pero queda entendido que el mayor monstruo en Frankenstein es Victor y no su creación. Sin embargo, la indiferencia de lo que reconoce como una figura paterna, lo convierte en un ser capaz de hacer daño.

“La Criatura” busca pertenecer, reconocerse en los seres vivos que lo rodea pero lo rechazar y formar parte de un mundo al que le hicieron volver, pero de una forma bastante terrible.

Jacob Elordi protagoniza ‘Frankenstein’ / Foto: Cinemática

Leopold Frankenstein

Charles Dance da vida a Leopold Frankenstein. Leopold es el padre de Victor, y en la versión de Frankenstein de Guillermo del Toro, se presenta como un hombre sumamente severo, en parte responsable de las obsesiones de su hijo con la grandeza.

Charles Dance es el padre de Victor en ‘Frankenstein’ / Foto: Cinemática

William Frankenstein

Felix Kammerer es William Frankenstein. William es el hermano menor de Victor. Es, por decirlo de alguna manera, el consentido de la familia Frankenstein, y es la única persona que ayuda a Victor a mantenerse un tanto cuerdo frente a su idea de encontrar el secreto de la vida y la muerte.

En la novela, William sufre un destino horrible y trágico como consecuencia de las acciones de su hermano en relación al desprecio que siente por La Criatura.

Felix Kammerer es William, el hermano menor de Victor en ‘Frankenstein’ / Foto: Cinemática

Elizabeth Lavenza

Mia Goth es Elizabeth Lavenza. Elizabeth es la prometida de William Frankenstein, pero a pesar de su relación con la familia, Victor no puede evitar sentirse atraído por ella.

De alguna manera, Elizabeth se siente extraña cuando Victor está cerca, pero es la que lo acerca más a una posible humanidad después de las atrocidades cometidas con su obsesión.

Mia Goth es Elizabeth en ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro / Foto: Cinemática

Harlander

Christoph Waltz es Harlander. Harlander es tío de Elizabeth y un poderoso y adinerado comerciante de armas. Además, se convierte en una suerte de mecenas en el proyecto de Victor Frankenstein. Este personaje juega un papel central, pues somete a Victor a un destino aún más trágico del que le depara.

Christoph Waltz interpreta a un mecenas de Victor en la película de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro / Foto: Cinemática

¿Cuándo se estrena ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro?

Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenará en algunos cines el próximo 17 de octubre de 2025. Durante unas semanas se mantendrá en cartelera antes de llegar al catálogo de originales de Netflix, programado para el 7 de noviembre de este mismo año.