Se dieron a conocer los invitados y estrenos internacionales de la edición 23 del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y se va a poner bueno, porque todas las películas que ansiamos ver desde sus estrenos en otros festivales internacionales, llegarán a México gracias al FICM.
La película inaugural del FICM
Como todos los años, una de las películas más esperadas del año abrirá la edición del FICM. Para este 2025, la elegida es El agente secreto de Kleber Mendonça Filho y el protagónico de Wagner Moura.
Esta cinta se presentó como parte de la Selección oficial del Festival de Cannes en donde Moura se llevó el premio como Mejor Actor y Mendonça de Mejor Director. El agente secreto nos lleva a los últimos años de la dictadura militar de Brasil.
Los invitados del FICM 2025
Muchos directores y actores de darán la vuelta por Morelia para formar parte de las actividades del FICM en su edición de 2025. Por ejemplo, estará presente Rodrigo García para estrenar Las locuras, y lo hará junto al elenco comandado por Cassandra Ciangherotti.
Lucrecia Martel también está en el FICM con Nuestra tierra; se lanzará Robin Campillo con Enzo; veremos Chains Reactions de Alexandre O. Philippe; el documental Memoria de los olvidados de Javier Espada; y la cinta Noviembre de Tomás Corredor.
Uno de los invitados más destacados es el director iraní Jafar Panahi, quien vendrá con la aclamada It Was Just an Accident, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2025.
Otra de las invitadas destacadas del FICM 2025 es Juliette Binoche, quien viene a presentar su debut como directora con el documental In-I in Motion.
Los estrenos internacionales del FICM 2025
Alpha de Julia Ducournau
Bugonia de Yorgos Lanthimos
All That’s Left of You de Cherien Dabis
The Chronology of Water de Kristen Stewart
Die, My Love de Lynne Ramsay
Eleanor the Great de Scarlett Johnasson
Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch
The Mastermind de Kelly Reichardt
Miroirs No. 3 de Christian Petzold
No Other Choice de Park Chan-wook
Nouvelle Vague de Richard Linklater
Un Poeta de Simón Mesa Soto
Romería de Carla Simón
The History of Sound de Oliver Hermanus
Dreams Sex and Love de Dag Johan Haugerud
Frankenstein de Guillermo del Toro