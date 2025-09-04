Se dieron a conocer los invitados y estrenos internacionales de la edición 23 del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y se va a poner bueno, porque todas las películas que ansiamos ver desde sus estrenos en otros festivales internacionales, llegarán a México gracias al FICM.

Póster oficial del FICM 2025 / Foto: Festival Internacional de Cine de Morelia

La película inaugural del FICM

Como todos los años, una de las películas más esperadas del año abrirá la edición del FICM. Para este 2025, la elegida es El agente secreto de Kleber Mendonça Filho y el protagónico de Wagner Moura.

Esta cinta se presentó como parte de la Selección oficial del Festival de Cannes en donde Moura se llevó el premio como Mejor Actor y Mendonça de Mejor Director. El agente secreto nos lleva a los últimos años de la dictadura militar de Brasil.

Los invitados del FICM 2025

Muchos directores y actores de darán la vuelta por Morelia para formar parte de las actividades del FICM en su edición de 2025. Por ejemplo, estará presente Rodrigo García para estrenar Las locuras, y lo hará junto al elenco comandado por Cassandra Ciangherotti.

Lucrecia Martel también está en el FICM con Nuestra tierra; se lanzará Robin Campillo con Enzo; veremos Chains Reactions de Alexandre O. Philippe; el documental Memoria de los olvidados de Javier Espada; y la cinta Noviembre de Tomás Corredor.

Juliette Binoche y Cate Blanchett con el ganador de la Palma de Oro en Cannes 2025, Jafar Panahi / Foto: Getty Images

Uno de los invitados más destacados es el director iraní Jafar Panahi, quien vendrá con la aclamada It Was Just an Accident, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2025.

Otra de las invitadas destacadas del FICM 2025 es Juliette Binoche, quien viene a presentar su debut como directora con el documental In-I in Motion.

Los estrenos internacionales del FICM 2025

Alpha de Julia Ducournau

Bugonia de Yorgos Lanthimos

All That’s Left of You de Cherien Dabis

The Chronology of Water de Kristen Stewart

Die, My Love de Lynne Ramsay

Eleanor the Great de Scarlett Johnasson

Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch

The Mastermind de Kelly Reichardt

Miroirs No. 3 de Christian Petzold

No Other Choice de Park Chan-wook

Nouvelle Vague de Richard Linklater

Un Poeta de Simón Mesa Soto

Romería de Carla Simón

The History of Sound de Oliver Hermanus

Dreams Sex and Love de Dag Johan Haugerud

Frankenstein de Guillermo del Toro