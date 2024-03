QUIZ: Demuestra qué tanto sabes sobre 'How I Met Your Mother'

Lo que necesitas saber: Es hora de demostrar que son verdaderos fans de 'How I Met Your Mother' contestando perfectamente este quiz. ¿Aceptan el reto?

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que How I Met Your Mother es una de las sitcoms más queridas y exitosas de todos los tiempos. Y es que no es para menos, pues durante nueve temporadas, nos encariñamos y seguimos de cerca la historia de Ted Mosby y su grupo de amigos: Marshall Eriksen, Barney Stinson, Lily Aldrin y Robin Scherbatsky.

Y sí, tenemos claro que el final no fue lo que todos esperábamos, pues pensamos que después de tantos años buscando a la mujer perfecta y a la madre de sus hijos, por fin veríamos a Ted junto al amor de su vida siendo feliz para siempre. Sin embargo, los escritores decidieron darle un desenlace diferente a esta trama, dividiendo a todos los fans.

Los personajes de Lily, Marshall, Ted, Robyn y Barney en ‘How I Met Your Mother’/Foto: CBS

Es hora de demostrar su conocimiento en ‘How I Met Your Mother’ con este quiz

De cualquier manera (como suele pasar con Game of Thrones), no podemos negar que disfrutamos del recorrido y las aventuras de los personajazos de How I Met Your Mother, los cuales durante casi diez años y en 208 episodios, nos hicieron reír, llorar y de paso, nos dejaron lecciones y reflexiones importantes sobre la vida.

Sabemos que por acá tenemos a un montón de fans from hell de esta sitcom, que conocen hasta el más mínimo detalle de Ted, Barney, Robin, Marshall y Lily. Es por eso que nos armamos un quiz para que demuestran que saben un montón sobre la serie. ¿Aceptan el reto o les da frío? Bueno, acá abajo les dejamos la trivia para que los verdaderos conocedores del tema le entren.

/ ¿Con cuántas mujeres salió Ted antes de conocer a la madre de sus hijos? Ted con Victoria, una de las novias que le conocimos en 'How I Met Your Mother'/Foto: CBS 60

59

58

57 ¿Cómo se llama el bar favorito de los protagonistas de 'How I Met Your Mother'? Los personajes de Lily, Marshall, Ted, Robyn y Barney en 'How I Met Your Mother'/Foto: CBS McSorley's

McGee's

McHurley's

McLaren's ¿Cuántas cachetadas le dio Marshall a Barney a lo largo de la serie? Barney y Marshall/Foto: CBS 8

7

6

5 ¿Cuál es la canción favorita de Lily y Marshall? Lily y Marshall/Foto: CBS “La Vie en Rose” de Edith Piaf

"This Modern Love" de Bloc Party

“I’m Gonna Be (500 Miles)” de The Proclaimers

"Good Feeling" de Violent Femmes Elige a la celebridad que NO apareció en 'How I Met Your Mother' 'How I Met Your Mother' es una de las mejores sitcoms de los últimos años/Foto: CBS Amy Adams

Britney Spears

Bob Odenkirk

Bryan Cranston ¿A qué se dedicaban los doppelgangers de los protagonistas de 'How I Met Your Mother'? Foto: CBS Ted: Luchador mexicano, Marshall: abogado latino, Barney: doctor, Lily: stripper, Robin: beisbolista

Ted: arquitecto, Marshall: abogado, Barney: representante lega, Lily: maestra, Robin: periodista

Ted: reportero del clima, Marshall: ingeniero, Barney: basquetbolista, Lily: psicóloga, Robin: clavadista

Ted: escritor, Marshall: maestro, Barney: arquitecto, Lily: artista, Robin: jugador de hockey ¿Cuál es el libro favorito de Ted? Ted/Foto: CBS 'Cien años de soledad'

'Rayuela'

'El amor en los tiempos del cólera'

'La insoportable levedad del ser' Para Barney, ¿quién es el verdadero protagonista y héroe de 'Karate Kid'? Foto: CBS Johnny Lawrence

John Kreese

El señor Miyagi

Bobby Brown ¿Cómo se dicen de cariño Lily y Marshall? Foto: CBS Marshmello y Lilypath

Lilybun y Marshpillow

Marshbun y Lilypillow

Lilypad y Marshmallow ¿Cómo se llama el bartender del pub McLaren's? Foto: CBS Kyle

Carl

Kevin

Craig ¿En qué universidad se conocieron Ted, Marshall y Lily? Ted, Lily y Marshall/Foto: CBS Cornell University

Barnard College

Stanford College

Wesleyan University ¿Por cuánto tiempo tenía que usar Barney la corbata de patitos? Foto: CBS Una semana

3 meses

6 meses

Un año ¿Cuál era la muletilla de Robin que los alumnos de Ted usaban como juego? Robin/Foto: CBS "Mmm..."

"But, um"

"Okay"

"Awesome" ¿Qué se tatúo Ted por accidente? Foto: CBS Un corazón

Un infinito

Una mariposa

Un tribal ¿Cuál era el nombre del show infantil que protagonizó Robin Sparkles? Foto: CBS Space Teens

Canadian Kids

Teens in Space

Let's Fly, Kids! ¿Cómo se llamaba el bar que armaron Barney y Ted? Foto: CBS Joggers

Puzzles

Juggles

Buzzles ¿Cuál de estas rola no la cantó Robin Sparkles? Foto: CBS "Let's Go To The Mall"

"Sandcastles In The Sand"

"Two Beavers Are Better Than One"

"Canada On My Mind" ¿Cuál es la efectividad de la técnica del 'hombre desnudo'? Foto: CBS Una de cada tres veces

Dos de cada tres veces

Dos de cada cuatro veces

Tres de cada cuatro veces Ver resultado Tu resultado: Revisar las respuestas Lo sentimos, no se encontraron resultados. Repita el cuestionario y pruebe diferentes combinaciones de respuestas. Repita el cuestionario y pruebe diferentes combinaciones de respuestas. Eres el blitz Nos queda claro que has checado uno que otro episodio de 'How I Met Your Mother' y medio recuerdas algunos datos curiosos. Pero aún te falta mucho para ser expert@, échale ganas, que te queremos y queremos verte triunfar. Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados Como que sí, como que no... Ok, quizá no eres el experto en 'How I Met Your Mother', pero definitivamente le sabes a la serie y no eres un fan. Sin embargo, te quedaste a un empujoncito de ser una eminencia en el tema. Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados Modo L-E-G-E-N-D-A-R-I-O No cabe duda que eres fan from hell de 'How I Met Your Mother'. Estamos seguros que has visto la serie un montón de veces y te sabes a la perfección los diálogos. Pero más allá de ser un seguidor, la historia de Ted, Robin, Barney, Marshall y Lily se convirtió en tu filosofía de vida. Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados Volver a hacer el cuestionario

Te puede interesar