5 puntos para entrarle a 'The Last of Us', la nueva serie de HBO

El 2023 empieza en grande con algunas series que han levantado bastante expectativa desde hace ya un rato. Y en ese sentido, bien podríamos pensar en The Last of Us como una de las más esperadas del momento, por mucho.

Incluso desde antes de su estreno, esta entrega significa para muchos fans la oportunidad de demostrar que se puede hacer una buena adaptación de un videojuego para otros medios.

Bueeeno… No es que no haya adaptaciones geniales de juegos a la TV o al cine, pero es justo decir que el experimento casi siempre tiene un saldo negativo. La cosa es que, en esta ocasión, los ingredientes están servidos para que tengamos un programa que nos deje un sabor de boca agradable, con HBO detrás de todo.

Foto: HBO Max

El lanzamiento de la serie será este domingo 15 de enero y acá, repasamos 5 puntos para que le entren a The Last of Us.

La trama de la serie de The Last of Us

En esencia, la serie de The Last of Us seguirá fielmente la trama del videojuego. Aquellos que conocen la franquicia, ya saben por dónde va la historia. Pero para quienes no, la trama se ubica en un periodo de tiempo post-apocalíptico de 20 años luego de que la población del mundo se infectara con un virus que los convierte básicamente en zombies (y por ahí, hay una que otra criatura más peligrosa y horrenda).

Joel es un contrabandista capaz de hacer cualquier cosa con tal de tener ciertas comodidades en medio del caos, y ha sido contratado para sacar a una niña llamada Ellie de una opresiva zona de cuarentena. El asunto es que la menor es la llave para encontrar una cura contra este virus que ha diezmado al planeta, pues ella parece ser inmune.

Las broncas vendrán cuando, en su viaje por trasladarla lejos de ese luhar, no solo se enfrenten a los peligros de los monstruos que los acechan, sino a los intereses de otras personas que se cruzan en sus caminos. Además, el lazo de paternidad entre nuestros protagonistas se irá cimentando con cada capítulo (de 10 en total), lo que pondrá en entredicho el trabajo que se le ha encomendado a Joel. Aquí el tráiler.

¿La serie será completamente fiel al videojuego?

Como recordarán algunos, hace varios años The Last of Us iba a ser adaptado a una película, con Sam Raimi como director. La compañía Screen Gems, propiedad de Sony que estuvo detrás de la saga de Resident Evil con Milla Jovovich, era quien coordinaba la producción de aquella entrega que jamás avanzó más allá de la preproducción.

¿Cuál fue el tema? Pues que al parecer, los ejecutivos no querían respetar la visión que Neil Druckmann -creador, escritor y director creativo del videojuego- tenía para el guión de esa cinta. En términos generales, él quería que se respetara la esencia de terror, suspenso y drama del juego, mientras los productores querían que el largometraje tuviera un montón de escenas de acción para que se vendiera en taquilla. AQUí les contamos más de esa historia.

Fotos: Getty/Sony Interactive Entertainment

El proyecto de la película se cayó, pero Neil y The Last of Us encontraron libertad creativa años después con HBO. Eso sí, aunque la serie pinta para inspirarse casi al 100 por ciento en el videojuego del 2013, Druckmann ha dicho que habrá algunos cositas diferentes.

“HBO ha sido genial al empujarnos a alejarnos de la acción dura para centrarnos más en el drama del personaje. Algunos de mis episodios favoritos hasta ahora se han desviado mucho de la historia y no puedo esperar a que la gente los vea… Las cosas a veces se parecen mucho. Es divertido ver mi escritura de los juegos en los guiones de HBO… a veces se desvían mucho con un efecto mejorado porque estamos tratando con un medio diferente“, dijo Neil Druckmann en una entrevista con IGN.

Por supuesto, el creativo, que dirigió un episodio y es productor ejecutivo de la serie, no ha dicho cuáles serán esos cambios entre el juego y el show. Pero parece que está bastante entusiasmado con esta entrega.

Neil Druckmann. Foto: Getty.

Un viejo conocido de HBO escribe en la serie y eso emociona a muchos

Claro que no lo sabremos hasta que veamos la serie completa, pero The Last of Us pinta para ser un hitazo. Y buena parte de la expectativa que el show ha levantado, viene del hecho de que Craig Mazin es uno de los creativos detrás de ella.

Mazin es el creador y guionista que nos trajo en 2019 la espectacular miniserie Chernobyl, que se convirtió en un verdadero fenómeno de HBO en su momento. Partiendo de que esa serie y TLOU comparten la esencia apocalíptica, el suspenso, además de los tópicos de la supervivencia, se nota que la cadena pensó muy bien quién debía acompañar a Neil Druckmann en la escritura del programa.

Neil Druckmann y Craig Mazin. Foto: Getty.

El elenco de The Last of Us

Otros dos conocidos de HBO de largo rato llegan a la serie de The Last of Us. Pedro Pascal y Bella Ramsey, a quienes vimos hace algunos años como parte del reparto recurrente de Game Of Thrones, tienen los papeles estelares de Joel y Ellie respectivamente.

Gabriel Luna, Anna Torv, Merle Dandridge, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Storm Reid y Scott Shepherd son los demás miembros del elenco y que cuyos personajes serán de vital importancia en esta historia. A continuación, les dejamos la guía completa de personajes de la serie para que los conozcan un poco más a detalle:

Los planes para la franquicia de cara al futuro

Claro que es demasiado pronto para hablar sobre cuál será la duración de la serie de The Last of Us. Y teniendo en cuenta que de la franquicia solo tenemos dos videojuegos (el del 2013 y el del 2020) más un contenido descargable titulado Left Behind, podemos esperar que el programa no dure demasiado.

Las apuestas van de dos temporadas con la posibilidad de ampliarla a una tercera, dependiendo de cómo se distribuya la adaptación. Pero tanto Neil Druckmann como Craig Mazin, han dicho que no tienen la intención de que esto se convierta en una producción tan larga (no vaya a pasar lo que le sucedió a Game of Thrones, jeje), incluso si un tercer videojuego se lanzara en el futuro.

“A menos que sucediera algo milagroso y la producción del videojuego se acelerara en un 1000% y el tercer juego saliera mágicamente… No estoy interesado en ir más allá del material original existente… como escritor, no quiero estar en la posición de hacer girar las placas para solo sacar temporada tras temporada de cosas. Para mí, es importante que las cosas tengan un propósito, y si tienen un propósito, eso significa que tienen un final. Eso significa que todo lo que haces se selecciona y elige cuidadosamente, no solo para seguir adelante”, dijo Mazin en una conferencia reciente (vía Gizmodo)

Logo de la serie. Foto: HBO.