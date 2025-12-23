Lo que necesitas saber: Por el momento se desconoce la trama de Avengers: Doomsday, pero lo que es un hecho es que veremos el regreso de varias caras conocidas.

Eso de “Endgame” ni fue tan en serio y, además de Robert Downey Jr, otra cara conocida que veremos en la próxima entrega de los Avengers (Avengers: Doomsday) será la de Chris Evans… en su papel de Steve Rogers, el mero mero Capitán América.

Steve Rogers regresará para ‘Avengers: Doomsday’ / Captura de pantalla

Así es, ¡Steve Rogers regresará al MCU!

El anuncio oficial lo hizo Marvel Studios. Y lo hizo con un pequeño clip colgado en redes, en el que vemos a Chris Evans en su conocido papel de Steve Rogers llegando a casa y cargando al que, presumiblemente, se trata de su hijo recién nacido.

Un vistazo a lo que pasó con el otrora Capitán América luego de los sucesos que vimos en Avengers: Endgame, donde (spoiler alert) al final decide retirarse de su vida de superhéroe y tener una vida normal a lado de su amada Peggy Carter.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Pero, quizás, la cosa no fue de nomás decir “ya me voy”. Según parece, para Avengers: Doomsday, Steve Rogers tendrá que regresar a enfundarse su traje de Capitán América y, muy seguramente, lo veremos dando fregadazos dentro de unos meses.

“Steve Rogers regresará en ‘Avengers: Doomsday’”, cierra el clip publicado por Marvel Studio, para luego dar paso al conteo regresivo del estreno de la cinta que llenará las salas de cine de fans del Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Faltan 11 meses, 18 días y algunas horas para el estreno de Avengers: Doomsday… estará en cines el próximo 18 de diciembre de 2026.