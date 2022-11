'The High Ground': La historia del guion que James Cameron desechó para la secuela de 'Avatar'

Avatar: The Way of Water es una de las películas más esperadas del año, y cómo no si hablamos de la secuela de aquella exitosa cinta de James Cameron del 2009 que arrasó en taquilla en su momento.

En ese sentido, ¿se imaginan todo el proceso por el que pasó esta nueva entrega para que por fin llegara a la filmación? Más una década de espera, un buen rato de trabajo y seguro que muchos borradores de guion.

Ilustrativa de Avatar: The Way Of Water. Foto: Disney

Lo curioso del asunto es que sí: Cameron ha sido abierto al revelar que prácticamente desechó diversas ideas mientras desarrollaba esta continuación de la historia. Sin embargo, fue en una reciente entrevista donde por fin detalló la razón de esas decisiones.

James Cameron detalla por qué desechó la historia ‘Avatar: The High Ground’

El pasado mes de julio, se dio a conocer que se lanzarían algunos cómics de Avatar, esto como parte de unas historias complementarias de The Way of Water. Esta serie de historietas pertenecen a un arco argumental llamado The High Ground, que servirán como precuela de la nueva película de James Cameron.

Y es que el propio Cameron es quien escribió esas historias, las cuales se publicarán a través de la editorial Dark Horse Comics. Dato curioso: la trama que veremos en esas novelas gráficas (una ya se publicó en octubre) pertenece originalmente a un guion que el propio director escribió pensando en la secuela de su cinta de hace 12 años.

James Cameron nos traerá la secuela de ‘Avatar’ después de 13 años de la original. Fotos: Especial/20th Century Fox (Disney).

Sí, James Cameron ha sido honesto al decir que desechó esas historias sin más. La pregunta es por qué lo hizo y no se había comentado nada sobre ello… hasta ahora. En una entrevista para la revista Total Film (vía Games Radar), el también productor explicó que de verdad vio a The High Ground como la secuela perfecta de Avatar del 2009. Pero a pesar de que era una muy buena historia, tenía muchos detalles que no encajaban con el mundo ficticio que conocemos de esta saga. Así lo dijo: +

“Estaba trabajando con un equipo de escritores. Teníamos muchas ideas… y nunca encajaba del todo. Entonces, en cierto punto, dije: ‘Lo terminaré y ver si es una película’. Lo hice. Salieron 130 páginas. Fue como: ‘Hombre, esta es una gran historia. Esta es una gran lectura’… Pero faltaba uno de esos elementos críticos sobre las secuelas, que es que no se enfocaba lo suficiente en lo inesperado. Tampoco se ajustaba lo suficiente a las reglas de Avatar, que es conectarnos con el mundo de los sueños, ese que tiene un componente espiritual que ni siquiera podemos cuantificar con palabras. Cumplía todos los demás casilleros, pero no cumplía con ese”. James Cameron para Total Film

Entonces Cameron aplicó prácticamente la de ‘borrón y cuenta nueva’. La mayor parte de esa trama se desechó como guion, pero tomó solo algunos detalles para componer lo que pronto conoceremos como Avatar: The Way of Water. Y como dijimos, todo el arco de The High Ground ahora será una serie de cómics que servirá como enlace entre la cinta del 2009 y la que se estrenará en diciembre de este año.

Cómic de ‘The High Ground’. Foto: Dark Horse Comics.

‘The Way of Water’

Pues es tiempo de regresar al fantástico mundo de Pandora. En caso de que no tengan el dato, se los dejamos acá… Avatar: The Way of Water se estrenará en México y Latinoamérica el 15 de diciembre próximo. Hace unos días se liberó un nuevo tráiler que les dejamos acá abajo.