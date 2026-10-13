Ryan Coogler será el responsable del reboot de The X-Files para la televisión, la cual ya tiene historias y protagonistas. La cosa es que no nos presentará de nueva cuenta ni a Scully ni Mulder. Entonces, eso está interesante.

¿No creen que ya se habían tardado para anunciar el regreso de The X-Files o Los expedientes secretos X? Entre todos los anuncios de remakes, reboots y demás, siempre nos pareció extraño que no eligieran una de las series más populares de los 90 y 2000.

Pues bien. No es que nuestros deseos sean órdenes, pero lo que pensamos que pasaría antes por fin sucedió: habrá un reboot para la televisión de The X-Files dentro del catálogo de Hulu (cuyo contenido está disponible en Disney+ para regiones como México y Latinoamérica).

La buena noticia, por decirlo de alguna manera, es que Ryan Coogler es el responsable de esta nueva producción. Así que por acá les contaremos cómo está la cosa, qué pasará con Scully y Mulder al frente de la historia, quiénes serán los protagonistas y otros detalles de la serie de The X-Files.

Ryan Coogler / Foto: shutterstock

El regreso de The X-Files…

Ryan Coogler escribió, dirigió y produjo el piloto de un reboot de The X-Files, aquella serie de ciencia ficción y misterio que nos presentó a los agentes del FBI Dana Scully y Fox Mulder, especializados en la investigación de sucesos relacionados con actividad extraterrestre.

Para la serie original, Gillian Anderson y David Duchovny protagonizaron once temporadas y dos películas, repartidas entre 1993 y 2018.

Pues bien. Podríamos pensar que Scully y Mulder estarán de regreso en el reboot, pero con un nuevo par de actores para interpretarlos. Pero no. Hay truco con esta producción y, después de la presencia de Coogler, esto es lo que más nos emociona.

Gillian Anderson y David Duchovny en The X-Files / Foto: IMDb

…pero sin Scully ni Mulder

Los protagonistas del reboot de Ryan Coogler de The X-Files son Danielle Deadwyler (I Saw the TV Glow, Watchmen, The Bear) y Himesh Patel (La odisea, Yesterday, Black Mirror). Ambos ya habían trabajado juntos en la hermosa y devastadora serie Station Eleven de HBO Max.

De acuerdo con la información oficial, no darán vida a los viejos agentes del FBI, sino a nuevos personajes dentro del mismo universo. Lo que sí sabemos es que interpretarán a “dos condecorados pero distintos agentes del FBI que forman un vínculo especial cuando se les asigna a una división secreta dedicada a resolver casos alrededor de fenómenos extraños“.

Lo que sigue para Ryan Coogler

The X-Files marca el regreso oficial de Ryan Coogler tras hacer historia con Sinners, su último largometraje de 2025 que le dio el máximo número de nominaciones en la edición con un total de 16 menciones, llevándose un total de 4 estatuillas, incluida Mejor Guion Original para Coogler.

Lo que sigue para el aclamado director es la producción de Black Panther III, la cual expandirá el MCU tras el estreno de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars. Eso significa que esta cinta llegará hasta 2028, específicamente el 15 de diciembre. El nuevo T’Challa será David Jonsson.