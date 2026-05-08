Orbes, luces y expedientes secretos: 7 cosas rarísimas de los archivos ovni de EU

Lo que necesitas saber: Estados Unidos liberó nuevos archivos oficiales sobre ovnis y fenómenos aéreos no identificados (UAP).

El gobierno de Estados Unidos acaba de abrir una nueva caja de Pandora. Este 8 de mayo, el sitio oficial de guerra de EU publicó decenas de documentos, fotos y videos relacionados con ovnis y fenómenos aéreos no identificados (UAP). Y sí: internet ya está perdiendo la cabeza.

La nueva plataforma incluye archivos del Pentágono, NASA, FBI y Fuerza Aérea con casos que estuvieron clasificados durante años. Aunque no hay pruebas definitivas de extraterrestres, sí hay varias cosas bastante extrañas.

Acá te dejamos algunos de los datos más curiosos del nuevo “dump” de archivos ovni de EU:

Foto: U.S Department of War

1. Hay más de 160 archivos publicados… y vienen más en camino

La primera tanda incluye documentos, fotografías, reportes militares y videos inéditos sobre avistamientos registrados durante décadas. Además, el gobierno aseguró que seguirá subiendo material semanalmente.

2. Uno de los videos muestra una especie de “estrella de ocho puntas”

Entre los clips liberados hay un video infrarrojo grabado por militares estadounidenses en 2013 donde aparece un objeto brillante con forma similar a una estrella rara moviéndose por el cielo. El Pentágono no dio explicación definitiva.

Foto: U.S Department of War

3. Hay reportes de “orbes lanzando otros orbes”

Sí, así como suena. Algunos documentos describen objetos luminosos expulsando otros objetos en pleno vuelo, algo que incluso investigadores del Pentágono consideraron de los casos “más intrigantes”.

4. La NASA también aparece en los archivos

Entre los documentos hay referencias a fotografías tomadas durante misiones Apollo y conversaciones de astronautas que reportaron objetos no identificados mientras orbitaban la Tierra

Foto: U.S Department of War

5. El mítico “Project Blue Book” sigue siendo clave

Muchos de los nuevos archivos conectan con el famoso Project Blue Book, el programa oficial con el que la Fuerza Aérea investigó ovnis entre 1947 y 1969.

6. Varios casos ocurrieron cerca de bases militares y zonas nucleares

Usuarios e investigadores que ya revisaron los PDFs notaron algo curioso: muchos reportes sucedieron cerca de instalaciones militares, plantas nucleares y zonas estratégicas de defensa.

7. El gobierno insiste en que esto NO prueba vida extraterrestre

Aunque la liberación de archivos disparó teorías conspirativas y memes, autoridades estadounidenses recalcaron que los documentos no confirman la existencia de aliens. Muchos casos siguen “sin explicación”, pero eso no significa automáticamente que sean visitantes espaciales.

Y bueno… internet claramente ya decidió creer lo contrario.

Además, varios usuarios ya están organizando todos los archivos porque el sitio oficial tiene cientos de PDFs difíciles de navegar.