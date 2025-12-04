Lo que necesitas saber: La última vez que Scarlett Johansson apareció en una película del MCU, fue en 2021, en 'Black Widow'.

Muchos todavía tienen esperanzas de verla como Black Widow… pero, de concretarse esto, quizás es hora de abandonar la idea: Scarlett Johansson anda en pláticas para formar parte del cast de la segunda parte de The Batman.

Foto: Marvel

Ya está en últimas pláticas para integrarse a película dirigida por Matt Reeves

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la actriz que fue parte importante del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, como lo conocen varios) ya está sólo afinando detalles para ingresar al universo DC. No se sabe con qué personaje, pero sería una parte importante de The Batman Part II.

La segunda parte de la película protagonizada por Robert Pattison será dirigida por Matt Reeves y, según lo proyectado, se estrenaría en 2026… pero recientemente se avisó que no: será hasta octubre de 2027.

Foto: Warner Bros Pictures.

“Natasha está muerta”: Scarlett Johansson

Pues, en lo que se concreta su participación en The Batman Part II, Scarlett Johansson ya está confirmada para The Exorcist. Según The Hollywood Reporter, primero grabará esta película y, al terminar, comenzará con la segunda parte de la cinta de DC.

Hace cuatro años fue la última participación de Scarlett Johansson como parte del MCU… y, cuando más rumores había sobre su regreso, la propia actriz los terminó.

“Natasha está muerta. Está muerta. Está muerta. ¿De acuerdo?”, sentenció Johansson en entrevista para la revista InStyle. “Tendremos que dejarla ir. Salvó al mundo. Que tenga su momento de heroína“.

La última vez que vimos a Scarlett Johansson como Natasha Romanoff fue para la película Black Widow de 2021. La película fue bien recibida por la crítica y los fans… tanto que querían más, pero, al parecer, se quedarán con las ganas.