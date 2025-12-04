Lo que necesitas saber:

La última vez que Scarlett Johansson apareció en una película del MCU, fue en 2021, en 'Black Widow'.

Muchos todavía tienen esperanzas de verla como Black Widow… pero, de concretarse esto, quizás es hora de abandonar la idea: Scarlett Johansson anda en pláticas para formar parte del cast de la segunda parte de The Batman.

"Natasha está muerta": Scarlett Johansson habla sobre el regreso de Black Widow al MCU
Foto: Marvel

Ya está en últimas pláticas para integrarse a película dirigida por Matt Reeves

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la actriz que fue parte importante del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, como lo conocen varios) ya está sólo afinando detalles para ingresar al universo DC. No se sabe con qué personaje, pero sería una parte importante de The Batman Part II.

La segunda parte de la película protagonizada por Robert Pattison será dirigida por Matt Reeves y, según lo proyectado, se estrenaría en 2026… pero recientemente se avisó que no: será hasta octubre de 2027. 

Todo lo que sabemos sobre 'The Batman 2' con Robert Pattinson
Foto: Warner Bros Pictures.

“Natasha está muerta”: Scarlett Johansson

Pues, en lo que se concreta su participación en The Batman Part II, Scarlett Johansson ya está confirmada para The Exorcist. Según The Hollywood Reporter, primero grabará esta película y, al terminar, comenzará con la segunda parte de la cinta de DC.

Hace cuatro años fue la última participación de Scarlett Johansson como parte del MCU… y, cuando más rumores había sobre su regreso, la propia actriz los terminó.

“Natasha está muerta”: Scarlett Johansson habla sobre el regreso de Black Widow al MCU

“Natasha está muerta. Está muerta. Está muerta. ¿De acuerdo?”, sentenció Johansson en entrevista para la revista InStyle. “Tendremos que dejarla ir. Salvó al mundo. Que tenga su momento de heroína“.

La última vez que vimos a Scarlett Johansson como Natasha Romanoff fue para la película Black Widow de 2021. La película fue bien recibida por la crítica y los fans… tanto que querían más, pero, al parecer, se quedarán con las ganas. 

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

the-beatles-biopic-sam-mendes-cast-the-beatles-a-four-film-cinematic-event-estreno

Biopic de 4 partes de The Beatles: Todo el cast de las películas va tomando forma
tercera temporada de euphoria

¡Por fin! ‘Euphoria 3’ ya tiene fecha de estreno y te contamos cuándo llega a HBO Max
iran-condena-prision-jafar-panahi-director-it-was-just-an-accident

Irán condena a prisión a Jafar Panahi, director de ‘It Was Just an Accident’
Anne Hathaway en 'Mother Mary' / Captura de pantalla

Todo lo que tienes que saber de ‘Mother Mary’ la película de David Lowery con Anne Hathaway

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook